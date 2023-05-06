Тур: 32. Стадион: Athanasios Diakos.
1:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаНуньес Кристофер
0:0
42' Не забитый пенальтиJeison Medina
0:1
45' ПенальтиЯнниотас Яннис
55' Желтая карточкаМехия Альфредо
56' Желтая карточкаДавид Симон
86' Желтая карточкаСтанко Калеб
86' Желтая карточкаБельмонт Антони
1:1
90' ГолТошич Зоран
90' Желтая карточкаМанусос Йоргос
90' Желтая карточкаStephen Kwabena
90'+9
Ход матча
33'
42'
0:0
45'
0:1
55'
56'
86'
86'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
15
Давид
Симон
99
Абанда
Леруа
27
Станко
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако БакариПолузащитник
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Ламия
Левадиакос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.6
Среднее время на гол
270
150
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|4
|0.13
|Вергос Николаос
|4
|0.13
|Мартинес Рубен II
|3
|0.09
|Цилулис Сотирис
|2
|0.06
|Нуньес Кристофер
|2
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.03
|Тошич Зоран
|1
|0.03
|Боакье Ричмонд
|1
|0.03
|Сливка Выкинтас
|1
|0.03
|Jeison Medina
|1
|0.03
|Корнезос Гиоргос
|1
|0.03
|Давид Симон
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
|Цукалос Николаос
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Georgios Nikas
|5 (1)
|0.16
|Моутинью Тьерри
|3 (1)
|0.09
|Янниотас Яннис
|2 (1)
|0.06
|Еремеефф Александер
|1
|0.03
|Мехия Альфредо
|1
|0.03
|Triantafyllos Tsapras
|1
|0.03
|Бельмонт Антони
|1
|0.03
|Шкварка Михал
|1
|0.03
|Винисиус Пауло II
|1
|0.03
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.03
|Panagiotis Liagas
|1
|0.03
|Stavros Panagiotou
|1
|0.03
|Stephen Kwabena
|1
|0.03
|Дабо Абдулайе
|0
|0
|Вракас Георгиос
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|8
|1
|Де Винсенти Томас
|8
|1
|Бехарано Данни
|7
|1
|Давид Симон
|8
|0
|Нуньес Кристофер
|6
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Цилулис Сотирис
|5
|0
|Горанов Иван
|3
|1
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Корнезос Гиоргос
|4
|0
|Станко Калеб
|2
|1
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Гаравелис Атанасиос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Jeison Medina
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|7
|0
|Винисиус Пауло II
|5
|1
|Panagiotis Vichos
|5
|1
|Цимопулос Темистоклис
|4
|1
|Мехия Альфредо
|5
|0
|Gonzalo Paz
|5
|0
|Georgios Nikas
|5
|0
|Stavros Panagiotou
|5
|0
|Вракас Георгиос
|5
|0
|Константинидис Димитрис
|4
|0
|Konstantinos Doumtsios
|4
|0
|Stephen Kwabena
|4
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Шкварка Михал
|2
|0
|Граф Давид
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Янниотас Яннис
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|2
|0
|Panagiotis Simelidis
|2
|0
|Дабо Абдулайе
|2
|0
|Panagiotis Liagas
|2
|0
|Сако Бакари
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Левадиакос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
8
Ламия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Левадиакос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
7
10
Ламия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Левадиакос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
56% (18)
31% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
4
27%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
24
29
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
17%
6
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
29%
29%
6
21%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
8
28%
61-75
3
13%
6
21%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
25 Не забивали 23
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
1
4%
8
44%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
5
21%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
6
25%
2
10%
61-75
3
13%
3
15%
76-90
Пропущено
48
47
26 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
6
13%
6
13%
1-15
7
15%
2
4%
16-30
13
27%
9
19%
31-45
7
15%
5
11%
46-60
5
10%
16
34%
61-75
10
21%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1
Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3
Левадиакос
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Левадиакос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Результаты матчей
Ламия
Левадиакос
Точный счет
0:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 50%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
12 раз 38%
2
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Ламия
Левадиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
96
313
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
89
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1616
Больше Меньше
1715
428
527
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|9
|11
|12
|35 - 41
|38
|2.
|32
|9
|10
|13
|33 - 35
|37
|3.
|32
|7
|12
|13
|30 - 47
|33
|4.
|32
|7
|9
|16
|32 - 51
|30
|5.
|32
|5
|15
|12
|22 - 35
|30
|6.
|32
|5
|13
|14
|21 - 51
|28
|7.
|32
|6
|8
|18
|22 - 49
|26
|8.
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|6
|4
|20 - 14
|27
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|16
|5
|6
|5
|17 - 22
|21
|4.
|16
|4
|5
|7
|13 - 26
|17
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|16
|4
|4
|8
|19 - 28
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|17
|3
|3
|11
|12 - 29
|12
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
|8.
|16
|0
|6
|10
|8 - 26
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10