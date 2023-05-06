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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Фарул Констанца
3:0
Первый тайм: 35'
Рапид Бухарест
0'
2' Желтая карточка
Молдован Хорациу
1:0
3' Пенальти
Алибек Денис
2:0
23' Гол
Балута Тудор
3:0
27' Гол
Балута Тудор
32' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан

Ход матча

2'
 
Молдован Хорациу
3'
Алибек Денис
1:0
23'
Балута Тудор
2:0
27'
Балута Тудор
3:0
29'
 
Эммерс Сиан
Ионицэ Александру II
32'
 
Сэпунару Кристиан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Рапид Бухарест
1.77
7.90
5.80
Все Коэффициенты
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
26
Adrian
Mazilu
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
7
Сефер
Антонио
10
Ионицэ
Александру
II
70
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
Фарул Констанца
Рапид Бухарест

История личных встреч

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
Л2САП
0:1
Л2САП
1:0
Л2С1
0:0
Л2С1
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.55

Среднее время на гол

81
165

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

123
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

100
120

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 12 (4) 0.32
Грамени Константин 6 0.16
Adrian Mazilu 6 0.16
Питу Алекси 5 0.14
Балута Тудор 5 0.14
Мунтяну Луис 5 0.14
Морар Влад 4 (1) 0.11
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Борза Себастьян 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Сали Энес 2 0.05
Петре Адриан 2 (2) 0.05
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 19 (9) 0.51
Сефер Антонио 6 0.16
Албу Кристиан 3 0.08
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.08
Stefan Panoiu 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.05
Кяйт Маттиас 2 0.05
Мораис Жуниор II 2 0.05
Григоре Драгош 2 0.05
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 1
Алибек Денис 8 0
Кики Давид 6 0
Неделку Драгош 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Балута Тудор 5 0
Сырбу Дан 5 0
Ларие Йонуц 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Айоани Михай 3 0
Грамени Константин 3 0
Морар Влад 2 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сали Энес 1 0
Георге Хаджи 1 0
Борза Себастьян 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 5 1
Ионицэ Александру II 5 1
Оня Рэзван 6 0
Сэпунару Кристиан 5 0
Кяйт Маттиас 5 0
Молдован Хорациу 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Црепуля Любян 4 0
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Рапид Бухарест
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

0
8
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Рапид Бухарест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

20
31
Фарул Констанца
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
Рапид Бухарест
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
50% (18)
36% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

20
39

Голы по времени матча

Забито

38
16
18 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
4
11%
3
19%
1-15
9
24%
1
6%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
9
24%
4
25%
46-60
2
5%
1
6%
61-75
9
24%
4
25%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
7
33%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
6
50%
5
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Забито

24
32
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 19
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
5
21%
3
9%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
5
21%
7
22%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
3
21%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
8
33%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
5
21%
2
14%
76-90

Забито

62
48
29 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
7
11%
8
17%
1-15
10
16%
7
15%
16-30
12
19%
9
19%
31-45
14
23%
7
15%
46-60
5
8%
6
13%
61-75
14
23%
11
23%
76-90

Пропущено

36
35
12 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
6
17%
6
17%
1-15
2
6%
10
29%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
14
39%
7
20%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
6
17%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Германнштадт - Фарул Констанца 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Точный счет

2:1
6 раз 33%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
10 раз 56%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
8
1 раз 3%
1
15 раз 42%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
1
14
4
1.5
10
8
4
14
2.5
4
14
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
4
14
4
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
6
0.5
Больше Меньше
29
7
20
16
1.5
14
22
8
28
2.5
4
32
1
35
3.5
1
35
1
35
4.5
1
35
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 3:0 7 4 2 1 12 - 7 46
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 0:3 7 2 2 3 8 - 12 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
5.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 3:0 4 4 0 0 9 - 3 44
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 0:3 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 0:3 4 0 1 3 3 - 10 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3:0 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 19 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Констанца Алибек Денис 12 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Фарул Констанца
    Ничья
    Рапид Бухарест
    1.77
    7.90
    5.80
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