Тур: 7. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Попа Каталин
3:0
Первый тайм: 35'
0'
2' Желтая карточкаМолдован Хорациу
1:0
3' ПенальтиАлибек Денис
2:0
23' ГолБалута Тудор
3:0
27' ГолБалута Тудор
32' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
Ход матча
3'
1:0
23'
2:0
27'
3:0
Владение мячом
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.55
Среднее время на гол
81
165
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
123
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
100
120
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|12 (4)
|0.32
|Грамени Константин
|6
|0.16
|Adrian Mazilu
|6
|0.16
|Питу Алекси
|5
|0.14
|Балута Тудор
|5
|0.14
|Мунтяну Луис
|5
|0.14
|Морар Влад
|4 (1)
|0.11
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Борза Себастьян
|3
|0.08
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.08
|Сали Энес
|2
|0.05
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.05
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|19 (9)
|0.51
|Сефер Антонио
|6
|0.16
|Албу Кристиан
|3
|0.08
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.08
|Stefan Panoiu
|3
|0.08
|Ионицэ Александру II
|2
|0.05
|Кяйт Маттиас
|2
|0.05
|Мораис Жуниор II
|2
|0.05
|Григоре Драгош
|2
|0.05
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|1
|Алибек Денис
|8
|0
|Кики Давид
|6
|0
|Неделку Драгош
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Балута Тудор
|5
|0
|Сырбу Дан
|5
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Айоани Михай
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сали Энес
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
|Gustavo Marins
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Оня Рэзван
|6
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Молдован Хорациу
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Костаче Ионуц
|3
|1
|Црепуля Любян
|4
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Албу Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Рапид Бухарест
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
0
8
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Рапид Бухарест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
20
31
Фарул Констанца
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
Рапид Бухарест
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
50% (18)
36% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
20
39
Голы по времени матча
Забито
38
16
18 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
4
11%
3
19%
1-15
9
24%
1
6%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
9
24%
4
25%
46-60
2
5%
1
6%
61-75
9
24%
4
25%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
7
33%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
6
50%
5
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Забито
24
32
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 19
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
5
21%
3
9%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
5
21%
7
22%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
3
21%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
8
33%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
5
21%
2
14%
76-90
Забито
62
48
29 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
7
11%
8
17%
1-15
10
16%
7
15%
16-30
12
19%
9
19%
31-45
14
23%
7
15%
46-60
5
8%
6
13%
61-75
14
23%
11
23%
76-90
Пропущено
36
35
12 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
6
17%
6
17%
1-15
2
6%
10
29%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
14
39%
7
20%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
6
17%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Германнштадт - Фарул Констанца 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Точный счет
2:1
6 раз 33%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 56%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
8
1 раз 3%
1
15 раз 42%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
171
144
108
414
414
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
612
414
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
297
2016
1422
828
432
135
135
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|46
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|0:3
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|44
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|0:3
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|19 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|12 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10