32' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Г О О О О Л - Балута Тудор первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

27' Алибек Денис нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

27' Алибек Денис пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

27' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Луи Мунтяну наказан за толчок Григоре Драгош

13' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

13' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ионицэ Александру II не смог попасть в створ ударом издали

11' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Дуганджич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Adrian Mazilu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Неделку Драгош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Г О О О О О Л - Алибек Денис из команды Фарул Констанца забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Horatiu Moldovan прыгнул вправо!

2' Horatiu Moldovan - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

1' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре