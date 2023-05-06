Тур: 7. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Попа Каталин
7:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаМолдован Хорациу
1:0
3' ПенальтиАлибек Денис
2:0
23' ГолБалута Тудор
3:0
27' ГолБалута Тудор
32' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
4:0
45' ГолАлибек Денис
55' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
4:1
58' ГолСэпунару Кристиан
5:1
61' ГолАлибек Денис
70' Желтая карточкаМораис Жуниор
6:1
74' ГолМунтяну Луис
7:1
76' ГолМунтяну Луис
78' Желтая карточкаКики Давид
7:2
86' ПенальтиДуганджич Марко
90' Желтая карточкаДуганджич Марко
90'+4
Ход матча
3'
1:0
23'
2:0
27'
3:0
45'
4:0
55'
58'
61'
70'
74'
6:1
76'
7:1
78'
86'
7:2
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.55
Среднее время на гол
81
165
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
123
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
100
120
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|14 (4)
|0.38
|Мунтяну Луис
|7
|0.19
|Грамени Константин
|6
|0.16
|Adrian Mazilu
|6
|0.16
|Питу Алекси
|5
|0.14
|Балута Тудор
|5
|0.14
|Морар Влад
|4 (1)
|0.11
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Борза Себастьян
|3
|0.08
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.08
|Сали Энес
|2
|0.05
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.05
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|20 (10)
|0.54
|Сефер Антонио
|6
|0.16
|Сэпунару Кристиан
|4 (1)
|0.11
|Албу Кристиан
|3
|0.08
|Stefan Panoiu
|3
|0.08
|Ионицэ Александру II
|2
|0.05
|Кяйт Маттиас
|2
|0.05
|Мораис Жуниор II
|2
|0.05
|Григоре Драгош
|2
|0.05
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|1
|Алибек Денис
|8
|0
|Кики Давид
|7
|0
|Неделку Драгош
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Балута Тудор
|5
|0
|Сырбу Дан
|5
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Айоани Михай
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сали Энес
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
|Gustavo Marins
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Оня Рэзван
|6
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Молдован Хорациу
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Костаче Ионуц
|3
|1
|Црепуля Любян
|4
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Албу Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Рапид Бухарест
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
0
10
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Рапид Бухарест
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
20
31
Фарул Констанца
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
Рапид Бухарест
25%
75%
7 побед 21 поражение
Первый тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
23
5
Волевые поражения
20
41
Голы по времени матча
Забито
45
18
22 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
5
11%
3
17%
1-15
11
24%
1
6%
16-30
6
13%
3
17%
31-45
9
20%
5
28%
46-60
4
9%
1
6%
61-75
10
22%
5
28%
76-90
Пропущено
14
28
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
4
14%
1-15
1
7%
9
32%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
7
50%
5
18%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
14%
5
18%
76-90
Забито
24
32
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
5
21%
3
9%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
5
21%
7
22%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
3
21%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
8
33%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
5
21%
2
14%
76-90
Забито
69
50
33 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
8
12%
8
16%
1-15
12
17%
7
14%
16-30
13
19%
9
18%
31-45
14
20%
8
16%
46-60
7
10%
6
12%
61-75
15
22%
12
24%
76-90
Пропущено
38
42
12 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
6
16%
7
17%
1-15
2
5%
12
29%
16-30
4
11%
5
12%
31-45
15
39%
7
17%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
7
18%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Германнштадт - Фарул Констанца 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Точный счет
2:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 53%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
6 раз 16%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
171
154
108
514
414
217
117
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
136
612
514
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
307
2116
1522
928
433
235
136
235
235
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10