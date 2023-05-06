Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кики Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Г О О О О Л - Луи Мунтяну правой ногой классно пробил с лета.

76' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с правой ноги!

74' Mateus Criciuma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Сали Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Сэпунару Кристиан нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Г О О О О Л - Алибек Денис забивает с левой ноги!

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хорошую попытку сделал Кики Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Бамгбойе Фуншо получает желтую карточку за толчок соперника.

55' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Stefan Panoiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Stefan Panoiu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Adrian Mazilu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.