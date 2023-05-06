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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Фарул Констанца
7:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
2' Желтая карточка
Молдован Хорациу
1:0
3' Пенальти
Алибек Денис
2:0
23' Гол
Балута Тудор
3:0
27' Гол
Балута Тудор
32' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
4:0
45' Гол
Алибек Денис
55' Желтая карточка
Бамгбойе Фуншо
4:1
58' Гол
Сэпунару Кристиан
5:1
61' Гол
Алибек Денис
70' Желтая карточка
Мораис Жуниор
6:1
74' Гол
Мунтяну Луис
7:1
76' Гол
Мунтяну Луис
78' Желтая карточка
Кики Давид
7:2
86' Пенальти
Дуганджич Марко
90' Желтая карточка
Дуганджич Марко
90'+4
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
26
Adrian
Mazilu
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
7
Сефер
Антонио
10
Ионицэ
Александру
II
70
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
Фарул Констанца
Рапид Бухарест

История личных встреч

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
Л2САП
0:1
Л2САП
1:0
Л2С1
0:0
Л2С1
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.55

Среднее время на гол

81
165

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

123
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

100
120

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 14 (4) 0.38
Мунтяну Луис 7 0.19
Грамени Константин 6 0.16
Adrian Mazilu 6 0.16
Питу Алекси 5 0.14
Балута Тудор 5 0.14
Морар Влад 4 (1) 0.11
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Борза Себастьян 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Сали Энес 2 0.05
Петре Адриан 2 (2) 0.05
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 20 (10) 0.54
Сефер Антонио 6 0.16
Сэпунару Кристиан 4 (1) 0.11
Албу Кристиан 3 0.08
Stefan Panoiu 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.05
Кяйт Маттиас 2 0.05
Мораис Жуниор II 2 0.05
Григоре Драгош 2 0.05
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 1
Алибек Денис 8 0
Кики Давид 7 0
Неделку Драгош 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Балута Тудор 5 0
Сырбу Дан 5 0
Ларие Йонуц 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Айоани Михай 3 0
Грамени Константин 3 0
Морар Влад 2 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сали Энес 1 0
Георге Хаджи 1 0
Борза Себастьян 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 6 1
Ионицэ Александру II 5 1
Оня Рэзван 6 0
Сэпунару Кристиан 5 0
Кяйт Маттиас 5 0
Молдован Хорациу 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Црепуля Любян 4 0
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Рапид Бухарест
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

0
10
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Рапид Бухарест
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

20
31
Фарул Констанца
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
Рапид Бухарест
25%
75%
7 побед 21 поражение
Первый тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
5

Волевые поражения

20
41

Голы по времени матча

Забито

45
18
22 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
5
11%
3
17%
1-15
11
24%
1
6%
16-30
6
13%
3
17%
31-45
9
20%
5
28%
46-60
4
9%
1
6%
61-75
10
22%
5
28%
76-90

Пропущено

14
28
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
4
14%
1-15
1
7%
9
32%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
7
50%
5
18%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
14%
5
18%
76-90

Забито

24
32
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
5
21%
3
9%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
5
21%
7
22%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
3
21%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
8
33%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
5
21%
2
14%
76-90

Забито

69
50
33 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
8
12%
8
16%
1-15
12
17%
7
14%
16-30
13
19%
9
18%
31-45
14
20%
8
16%
46-60
7
10%
6
12%
61-75
15
22%
12
24%
76-90

Пропущено

38
42
12 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
6
16%
7
17%
1-15
2
5%
12
29%
16-30
4
11%
5
12%
31-45
15
39%
7
17%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
7
18%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Германнштадт - Фарул Констанца 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Точный счет

2:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
10 раз 53%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
6 раз 16%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
17
1
15
4
1.5
10
8
5
14
2.5
4
14
2
17
3.5
1
17
2
17
4.5
2
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
6
6
12
1.5
5
14
4
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
30
7
21
16
1.5
15
22
9
28
2.5
4
33
2
35
3.5
1
36
2
35
4.5
2
35
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
5.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
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