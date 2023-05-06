Тур: 32. Стадион: Зоссимадес.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Douvikas
История личных встреч
ПАС Янина
Астерас
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
8.7%
65.2%
26.1%
2 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.08
Среднее время на гол
76
83
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
69
76
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|9 (4)
|0.29
|Claudiu Cristian Balan
|6
|0.19
|Памлидис Георгиос
|5
|0.16
|Kevin Rosero
|2
|0.06
|Лиасос Ангелос
|2
|0.06
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.03
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.03
|Manssour Fofana
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Цимас Панайотис
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Карахалиос Зисис
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.1
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.1
|Бартоло Хулиан
|2
|0.06
|Паскуаль Андрес
|2
|0.06
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.06
|Риера Адриан
|1
|0.03
|Альварес Федерико
|1
|0.03
|Атьенса Пичу
|1
|0.03
|Гардавски Михаэль
|1
|0.03
|Жуканович Эрвин
|1
|0.03
|Мунафо Хуан
|1
|0.03
|Станко Калеб
|1
|0.03
|Бенито Асьер
|1
|0.03
|Костаньо Хосе
|1
|0.03
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Христос Тасулис
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|7
|0
|Federico Gino
|7
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|7
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|1
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Сория Карлес
|5
|0
|Пилиос Ставрос
|5
|0
|Памлидис Георгиос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Лиасос Ангелос
|4
|0
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|0
|Ринстра Дан
|2
|0
|Бильбао Икер
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Цавос Ангелос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иглесиас Матиас
|10
|0
|Гардавски Михаэль
|8
|1
|Мунафо Хуан
|9
|0
|Барралес Джеронимо
|8
|0
|Костаньо Хосе
|8
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Паскуаль Андрес
|4
|0
|Атьенса Пичу
|4
|0
|Рехис Франсеск
|4
|0
|Риера Адриан
|2
|1
|Тилика Лео
|3
|0
|Daniel Santafe
|3
|0
|Georgios Kosteas
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|1
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
8
9
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Астерас
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
9
13
ПАС Янина
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
55% (17)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Астерас
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
3% (1)
65% (20)
32% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
17
22
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
4
24%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
33%
9
38%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
26
10
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
19%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
5
19%
2
20%
31-45
5
19%
3
30%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
1
10%
76-90
Забито
29
22
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
12 Не забивали 16
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
8
28%
5
23%
76-90
Пропущено
47
34
19 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 20
6
13%
5
15%
1-15
5
11%
5
15%
16-30
8
17%
6
18%
31-45
11
23%
5
15%
46-60
6
13%
3
9%
61-75
11
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4
Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0
Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1
Результаты матчей
ПАС Янина
Астерас
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
17 раз 55%
1
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
97
69
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
510
214
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
1417
823
625
229
229
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|32
|9
|10
|13
|33 - 40
|37
|2.
|0:0
|32
|8
|11
|13
|31 - 35
|35
|3.
|0:0
|32
|7
|10
|15
|32 - 49
|31
|4.
|0:0
|32
|6
|13
|13
|29 - 47
|31
|5.
|0:0
|32
|5
|16
|11
|22 - 34
|31
|6.
|1:0
|32
|7
|7
|18
|21 - 47
|28
|7.
|0:0
|32
|5
|13
|14
|20 - 50
|28
|8.
|0:0
|32
|4
|13
|15
|21 - 44
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 14
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|16 - 22
|19
|4.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|5.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|0:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 21
|15
|7.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|19 - 26
|17
|3.
|1:0
|17
|4
|2
|11
|11 - 27
|14
|4.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|5.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|9 - 27
|9
|8.
|0:0
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10