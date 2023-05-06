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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Русенборг
1:2
Второй тайм: 54'
Волеренга
0'
0:1
44' Гол
Офкир Мохамед
1:1
48' Гол
Morten Bjoerlo
1:2
50' Гол
Ятта Сиди

Ход матча

18'
 
Риснаес Магнус
Жута Леонард
41'
 
Aaron Kiil Olsen
Хеденстад Вегар
44'
0:1
Офкир Мохамед
(Бьёрдаль Хенрик)
48'
Morten Bjoerlo
(Садику Агон)
1:1
50'
1:2
Ятта Сиди

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Волеренга
6.50
3.93
4.76
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
8
Бёркеейет
Тобиас
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
5
Шелбред
Пер-Сильян
7
Хенриксен
Маркус
18
Morten
Bjoerlo
19
Перейра
Адриан
22
Садику
Агон
17
Торвальдссон
Исак
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Русенборг
3-5-2
Волеренга
4-1-4-1

История личных встреч

Русенборг
Волеренга

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

33 матча

60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.4%
48.5%
9.1%
14 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:0
Т
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
К
2:0
Т
2:3
Т
3:0
Т
3:0
К
1:2
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:2
Т
2:2
КН
2:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

2.28
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.87
0.61

Среднее время на гол

103
147

Всего голов

54
32

Голов в среднем за матч

1.64
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
92

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 0.17
Перейра Адриан 1 0.17
Нельсон Джейден 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 2 0.4
Бьёрдаль Хенрик 1 0.2
Ятта Сиди 1 0.2
Офкир Мохамед 1 0.2
Хеденстад Вегар 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Samuel Rogers 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Торвальдссон Исак 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Юклеред Симен 0 1
Офкир Мохамед 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

0
0
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Волеренга
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1
Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1
Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0

Результаты матчей

Русенборг
Волеренга

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Викинг
 4 2 1 1 10 - 5 7
6.
Стабек
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 9 - 10 6
8.
Волеренга
 2:1 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Одд
 5 1 3 1 2 - 2 6
10.
Русенборг
 1:2 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Сарпсборг-08
 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Хёугесунн
 4 1 1 2 3 - 8 4
14.
Мольде
 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Стрёмсгодсет
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Олесунн
 5 0 0 5 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Викинг
 2 2 0 0 9 - 3 6
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
6.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 1:2 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 2:1 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Волеренга
 2:1 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Русенборг
 1:2 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Одд
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Олдруп-Йенсен Фредрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Seedy Jatta бьет в цель!
  • 48'
    Садику Агон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Morten Bjoerlo бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Бьёрдаль Хенрик сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Волеренга
6.50
3.93
4.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 1:2 Волеренга онлайн

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