Тур: 5. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Моэн Свейн
Ход матча
44'
0:1
48'
1:1
50'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
22
Садику
Агон
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Oscar Aga
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Русенборг
Волеренга
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
33 матча
60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.4%
48.5%
9.1%
14 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
2.28
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.87
0.61
Среднее время на гол
103
147
Всего голов
54
32
Голов в среднем за матч
1.64
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
55
92
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|1
|0.17
|Перейра Адриан
|1
|0.17
|Нельсон Джейден
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|2
|0.4
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.2
|Ятта Сиди
|1
|0.2
|Офкир Мохамед
|1
|0.2
|Хеденстад Вегар
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Samuel Rogers
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Торвальдссон Исак
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жута Леонард
|3
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
0
0
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Волеренга
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1
Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1
Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0
Результаты матчей
Русенборг
Волеренга
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 9
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|10.
|1:2
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|1:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3