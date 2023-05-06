Тур: 5. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Моэн Свейн
0'
0:1
44' ГолОфкир Мохамед
1:1
48' ГолMorten Bjoerlo
49' Желтая карточкаMorten Bjoerlo
1:2
50' ГолЯтта Сиди
1:3
71' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
77' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
84' Желтая карточкаОфкир Мохамед
87' Желтая карточкаТорвальдссон Исак
90'+7
Ход матча
44'
0:1
48'
1:1
49'
50'
71'
1:3
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
22
Садику
Агон
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Oscar Aga
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Русенборг
Волеренга
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
33 матча
60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.4%
48.5%
9.1%
14 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
2.28
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.87
0.61
Среднее время на гол
103
147
Всего голов
54
32
Голов в среднем за матч
1.64
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
55
92
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Morten Bjoerlo
|1
|0.17
|Хольсе Карло
|1
|0.17
|Перейра Адриан
|1
|0.17
|Нельсон Джейден
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.4
|Ятта Сиди
|2
|0.4
|Хоканс Даниэль
|2
|0.4
|Офкир Мохамед
|1
|0.2
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Samuel Rogers
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жута Леонард
|3
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
0
0
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1
Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1
Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0
Результаты матчей
Русенборг
Волеренга
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3