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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Русенборг
1:3
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
44' Гол
Офкир Мохамед
1:1
48' Гол
Morten Bjoerlo
49' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
1:2
50' Гол
Ятта Сиди
1:3
71' Пенальти
Бьёрдаль Хенрик
77' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
84' Желтая карточка
Офкир Мохамед
87' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
90'+7
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
8
Бёркеейет
Тобиас
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
5
Шелбред
Пер-Сильян
7
Хенриксен
Маркус
18
Morten
Bjoerlo
19
Перейра
Адриан
22
Садику
Агон
17
Торвальдссон
Исак
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Русенборг
3-5-2
Волеренга
4-1-4-1

История личных встреч

Русенборг
Волеренга

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

33 матча

60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.4%
48.5%
9.1%
14 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:0
Т
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
К
2:0
Т
2:3
Т
3:0
Т
3:0
К
1:2
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:2
Т
2:2
КН
2:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

2.28
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.87
0.61

Среднее время на гол

103
147

Всего голов

54
32

Голов в среднем за матч

1.64
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
92

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Morten Bjoerlo 1 0.17
Хольсе Карло 1 0.17
Перейра Адриан 1 0.17
Нельсон Джейден 0 0
Садику Агон 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.4
Ятта Сиди 2 0.4
Хоканс Даниэль 2 0.4
Офкир Мохамед 1 0.2
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Morten Bjoerlo 1 0
Samuel Rogers 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Офкир Мохамед 2 0
Юклеред Симен 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

0
0
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1
Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1
Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0

Результаты матчей

Русенборг
Волеренга

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Викинг
 4 2 1 1 10 - 5 7
6.
Стабек
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 9 - 10 6
8.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
9.
Одд
 5 1 3 1 2 - 2 6
10.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
11.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Сарпсборг-08
 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Хёугесунн
 4 1 1 2 3 - 8 4
14.
Мольде
 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Стрёмсгодсет
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Олесунн
 5 0 0 5 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Викинг
 2 2 0 0 9 - 3 6
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
6.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Одд
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      49'
      Morten Bjoerlo получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Садику Агон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Morten Bjoerlo бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Русенборг 1:3 Волеренга онлайн

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