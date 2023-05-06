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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Земплин
0:2
Второй тайм: 57'
Тренчин
0'
0:1
30' Гол
Samuel Bagin
0:2
42' Гол
Lazar Stojsavljevic

Ход матча

30'
0:1
Samuel Bagin
(Samuel Kozlovsky)
42'
0:2
Lazar Stojsavljevic
(Eynel Soares)
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Тренчин
2.49
9.10
3.00
Все Коэффициенты
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
5
Polydefkis
Volanakis
28
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
11
Нджие
Сейни
20
Яношик
Лукаш
30
Brian
Pena
9
Matus
Marcin
13
Wisdom
Kanu
86
Возинья
Жозимар
28
Кмет
Матуш
2
Samuel
Bagin
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
6
Oladoye
Adewale
31
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
10
Соуза
Дабни
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
Земплин
4-2-3-1
Тренчин
4-2-3-1

История личных встреч

Земплин
Тренчин

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:3
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

3
1.2

Среднее время на гол

30
75

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.23
Brian Pena 6 0.2
Wisdom Kanu 6 0.2
Яношик Лукаш 5 0.17
Да Силва Адлер 4 (1) 0.13
Issa Adekunle 3 0.1
Жофчак Игор 3 (2) 0.1
Ержабек Михал 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Michael Ranko 1 0.03
David Petrik 1 0.03
Котула Юрай 0 0
Слебодник Тибор 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 6 0.2
Гайдош Артур 6 (2) 0.2
Пирес Келвин 4 0.13
Lazar Stojsavljevic 3 0.1
Eynel Soares 2 0.07
Кмет Матуш 2 0.07
Эмека Чинонсо 2 0.07
Samuel Bagin 2 0.07
Холли Доминик 1 0.03
Маду Кингсли 1 0.03
Купусович Негош 1 0.03
Сулаеман Витан 1 0.03
Rahim Ibrahim 1 0.03
Ем Рэбен 0 0
Samuel Kozlovsky 0 0
Lucas Demitra 0 0
Азанго Филип 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Мичуда Шимон 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 6 0
Matus Marcin 4 1
Слебодник Тибор 5 0
Нджие Сейни 5 0
Котула Юрай 4 0
Яношик Лукаш 4 0
Wisdom Kanu 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Michael Ranko 3 0
Вашко Филип 3 0
Brian Pena 3 0
Марьянович Саша 1 1
Цеклич Звонко 2 0
Жофчак Игор 1 0
Кесе Кристи 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Да Силва Адлер 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бегала Матуш 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 11 1
Пирес Келвин 7 2
Холли Доминик 6 1
Баинович Филип 7 0
Эмека Чинонсо 3 2
Rahim Ibrahim 6 0
Гайдош Артур 5 0
Летенай Лукаш 3 1
Лавринчик Самуэль 4 0
Eynel Soares 4 0
Маду Кингсли 3 0
Ем Рэбен 3 0
Кукучка Михал 3 0
Азанго Филип 1 1
Кмет Матуш 2 0
Купусович Негош 2 0
Samuel Bagin 2 0
Oladoye Adewale 2 0
Lukas Duriska 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Lekan Okunola 1 0

Результаты матчей

Земплин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Тренчин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
5
Земплин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Тренчин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

15
21
Земплин
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Тренчин
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

20
26

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
20 Не забивали 23
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
4
44%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Пропущено

16
26
3 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
6%
6
23%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
8
50%
5
19%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Забито

23
21
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
5
22%
1
5%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
22%
7
33%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
6
21%
11
50%
76-90

Забито

39
30
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
7
18%
1
3%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
7
18%
3
10%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
2
5%
8
27%
61-75
9
23%
8
27%
76-90

Пропущено

45
48
16 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
5
11%
7
15%
1-15
4
9%
8
17%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
8
18%
5
10%
46-60
12
27%
6
13%
61-75
9
20%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3 Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3
Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Земплин 3:3
Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1

Результаты матчей

Земплин
Тренчин

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
0
14 раз 48%
2
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Земплин
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
7
8
2
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
8
6
9
1.5
3
11
3
12
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
15
14
11
18
1.5
10
19
5
24
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 0:0 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 1:2 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 0:2 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 1:1 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 2:0 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 2:1 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 0:0 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 0:2 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 2:0 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 1:2 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 2:1 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 1:1 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 0:0 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 1:2 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 1:1 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 2:1 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 0:2 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 2:0 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
ДАК Крстович Никола 15 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
Скалица Mario Holly 9
ДАК Кальмар Жолт 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Eynel Soares сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Lazar Stojsavljevic бьет в цель!
  • 30'
    Samuel Kozlovsky сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Samuel Bagin бьет в цель!
  • 29'
    Lazar Stojsavljevic сделал результативную передачу.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Тренчин
2.49
9.10
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Земплин 0:2 Тренчин онлайн

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