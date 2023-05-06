Тур: 8. Стадион: Жемплин.
0'
0:1
30' ГолSamuel Bagin
0:2
42' ГолLazar Stojsavljevic
89' Желтая карточкаКупусович Негош
90' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
90'+5
Ход матча
30'
0:1
42'
73'
89'
28
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
11
Нджие
Сейни
20
Яношик
Лукаш
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
28
Кмет
Матуш
11
Азанго
Филип
10
Соуза
Дабни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Котула ЮрайЗащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Wisdom KanuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ем РэбенЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Земплин
Тренчин
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
3
1.2
Среднее время на гол
30
75
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
40
64
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.23
|Brian Pena
|6
|0.2
|Wisdom Kanu
|6
|0.2
|Яношик Лукаш
|5
|0.17
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.13
|Issa Adekunle
|3
|0.1
|Жофчак Игор
|3 (2)
|0.1
|Ержабек Михал
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Michael Ranko
|1
|0.03
|David Petrik
|1
|0.03
|Котула Юрай
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|6
|0.2
|Гайдош Артур
|6 (2)
|0.2
|Пирес Келвин
|4
|0.13
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0.1
|Eynel Soares
|2
|0.07
|Кмет Матуш
|2
|0.07
|Эмека Чинонсо
|2
|0.07
|Samuel Bagin
|2
|0.07
|Холли Доминик
|1
|0.03
|Маду Кингсли
|1
|0.03
|Купусович Негош
|1
|0.03
|Сулаеман Витан
|1
|0.03
|Rahim Ibrahim
|1
|0.03
|Ем Рэбен
|0
|0
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Lucas Demitra
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
|Мичуда Шимон
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|1
|Слебодник Тибор
|5
|0
|Нджие Сейни
|5
|0
|Котула Юрай
|4
|0
|Яношик Лукаш
|4
|0
|Wisdom Kanu
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Brian Pena
|3
|0
|Марьянович Саша
|1
|1
|Цеклич Звонко
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|11
|1
|Пирес Келвин
|7
|2
|Холли Доминик
|6
|1
|Баинович Филип
|7
|0
|Эмека Чинонсо
|3
|2
|Rahim Ibrahim
|6
|0
|Гайдош Артур
|5
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Летенай Лукаш
|3
|1
|Eynel Soares
|4
|0
|Маду Кингсли
|3
|0
|Ем Рэбен
|3
|0
|Купусович Негош
|3
|0
|Кукучка Михал
|3
|0
|Азанго Филип
|1
|1
|Кмет Матуш
|2
|0
|Samuel Bagin
|2
|0
|Oladoye Adewale
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Результаты матчей
Земплин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Тренчин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
5
Земплин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Тренчин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
15
21
Земплин
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Тренчин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
20
26
Голы по времени матча
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
21 Не забивали 23
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
6
38%
4
36%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
18
26
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
6%
6
23%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
8
44%
5
19%
61-75
3
17%
4
15%
76-90
Забито
23
21
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
5
22%
1
5%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
22%
7
33%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
6
21%
11
50%
76-90
Забито
39
32
20 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 10
10 Не забивали 14
7
18%
1
3%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
8
21%
7
22%
46-60
2
5%
8
25%
61-75
9
23%
8
25%
76-90
Пропущено
47
48
18 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
5
11%
7
15%
1-15
5
11%
8
17%
16-30
8
17%
7
15%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
12
26%
6
13%
61-75
9
19%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3 Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3
Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Земплин 3:3
Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1
Результаты матчей
Земплин
Тренчин
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
0
14 раз 47%
2
7 раз 23%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Земплин
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
510
78
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
69
411
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1614
1119
1119
525
426
129
129
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 7