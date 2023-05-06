Тур: 7. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Ionut Coza
0:0
Перерыв
0'
Ход матча
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
71
Мартич
Иван
94
Бик
Овидиу
19
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
24 Триф РазванЗащитник
-
22 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш ЖозеПолузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ботошани
Университатя Клуж
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
210
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|14 (3)
|0.38
|Камара Секу
|5
|0.14
|Роман Михай V
|4
|0.11
|Andrei Dragu
|2
|0.05
|Сно Саквилл
|2
|0.05
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.05
|Патаке Андрей
|1
|0.03
|Цигэнашу Александр
|1
|0.03
|Мутомбо Габриэль
|1
|0.03
|Terrence Tisdell
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1 (1)
|0.03
|Victor Dican
|0
|0
|Мбоко Айртон
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тьям Мамаду
|9 (1)
|0.24
|Бэлан Адриан
|4
|0.11
|Martin Remacle
|4
|0.11
|Филип Иоан
|3
|0.08
|Фюлёп Лоран
|2
|0.05
|Кипчу Александру
|1
|0.03
|Бик Овидиу
|1
|0.03
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Бричаг Марьюс
|1
|0.03
|Тескан Драгош
|1
|0.03
|Эли Лопес
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Denis Ispas
|1
|0.03
|Горанов Иван
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|9
|0
|Иванов Антоний
|9
|0
|Садику Рияд
|6
|1
|Victor Dican
|6
|1
|Сно Саквилл
|5
|1
|Майлат Себастьян
|6
|0
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Роман Михай
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Пап Эдуард
|4
|0
|Роман Михай V
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Забу Сирил
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Мутомбо Габриэль
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Мбоко Айртон
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|9
|1
|Пирес Ромарио
|8
|1
|Denis Ispas
|8
|0
|Илие Флорин
|4
|2
|Симон Габриэл
|5
|0
|Andrei Gorcea
|5
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Ромеро Роберто
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Мирон Джордже
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Мартич Иван
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Тьям Мамаду
|2
|0
|Гомеш Жозе
|2
|0
|Стойка Янис
|2
|0
|Albert Hofman
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Университатя Клуж
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
10
7
Ботошани
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Университатя Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
26
11
Волевые поражения
11
17
Ботошани
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (10)
50% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
Университатя Клуж
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
36% (13)
53% (19)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
28
11
Волевые поражения
21
24
Голы по времени матча
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 27
6
27%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
14
28
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
7%
2
7%
1-15
5
36%
5
18%
16-30
3
21%
6
21%
31-45
1
7%
7
25%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
2
14%
7
25%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
6
46%
7
35%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
5
25%
76-90
Пропущено
31
19
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
13%
3
16%
1-15
3
10%
7
37%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
11
35%
4
21%
76-90
Забито
35
31
18 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 15
11 Не забивали 14
7
20%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
9
26%
11
35%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
9
26%
5
16%
76-90
Пропущено
45
47
20 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
5
11%
5
11%
1-15
8
18%
12
26%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
9
20%
4
9%
61-75
13
29%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0
Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2
Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Университатя Клуж - Шаффхаузен 4:2
Результаты матчей
Ботошани
Университатя Клуж
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 50%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
315
712
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
98
315
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2412
630
927
234
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|6.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|19 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10