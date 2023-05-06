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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Ботошани
0:0
Перерыв
Университатя Клуж
0'

Ход матча

45'
 
Филип Иоан
Dorinel Oancea

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Университатя Клуж
2.95
3.12
3.75
Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
4
Иванов
Антоний
93
Виргиль
Пинсон
8
Флореску
Эдуард
7
Майлат
Себастьян
10
Роман
Михай
V
33
Andrei
Gorcea
71
Мартич
Иван
17
Пициан
Андрей
6
Мирон
Джордже
26
Dorinel
Oancea
8
Martin
Remacle
94
Бик
Овидиу
11
Тескан
Драгош
19
Нистор
Дан
27
Кипчу
Александру
93
Тьям
Мамаду
Ботошани
Университатя Клуж

История личных встреч

Ботошани
Университатя Клуж

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
210

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 14 (3) 0.38
Камара Секу 5 0.14
Роман Михай V 4 0.11
Andrei Dragu 2 0.05
Сно Саквилл 2 0.05
Флореску Эдуард 2 (1) 0.05
Патаке Андрей 1 0.03
Цигэнашу Александр 1 0.03
Мутомбо Габриэль 1 0.03
Terrence Tisdell 1 0.03
Шерони Алин 1 (1) 0.03
Victor Dican 0 0
Мбоко Айртон 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тьям Мамаду 9 (1) 0.24
Бэлан Адриан 4 0.11
Martin Remacle 4 0.11
Филип Иоан 3 0.08
Фюлёп Лоран 2 0.05
Кипчу Александру 1 0.03
Бик Овидиу 1 0.03
Пирес Ромарио 1 (1) 0.03
Нистор Дан 1 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Тескан Драгош 1 0.03
Эли Лопес 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Denis Ispas 1 0.03
Горанов Иван 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 9 0
Иванов Антоний 9 0
Садику Рияд 6 1
Victor Dican 6 1
Сно Саквилл 5 1
Майлат Себастьян 6 0
Mateus Criciuma 4 1
Роман Михай 5 0
Шерони Алин 3 1
Пап Эдуард 4 0
Роман Михай V 4 0
Силла Якуба 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Andrei Dragu 3 0
Камара Секу 2 0
Патаке Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Пий Джуниор 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Забу Сирил 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Мутомбо Габриэль 1 0
Петковски Петар 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Мбоко Айртон 1 0
Mihai Teja 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 9 1
Пирес Ромарио 8 1
Denis Ispas 8 0
Илие Флорин 4 2
Симон Габриэл 5 0
Andrei Gorcea 5 0
Бик Овидиу 4 0
Хоршия Овидиу 2 1
Филип Иоан 3 0
Пициан Андрей 3 0
Ромеро Роберто 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Dorinel Oancea 3 0
Мирон Джордже 1 1
Пырвулеску Пауль 2 0
Мартич Иван 2 0
Горанов Иван 2 0
Эли Лопес 2 0
Тьям Мамаду 2 0
Гомеш Жозе 2 0
Стойка Янис 2 0
Albert Hofman 2 0
Илиев Пламен 1 0
Нистор Дан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Ботошани
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Университатя Клуж
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

10
7
Ботошани
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Университатя Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

26
11

Волевые поражения

11
17
Ботошани
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (10)
50% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
Университатя Клуж
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
36% (13)
53% (19)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

28
11

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 27
6
27%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

14
28
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
7%
2
7%
1-15
5
36%
5
18%
16-30
3
21%
6
21%
31-45
1
7%
7
25%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
2
14%
7
25%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
6
46%
7
35%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
5
25%
76-90

Пропущено

31
19
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
13%
3
16%
1-15
3
10%
7
37%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
11
35%
4
21%
76-90

Забито

35
31
18 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 15
11 Не забивали 14
7
20%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
9
26%
11
35%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
9
26%
5
16%
76-90

Пропущено

45
47
20 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
5
11%
5
11%
1-15
8
18%
12
26%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
9
20%
4
9%
61-75
13
29%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0
Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2
Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Университатя Клуж - Шаффхаузен 4:2

Результаты матчей

Ботошани
Университатя Клуж

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 50%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
3
15
1.5
7
12
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
9
8
3
15
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
24
12
6
30
1.5
9
27
2
34
2.5
1
35
3.5
1
35
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 8 - 9 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Ботошани
 0:0 7 3 3 1 5 - 2 28
5.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
6.
Университатя Клуж
 0:0 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 0:0 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 0:0 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ботошани
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 19 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Констанца Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: Ботошани: 57%, Университатя Клуж: 43%.
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 47'
    Dorinel Oancea получил травму и заменен. Филип Иоан выходит на поле.
  • 46'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ботошани: 57%, Университатя Клуж: 43%.
  • Травма, повреждение
    45'
    Dorinel Oancea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Dorinel Oancea из команды Университатя Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 44'
    Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Университатя Клуж
    2.95
    3.12
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботошани 0:0 Университатя Клуж онлайн

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