Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Роман Михай из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Пий Джуниор из команды Ботошани сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

84' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

82' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Виргиль Пинсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Горанов Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Гомеш Жозе нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

70' Симон Габриэл получил желтую карточку от судьи

70' Хорошую попытку сделал Камара Секу . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Виргиль Пинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

64' Иванов Антоний из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

62' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Виргиль Пинсон из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Мартич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Виргиль Пинсон получил желтую карточку от судьи

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

53' Майлат Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Оооо... вот это был удар! Роман Михай V должен был забить с этой позиции.

52' Майлат Себастьян из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

49' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мартич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.