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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
ОФИ
0:1
Первый тайм: 14'
Ионикос
0'
0:1
13' Гол

Ход матча

13'
0:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ионикос
2.65
3.50
3.05
Все Коэффициенты
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
18
Яннулис
Костас
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
23
Переа
Луис
III
5
Диуссе
Ассан
88
Бакич
Марко
10
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
94
Хутесиотис
Лефтерис
16
Чигринский
Дмитрий
24
Ромао
Алаиксис
3
Соуза
Уго
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
8
Машаш
Зинедин
66
Сакик
Эмануэль
87
Каньяс
Хосе
75
Фадига
Бандиугу
99
Vasilios
Mantzis
ОФИ
3-4-1-2
Ионикос
5-3-2

История личных встреч

ОФИ
Ионикос

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
ТМК
7:0
С
0:2
С
2:3
С
0:0
С
2:1
ГЭ
1:1
ГЭ
2:0
ФЛ
3:1
ФЛ
1:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.71
1.2

Среднее время на гол

33
75

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 8 (1) 0.26
Нуха Дико 5 0.16
Диуссе Ассан 3 0.1
Ларссон Эрик 2 0.06
Бакич Марко 2 0.06
Нейра Хуан 2 0.06
Мельядо Мигель 2 0.06
Диамантис Апостолос 2 0.06
Балояннис Константинос 1 0.03
Harold Mosquera 1 0.03
Феллипе Луис 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Цилианидис Космас 1 0.03
Переа Луис III 1 0.03
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 6 0.19
Аосман Аяс 2 0.06
Себа Жуниор 2 (1) 0.06
Ловера Максимилиано 2 (1) 0.06
Мендоса Хавьер 2 0.06
Валерианос Йоргос 1 0.03
Фадига Бандиугу 1 0.03
Чигринский Дмитрий 1 0.03
Элефтериадис Христос 1 0.03
Машаш Зинедин 0 0
Каньяс Хосе 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 9 1
Мельядо Мигель 10 0
Вурос Праксителис 9 0
Пасалидис Триантафиллос 8 0
Нуха Дико 6 0
Нейра Хуан 6 0
Диамантис Апостолос 6 0
Переа Луис III 5 0
Балояннис Константинос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Бакич Марко 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Диуссе Ассан 2 0
Джу Месаке 2 0
Мандас Христос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Феллипе Луис 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Цилианидис Космас 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Герреро Мигель 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 9 1
Валерианос Йоргос 9 1
Georgios Mygas 10 0
Фадига Бандиугу 8 0
Чибсах Юссиф 2 2
Каньяс Хосе 5 0
Сакик Эмануэль 5 0
Vasilios Mantzis 5 0
Машаш Зинедин 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Аосман Аяс 4 0
Fabien Antunes 4 0
Элефтериадис Христос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Кабрал Джерсон 2 0
Federico Milo 2 0
Себа Жуниор 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Соуза Уго 1 0
Вулери Каин 1 0
Румбуллаку Симон 1 0
Буэнна Рашид 1 0

Результаты матчей

ОФИ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ионикос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
6
ОФИ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Ионикос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

11
15

Волевые поражения

20
7
ОФИ
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Ионикос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

25
13

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
30%
76-90

Пропущено

19
27
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
16%
3
11%
1-15
3
16%
8
30%
30%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
4
21%
3
11%
76-90

Забито

23
9
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
3
13%
2
22%
1-15
5
22%
1
11%
16-30
3
13%
3
33%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
5
22%
1
11%
76-90

Пропущено

17
21
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
12%
3
14%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
24%
7
33%
76-90

Забито

36
19
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 11
11 Не забивали 15
4
11%
3
16%
1-15
6
17%
2
11%
16-30
7
19%
6
32%
31-45
4
11%
3
16%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
10
28%
4
21%
76-90

Пропущено

36
48
20 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 25
5
14%
6
13%
1-15
7
19%
10
21%
16-30
8
22%
6
13%
31-45
6
17%
9
19%
46-60
2
6%
7
15%
61-75
8
22%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ионикос - ПАС Янина 0:1 Левадиакос - Ионикос 2:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0
Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0

Результаты матчей

ОФИ
Ионикос

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Ионикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
6
2
14
1.5
1
14
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
9
5
10
1.5
3
13
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
16
15
7
24
1.5
4
27
4
27
2.5
3
28
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 0:1 32 9 10 13 33 - 40 37
2.
Атромитос
 0:0 32 8 11 13 31 - 35 35
3.
Панетоликос
 0:0 32 7 10 15 32 - 49 31
4.
ПАС Янина
 0:0 32 6 13 13 29 - 47 31
5.
Астерас
 0:0 32 5 16 11 22 - 34 31
6.
Ионикос
 1:0 32 7 7 18 21 - 47 28
7.
Ламия
 0:0 32 5 13 14 20 - 50 28
8.
Левадиакос
 0:0 32 4 13 15 21 - 44 25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0:0 17 6 7 4 18 - 14 25
2.
Астерас
 0:0 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 0:0 16 4 7 5 16 - 22 19
4.
Ламия
 0:0 16 4 5 7 12 - 25 17
5.
Левадиакос
 0:0 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 0:1 17 3 6 8 12 - 21 15
7.
Ионикос
 1:0 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 0:0 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 0:1 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 0:0 16 4 5 7 19 - 26 17
3.
Ионикос
 1:0 17 4 2 11 11 - 27 14
4.
ПАС Янина
 0:0 16 2 6 8 13 - 25 12
5.
Ламия
 0:0 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 0:0 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 0:0 17 1 6 10 9 - 27 9
8.
Астерас
 0:0 16 0 7 9 8 - 25 7

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Нуха Дико получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Georgios Mygas сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Машаш Зинедин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ионикос
2.65
3.50
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:1 Ионикос онлайн

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ОФИ
Ионикос
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