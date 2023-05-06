Тур: 32. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
88
Бакич
Марко
10
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
10 Феллипе ЛуисНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
-
77 Тьеви БифумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
ОФИ
Ионикос
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.71
1.2
Среднее время на гол
33
75
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|8 (1)
|0.26
|Нуха Дико
|5
|0.16
|Диуссе Ассан
|3
|0.1
|Ларссон Эрик
|2
|0.06
|Бакич Марко
|2
|0.06
|Нейра Хуан
|2
|0.06
|Мельядо Мигель
|2
|0.06
|Диамантис Апостолос
|2
|0.06
|Балояннис Константинос
|1
|0.03
|Harold Mosquera
|1
|0.03
|Феллипе Луис
|1
|0.03
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.03
|Цилианидис Космас
|1
|0.03
|Переа Луис III
|1
|0.03
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|6
|0.19
|Аосман Аяс
|2
|0.06
|Себа Жуниор
|2 (1)
|0.06
|Ловера Максимилиано
|2 (1)
|0.06
|Мендоса Хавьер
|2
|0.06
|Валерианос Йоргос
|1
|0.03
|Фадига Бандиугу
|1
|0.03
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.03
|Элефтериадис Христос
|1
|0.03
|Машаш Зинедин
|0
|0
|Каньяс Хосе
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|9
|1
|Мельядо Мигель
|10
|0
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|8
|0
|Нуха Дико
|6
|0
|Нейра Хуан
|6
|0
|Диамантис Апостолос
|6
|0
|Переа Луис III
|5
|0
|Балояннис Константинос
|5
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Бакич Марко
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Диуссе Ассан
|2
|0
|Джу Месаке
|2
|0
|Мандас Христос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Цилианидис Космас
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|9
|1
|Валерианос Йоргос
|9
|1
|Georgios Mygas
|10
|0
|Фадига Бандиугу
|8
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|2
|Каньяс Хосе
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|Vasilios Mantzis
|5
|0
|Машаш Зинедин
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Fabien Antunes
|4
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Себа Жуниор
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Соуза Уго
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Румбуллаку Симон
|1
|0
|Буэнна Рашид
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ионикос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
6
ОФИ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Ионикос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
11
15
Волевые поражения
20
7
ОФИ
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Ионикос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
12
16
Волевые поражения
25
13
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
30%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
16%
3
11%
1-15
3
16%
8
30%
30%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
4
21%
3
11%
76-90
Забито
23
9
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
3
13%
2
22%
1-15
5
22%
1
11%
16-30
3
13%
3
33%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
5
22%
1
11%
76-90
Пропущено
17
21
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
12%
3
14%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
24%
7
33%
76-90
Забито
36
19
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 11
11 Не забивали 15
4
11%
3
16%
1-15
6
17%
2
11%
16-30
7
19%
6
32%
31-45
4
11%
3
16%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
10
28%
4
21%
76-90
Пропущено
36
48
20 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 25
5
14%
6
13%
1-15
7
19%
10
21%
16-30
8
22%
6
13%
31-45
6
17%
9
19%
46-60
2
6%
7
15%
61-75
8
22%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ионикос - ПАС Янина 0:1 Левадиакос - Ионикос 2:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0
Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0
Результаты матчей
ОФИ
Ионикос
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Ионикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
96
214
114
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
79
510
313
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
1615
724
427
427
328
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|32
|9
|10
|13
|33 - 40
|37
|2.
|0:0
|32
|8
|11
|13
|31 - 35
|35
|3.
|0:0
|32
|7
|10
|15
|32 - 49
|31
|4.
|0:0
|32
|6
|13
|13
|29 - 47
|31
|5.
|0:0
|32
|5
|16
|11
|22 - 34
|31
|6.
|1:0
|32
|7
|7
|18
|21 - 47
|28
|7.
|0:0
|32
|5
|13
|14
|20 - 50
|28
|8.
|0:0
|32
|4
|13
|15
|21 - 44
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 14
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|16 - 22
|19
|4.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|5.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|0:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 21
|15
|7.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|19 - 26
|17
|3.
|1:0
|17
|4
|2
|11
|11 - 27
|14
|4.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|5.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|9 - 27
|9
|8.
|0:0
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10