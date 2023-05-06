Тур: 31. Стадион: Спарта. Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
54 Tygo Land
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
ПСВ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед
20 матчей
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
1.45
0.33
Среднее время на гол
61
270
Всего голов
13
27
Голов в среднем за матч
1.44
2.45
Среднее время на гол
62
36
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
60
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11
|0.35
|Ван Крой Вито
|10 (3)
|0.32
|Версейрен Арно
|8
|0.26
|Саито Коки
|4
|0.13
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Китолано Джошуа
|3
|0.1
|Пинту Мика
|2
|0.06
|Самбо Шуранди
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Абелс Дирк
|1
|0.03
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|15 (1)
|0.48
|Де Йонг Люк
|12 (1)
|0.39
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.29
|Тиль Гус
|9
|0.29
|Эль-Гази Анвар
|7
|0.23
|Бакайоко Жоан
|5
|0.16
|Веерман Йоэй
|4
|0.13
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.13
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.13
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.06
|Обиспо Армандо
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Азар Торган
|1
|0.03
|Боскальи Оливье
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|6
|0
|Самбо Шуранди
|2
|2
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|4
|0
|Эрдхёйзен Майк
|4
|0
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Jeremy van Mullem
|3
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Бакайоко Жоан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
ПСВ
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
4
11
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ПСВ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
21
47
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
ПСВ
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
27% (8)
57% (17)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
25
58
Голы по времени матча
Забито
28
33
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
6
21%
5
15%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
3
11%
9
27%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
8
29%
5
15%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
5
31%
2
8%
61-75
3
19%
9
38%
76-90
Забито
22
47
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
1
5%
6
13%
1-15
2
9%
7
15%
16-30
5
23%
4
9%
31-45
5
23%
11
23%
46-60
4
18%
6
13%
61-75
5
23%
13
28%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
4
33%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
50
80
19 В 1-м тайме 34
31 Во 2-м тайме 46
13 Забивали первыми 20
8 Не забивали 4
7
14%
11
14%
1-15
4
8%
10
13%
16-30
8
16%
13
16%
31-45
9
18%
18
23%
46-60
9
18%
10
13%
61-75
13
26%
18
23%
76-90
Пропущено
33
36
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 19
6
18%
2
6%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
8
24%
5
14%
61-75
6
18%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0
Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
ПСВ
Точный счет
3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
6
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
1
6 раз 20%
2
6 раз 20%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
96
114
510
105
213
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
69
96
411
411
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
264
1515
2010
921
1416
426
1020
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|73 - 28
|73
|2.
|0:0
|31
|20
|6
|5
|81 - 35
|66
|3.
|30
|18
|8
|4
|79 - 32
|62
|4.
|30
|18
|6
|6
|59 - 32
|60
|5.
|0:0
|31
|15
|9
|7
|50 - 33
|54
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|30
|12
|9
|9
|46 - 45
|45
|8.
|31
|11
|8
|12
|50 - 53
|41
|9.
|30
|8
|14
|8
|39 - 34
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|11.
|30
|9
|9
|12
|42 - 50
|36
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|31
|8
|6
|17
|37 - 65
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|30
|4
|5
|21
|28 - 60
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|0:0
|16
|9
|3
|4
|28 - 16
|30
|7.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|8.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|32 - 25
|26
|5.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|31 - 32
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|13 - 12
|20
|9.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8