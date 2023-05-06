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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Спарта Роттердам
0:1
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
74' Гол
Эль-Гази Анвар
90' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
90' Желтая карточка
Симонс Хави
90'+7

Ход матча

46'
 
Эль-Гази Анвар
Бакайоко Жоан
46'
 
Мвене Филлипп
Тезе Джордан
61'
 
Силва Фабио
Де Йонг Люк
63'
Оассар Адиль
Вриндс Барт
 
74'
0:1
Эль-Гази Анвар
80'
Де Гузман Джонатан
Намли Юнес
 
88'
 
Боскальи Оливье
Тиль Гус
90'
Де Гузман Джонатан
 
90'
Mohammed Tahiri
Саито Коки
 
90'
 
Симонс Хави

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 408 Количество передач 442
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

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1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
10
Версейрен
Арно
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
20
Тиль
Гус
15
Гутьеррес
Эрик
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Симонс
Хави
Спарта Роттердам
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
ПСВ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

20 матчей

5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

К
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

1.45
0.33

Среднее время на гол

61
270

Всего голов

13
27

Голов в среднем за матч

1.44
2.45

Среднее время на гол

62
36

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
60

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 11 0.35
Ван Крой Вито 10 (3) 0.32
Версейрен Арно 8 0.26
Саито Коки 4 0.13
Мейнанс Свен 3 0.1
Китолано Джошуа 3 0.1
Пинту Мика 2 0.06
Самбо Шуранди 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Намли Юнес 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Энгельс Марио 1 0.03
Абелс Дирк 1 0.03
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 15 (1) 0.48
Де Йонг Люк 12 (1) 0.39
Гакпо Коди 9 (2) 0.29
Тиль Гус 9 0.29
Эль-Гази Анвар 8 0.26
Бакайоко Жоан 5 0.16
Веерман Йоэй 4 0.13
Сангаре Ибрахим 4 0.13
Силва Фабио 4 (1) 0.13
Гутьеррес Эрик 2 0.06
Обиспо Армандо 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 6 0
Самбо Шуранди 2 2
Де Гузман Джонатан 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Леуритсен Тобиас 4 0
Эрдхёйзен Майк 4 0
Jeremy van Mullem 3 0
Вриндс Барт 2 0
Абелс Дирк 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Rayvien Rosario 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Гутьеррес Эрик 4 0
Тиль Гус 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
ПСВ
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

4
11
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ПСВ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

21
47
Спарта Роттердам
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
ПСВ
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
26% (8)
55% (17)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

25
58

Голы по времени матча

Забито

28
34
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
6
21%
5
15%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
3
11%
9
26%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
18%
5
15%
61-75
8
29%
5
15%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
6
35%
2
8%
61-75
3
18%
9
38%
76-90

Забито

22
47
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
1
5%
6
13%
1-15
2
9%
7
15%
16-30
5
23%
4
9%
31-45
5
23%
11
23%
46-60
4
18%
6
13%
61-75
5
23%
13
28%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
4
33%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

50
81
19 В 1-м тайме 34
31 Во 2-м тайме 47
13 Забивали первыми 21
9 Не забивали 4
7
14%
11
14%
1-15
4
8%
10
12%
16-30
8
16%
13
16%
31-45
9
18%
18
22%
46-60
9
18%
11
14%
61-75
13
26%
18
22%
76-90

Пропущено

34
36
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
6
18%
2
6%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
9
26%
5
14%
61-75
6
18%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0
Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0
Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
ПСВ

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
6
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
6
3 раза 10%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
11
4
5
11
2.5
10
5
2
14
3.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
9
7
4
11
2.5
4
12
2
13
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
27
4
15
16
1.5
20
11
9
22
2.5
14
17
4
27
3.5
10
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 0:0 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 2:0 31 13 9 9 48 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
НЕК Неймеген
 1:1 31 8 15 8 40 - 35 39
10.
Херенвен
 1:1 31 10 9 12 37 - 46 39
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 30 4 5 21 28 - 60 17
18.
Камбюр
 0:2 31 4 4 23 21 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 0:0 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 2:0 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 1:1 16 3 10 3 27 - 23 19
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 1:1 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 0:2 16 2 0 14 10 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 0:0 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 2:0 16 7 4 5 33 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 1:1 16 5 7 4 18 - 20 22
8.
НЕК Неймеген
 1:1 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 0:2 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Утрехт Дувикас Анастасиос 15 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
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