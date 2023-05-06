Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Олай Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет ПСВ

89' Оооо... вот это был удар! Саито Коки должен был забить с этой позиции.

89' Саито Коки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Матч возобновлен

88' Тиль Гус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Эрдхёйзен Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

83' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

80' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

78' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Г О О О О Л - Эль-Гази Анвар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

74' Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Силва Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Рамальо Андре не смог попасть в створ ударом издали

73' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

72' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Гутьеррес Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Силва Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Эль-Гази Анвар не смог попасть в створ ударом издали

68' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет ПСВ

67' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Абелс Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

64' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

62' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

60' О, нет. Из многообещающей позиции Веерман Йоэй из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

60' Эль-Гази Анвар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Симонс Хави из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Эль-Гази Анвар пробует нанести удар издали, но Nick Olij ловит мяч

57' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

53' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

51' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

48' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника