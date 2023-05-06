  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Камбюр
0:2
Второй тайм: 49'
Утрехт
0'
0:1
38' Гол
Ван де Стрек Сандер
0:2
42' Гол
Дувикас Анастасиос
45' Желтая карточка
Бут Тейлор

Ход матча

36'
 
Боздоган Джан
Дост Бас
38'
0:1
Ван де Стрек Сандер
(Бауссайд Отман)
42'
0:2
Дувикас Анастасиос
(Клейбер Шон)
45'
 
Бут Тейлор

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 237 Количество передач 256
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Утрехт
48.00
4.13
1.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Руйтер
Робин
24
Ван
Вермескеркен
Саи
3
Макинтош
Келвин
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
21
Ван
Кам
Даниэль
19
Фор
Наварон
28
Робертс
Улдрикис
25
Махи
Мимаун
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
22
Ван
де
Стрек
Сандер
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Дувикас
Анастасиос
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
Камбюр
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Утрехт

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
К
2:2
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:0
К
0:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.13
Худемакерс Меес 3 0.1
Брей Майкл 2 0.06
Паулиссен Митчелл 2 0.06
Якобс Ями 2 0.06
Фор Наварон 1 0.03
Бангура Алекс 1 0.03
Махи Мимаун 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Ван Вермескеркен Саи 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Яспер тер Хейде 1 0.03
Remco Balk 1 0.03
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 15 (2) 0.48
Дост Бас 9 0.29
Ван де Стрек Сандер 9 0.29
Бауссайд Отман 3 0.1
Бут Тейлор 2 0.06
Клейбер Шон 1 0.03
Боздоган Джан 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Силла Мусса 1 0.03
Йенсен Виктор 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Редан Дайшон 1 0.03
Дескотт Антони 1 0.03
Юнес Амин 0 0
Ван дер Хорн Майк 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 5 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 5 0
Remco Balk 5 0
Якобс Ями 2 1
Бергсма Леон 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 6 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Брауэрс Люк 5 0
Бут Тейлор 5 0
Ван де Стрек Сандер 4 0
Клейбер Шон 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Результаты матчей

Камбюр
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

10
4

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

4
14
Камбюр
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

5
12
Камбюр
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Утрехт
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

11
6

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

9
26

Голы по времени матча

Забито

11
30
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 17
2
18%
4
13%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
2
18%
1
3%
46-60
3
27%
8
27%
61-75
2
18%
10
33%
76-90

Пропущено

29
33
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
14%
5
15%
1-15
6
21%
2
6%
16-30
3
10%
9
27%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
8
28%
9
27%
76-90

Забито

13
15
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
6
46%
4
27%
76-90

Пропущено

28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
29%
5
38%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
3
11%
2
15%
61-75
7
25%
4
31%
76-90

Забито

24
45
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 16
17 Не забивали 6
4
17%
7
16%
1-15
2
8%
2
4%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
4
17%
4
9%
46-60
4
17%
11
24%
61-75
8
33%
14
31%
76-90

Пропущено

57
46
28 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
8
14%
6
13%
1-15
9
16%
2
4%
16-30
11
19%
14
30%
31-45
5
9%
5
11%
46-60
9
16%
6
13%
61-75
15
26%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Волендам - Камбюр 2:0 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2
Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3

Результаты матчей

Камбюр
Утрехт

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 60%
1
8 раз 27%
4
2 раза 7%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Камбюр
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
10
5
1
14
2.5
4
11
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
18
0.5
Больше Меньше
24
6
4
26
1.5
13
17
3
27
2.5
5
25
2
28
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 0:0 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 2:0 31 13 9 9 48 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
НЕК Неймеген
 1:1 31 8 15 8 40 - 35 39
10.
Херенвен
 1:1 31 10 9 12 37 - 46 39
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 30 4 5 21 28 - 60 17
18.
Камбюр
 0:2 31 4 4 23 21 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 0:0 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 2:0 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 1:1 16 3 10 3 27 - 23 19
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 1:1 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 0:2 16 2 0 14 10 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 0:0 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 2:0 16 7 4 5 33 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 1:1 16 5 7 4 18 - 20 22
8.
НЕК Неймеген
 1:1 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 0:2 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Утрехт Дувикас Анастасиос 15 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 55'
    Контроль мяча: Камбюр: 46%, Утрехт: 54%.
  • 54'
    Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 54'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 53'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 53'
    Клейбер Шон из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Ван де Стрек Сандер пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем
  • 52'
    Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 52'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 51'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 51'
    Фор Наварон из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 50'
    Контроль мяча: Камбюр: 49%, Утрехт: 51%.
  • 50'
    Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    Утрехт
    48.00
    4.13
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Камбюр 0:2 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Камбюр
    Утрехт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     