Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Бут Тейлор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Камбюр

45' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Удар от ворот произведет Утрехт

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Утрехт будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Камбюр

25' Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали

24' Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Удар от ворот произведет Камбюр

20' Удар от ворот произведет Камбюр

19' Удар от ворот произведет Утрехт

19' Робертс Улдрикис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

17' Махи Мимаун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Фор Наварон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Махи Мимаун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Камбюр

15' Дост Бас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Бут Тейлор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Утрехт

7' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Камбюр

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Утрехт начинает с центра поля