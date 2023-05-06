Тур: 31. Стадион: Камбюр. Зрители: 9600 Главный судья: Robin Hensgens Главный судья: Камфуис Йочем
0'
0:1
37' ГолВан де Стрек Сандер
0:2
41' ГолДувикас Анастасиос
45' Желтая карточкаБут Тейлор
0:3
64' ПенальтиДувикас Анастасиос
90'+3
Ход матча
37'
41'
45'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
514 Количество передач 546
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Руйтер
Робин
33
Floris
Smand
19
Фор
Наварон
25
Махи
Мимаун
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронНападающий
- Нападающий
-
25 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
-
17 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
-
39 Milan Smit
-
-
27 Sekou Sylla
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
28 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
Утрехт
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.13
|Худемакерс Меес
|3
|0.1
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.06
|Якобс Ями
|2
|0.06
|Фор Наварон
|1
|0.03
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|16 (3)
|0.52
|Дост Бас
|9
|0.29
|Ван де Стрек Сандер
|9
|0.29
|Бауссайд Отман
|3
|0.1
|Бут Тейлор
|2
|0.06
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Силла Мусса
|1
|0.03
|Йенсен Виктор
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Редан Дайшон
|1
|0.03
|Дескотт Антони
|1
|0.03
|Юнес Амин
|0
|0
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|5
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|6
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Брауэрс Люк
|5
|0
|Бут Тейлор
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Клюйверт Рубен
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
11
4
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
4
14
Камбюр
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Утрехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
8
Волевые поражения
5
12
Камбюр
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)
Утрехт
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
12
6
Волевые победы
28
13
Волевые поражения
9
26
Голы по времени матча
Забито
11
33
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 17
2
18%
4
12%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
18%
7
21%
31-45
2
18%
1
3%
46-60
3
27%
9
27%
61-75
2
18%
10
30%
76-90
Пропущено
32
33
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
13%
5
15%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
5
16%
9
27%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
7
22%
4
12%
61-75
8
25%
9
27%
76-90
Забито
13
15
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
6
46%
4
27%
76-90
Пропущено
28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
29%
5
38%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
3
11%
2
15%
61-75
7
25%
4
31%
76-90
Забито
24
48
8 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 17
18 Не забивали 6
4
17%
7
15%
1-15
2
8%
2
4%
16-30
2
8%
9
19%
31-45
4
17%
4
8%
46-60
4
17%
12
25%
61-75
8
33%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
60
46
30 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
8
13%
6
13%
1-15
9
15%
2
4%
16-30
13
22%
14
30%
31-45
5
8%
5
11%
46-60
10
17%
6
13%
61-75
15
25%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Волендам - Камбюр 2:0 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2
Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3
Результаты матчей
Камбюр
Утрехт
Точный счет
0:3
5 раз 31%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
0:3
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
19 раз 61%
1
8 раз 26%
4
2 раза 6%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Камбюр
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
114
214
312
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
142
213
115
114
511
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1219
Больше Меньше
256
427
1417
328
625
229
328
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8