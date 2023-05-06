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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 12500 Главный судья: Хиглер Деннис
НЕК Неймеген
2:3
Конец матча
Херенвен
0'
12' Желтая карточка
Ван Оттеле Сюб
0:1
27' Гол
Хайе Том
1:1
37' Гол
Маттссон Магнус
41' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
2:1
61' Гол
Димата Ландри
2:2
82' Гол
Ван Хойдонк Сидней
2:3
87' Гол
Колассен Антуан
90'+6

Ход матча

12'
 
Ван Оттеле Сюб
27'
0:1
Хайе Том
37'
Маттссон Магнус
(Маркес Иван)
1:1
41'
 
Ван Эвейк Милан
60'
Брюин Джорди
Таннан Уссама
 
61'
Димата Ландри
(Эль-Каруани Суфьян)
2:1
69'
 
Нуннели Че
Ольссон Симон
69'
 
Колассен Антуан
Ван Амерсфоорт Пелле
77'
Мусаба Антони
Тавшан Элаис
 
82'
2:2
Ван Хойдонк Сидней
(Сахрауи Осам)
83'
 
Кайб Рами
Кёлерт Матс
85'
Маркеш Педру
Димата Ландри
 
87'
2:3
Колассен Антуан
(Тахири Анас)
90'
 
Брума Джеффри
Тахири Анас

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 401 Количество передач 490
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
4
Маркес
Иван
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
17
Ван
Хойдонк
Сидней
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Херенвен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 9 (2) 0.29
Таннан Уссама 6 0.19
Маркеш Педру 5 0.16
Маттссон Магнус 4 0.13
Тавшан Элаис 3 0.1
Маркес Иван 3 0.1
Эль-Каруани Суфьян 2 0.06
Брюин Джорди 2 (1) 0.06
Сиссоко Ибрагим I 2 0.06
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Сандлер Филипп 1 0.03
Шоне Лассе 1 0.03
Пропер Дирк 1 0.03
Мусаба Антони 1 0.03
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 16 (1) 0.52
Сарр Амин 5 0.16
Ван Эвейк Милан 5 0.16
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.1
Хайе Том 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Сахрауи Осам 1 0.03
Кёлерт Матс 1 0.03
Бохневич Павел 1 0.03
Кайб Рами 1 0.03
Ван Оттеле Сюб 1 0.03
Колассен Антуан 1 0.03
Ольссон Симон 0 0
Нопперт Андрис 0 0
Хаяль Рами 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 8 0
Таннан Уссама 6 1
Маркес Иван 5 1
Вердонк Калвин 4 0
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Пропер Дирк 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркеш Педру 1 0
Димата Ландри 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Ван Оттеле Сюб 5 0
Тахири Анас 4 0
Колассен Антуан 4 0
Бохневич Павел 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Нуннели Че 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Херенвен
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

17
5
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Херенвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
21

Волевые поражения

13
11
НЕК Неймеген
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Херенвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
25

Волевые поражения

30
16

Голы по времени матча

Забито

29
20
7 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
2
7%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
10
34%
6
30%
76-90

Пропущено

24
21
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
4
31%
4
21%
16-30
3
23%
7
37%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
3
25%
3
12%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
2
17%
6
23%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
4
15%
76-90

Забито

42
39
14 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 11
2
5%
4
10%
1-15
4
10%
8
21%
16-30
8
19%
9
23%
31-45
8
19%
4
10%
46-60
6
14%
4
10%
61-75
14
33%
10
26%
76-90

Пропущено

36
47
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
6
17%
5
11%
1-15
7
19%
6
13%
16-30
6
17%
10
21%
31-45
6
17%
10
21%
46-60
5
14%
9
19%
61-75
6
17%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Херенвен

Точный счет

1:1
6 раз 38%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
5 раз 16%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
9
1.5
7
8
4
12
2.5
1
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
7
3
12
1.5
6
10
3
12
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
20
11
10
21
1.5
13
18
7
24
2.5
5
26
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 31 8 14 9 41 - 37 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 30 4 5 21 28 - 60 17
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
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