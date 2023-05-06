Тур: 31. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12500 Главный судья: Хиглер Деннис
2:3
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаВан Оттеле Сюб
0:1
27' ГолХайе Том
1:1
37' ГолМаттссон Магнус
41' Желтая карточкаВан Эвейк Милан
2:1
61' ГолДимата Ландри
2:2
82' ГолВан Хойдонк Сидней
2:3
87' ГолКолассен Антуан
90'+6
Ход матча
12'
27'
0:1
37'
1:1
41'
61'
82'
83'
87'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
401 Количество передач 490
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Херенвен
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.9
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|9 (2)
|0.29
|Таннан Уссама
|6
|0.19
|Маркеш Педру
|5
|0.16
|Маттссон Магнус
|4
|0.13
|Тавшан Элаис
|3
|0.1
|Маркес Иван
|3
|0.1
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|2 (1)
|0.06
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Сандлер Филипп
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|Пропер Дирк
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|0.52
|Сарр Амин
|5
|0.16
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.16
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.1
|Хайе Том
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Колассен Антуан
|1
|0.03
|Ольссон Симон
|0
|0
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|0
|Таннан Уссама
|6
|1
|Маркес Иван
|5
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Ван Оттеле Сюб
|5
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Херенвен
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
17
5
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Херенвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
21
Волевые поражения
13
11
НЕК Неймеген
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Херенвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
25
Волевые поражения
30
16
Голы по времени матча
Забито
29
20
7 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
2
7%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
10
34%
6
30%
76-90
Пропущено
24
21
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
4
31%
4
21%
16-30
3
23%
7
37%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
3
25%
3
12%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
2
17%
6
23%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
4
15%
76-90
Забито
42
39
14 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 11
2
5%
4
10%
1-15
4
10%
8
21%
16-30
8
19%
9
23%
31-45
8
19%
4
10%
46-60
6
14%
4
10%
61-75
14
33%
10
26%
76-90
Пропущено
36
47
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
6
17%
5
11%
1-15
7
19%
6
13%
16-30
6
17%
10
21%
31-45
6
17%
10
21%
46-60
5
14%
9
19%
61-75
6
17%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Херенвен
Точный счет
1:1
6 раз 38%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
5 раз 16%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
79
78
412
114
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
97
312
610
312
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2011
1021
1318
724
526
229
130
130
130
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8