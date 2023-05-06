Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Ван Эвейк Милан . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Удар от ворот произведет Херенвен

89' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Брюин Джорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Antoine Colassin из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Г О О О О Л - Antoine Colassin забивает с правой ноги!

87' Силлессен Яспер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

86' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Херенвен

85' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хайе Том бьет со штрафного в створ, но Яспер Силлессен держит все под контролем

79' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

78' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Херенвен

76' Брюин Джорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Ван Рой Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Antoine Colassin из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

73' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

72' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Antoine Colassin

68' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хорошую попытку сделал Тавшан Элаис . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Маус Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Оооо... вот это был удар! Димата Ландри должен был забить с этой позиции.

65' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Херенвен

64' Маркес Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Тавшан Элаис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

60' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Тавшан Элаис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Таннан Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Таннан Уссама упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

53' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

51' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ван Амерсфоорт Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.