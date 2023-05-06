Тур: 31. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Маккили Дэнни
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ренсх
Девайн
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаПолузащитник
-
41 Вос СилваноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
АЗ Алкмаар
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
4.3%
8.7%
20 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
37 матчей
54.1%
16.2%
29.7%
20 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.1%
10.8%
35.1%
20 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
2.33
1.74
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.26
1.06
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
66
52
Голов в среднем за матч
1.78
1.41
Тотал матчей
2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|11
|0.35
|Кудус Мохаммед
|11
|0.35
|Бробби Брайан
|11
|0.35
|Тадич Душан
|9 (3)
|0.29
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.29
|Тейлор Кеннет
|8
|0.26
|Классен Дэви
|7
|0.23
|Альварес Эдсон
|3
|0.1
|Ренсх Девайн
|3
|0.1
|Санчес Хорхе
|2
|0.06
|Лукка Лоренцо
|2
|0.06
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Тимбер Юрриен
|1
|0.03
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.39
|Одгор Йенс
|9
|0.29
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.19
|Де Вит Дани
|5
|0.16
|Сугавара Юкинари
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.1
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Керкез Милош
|3
|0.1
|Ван Бредероде Мирон
|3
|0.1
|Де Вит Меес
|2
|0.06
|Лахдо Майкель
|2
|0.06
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Бергёйс Стивен
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
АЗ Алкмаар
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
7
4
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
34
27
Аякс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
АЗ Алкмаар
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
41
31
Голы по времени матча
Забито
44
28
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
6
14%
2
7%
1-15
7
16%
6
21%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
8
18%
4
14%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
10
23%
6
21%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Забито
35
28
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
5
14%
3
11%
1-15
7
20%
6
21%
16-30
7
20%
8
29%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
5
14%
3
11%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
32%
3
16%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
5
26%
76-90
Забито
79
56
39 В 1-м тайме 31
40 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 20
3 Не забивали 3
11
14%
5
9%
1-15
14
18%
12
21%
16-30
14
18%
14
25%
31-45
13
16%
8
14%
46-60
12
15%
8
14%
61-75
15
19%
9
16%
76-90
Пропущено
32
35
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
16%
8
23%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
8
25%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2
Результаты матчей
Аякс
АЗ Алкмаар
Точный счет
4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
4
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аякс
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
105
87
87
411
69
213
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
78
78
510
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
291
1911
1515
1515
921
1119
426
426
228
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|73 - 28
|73
|2.
|31
|21
|5
|5
|82 - 35
|68
|3.
|0:0
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|4.
|0:0
|31
|18
|7
|6
|59 - 32
|61
|5.
|31
|15
|8
|8
|50 - 34
|53
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|2:0
|31
|13
|9
|9
|48 - 45
|48
|8.
|31
|11
|8
|12
|50 - 53
|41
|9.
|1:1
|31
|8
|15
|8
|40 - 35
|39
|10.
|1:1
|31
|10
|9
|12
|37 - 46
|39
|11.
|30
|9
|9
|12
|42 - 50
|36
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|31
|8
|6
|17
|37 - 65
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|30
|4
|5
|21
|28 - 60
|17
|18.
|0:2
|31
|4
|4
|23
|21 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|9.
|2:0
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|1:1
|16
|3
|10
|3
|27 - 23
|19
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|1:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|0:2
|16
|2
|0
|14
|10 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|33 - 32
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|1:1
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|8.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|13 - 12
|20
|9.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|15 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8