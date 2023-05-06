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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Аякс
0:0
Первый тайм: 5'
АЗ Алкмаар
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
АЗ Алкмаар
4.30
4.90
5.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
57
Хато
Йоррель
8
Тейлор
Кеннет
6
Классен
Дэви
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Аякс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
АЗ Алкмаар

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
4.3%
8.7%
20 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

37 матчей

54.1%
16.2%
29.7%
20 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.1%
10.8%
35.1%
20 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

2.33
1.74

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
1.06

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

66
52

Голов в среднем за матч

1.78
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 11 0.35
Кудус Мохаммед 11 0.35
Бробби Брайан 11 0.35
Тадич Душан 9 (3) 0.29
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.29
Тейлор Кеннет 8 0.26
Классен Дэви 7 0.23
Альварес Эдсон 3 0.1
Ренсх Девайн 3 0.1
Санчес Хорхе 2 0.06
Лукка Лоренцо 2 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Тимбер Юрриен 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.39
Одгор Йенс 9 0.29
Карлссон Йеспер III 6 0.19
Де Вит Дани 5 0.16
Сугавара Юкинари 3 0.1
Рейндерс Тиджани 3 0.1
Мейнанс Свен 3 0.1
Керкез Милош 3 0.1
Ван Бредероде Мирон 3 0.1
Де Вит Меес 2 0.06
Лахдо Майкель 2 0.06
Класи Йорди 1 0.03
Михайлович Джордже 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Бергёйс Стивен 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Хацидиакос Пантелис 4 0
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0

Результаты матчей

Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
АЗ Алкмаар
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
4
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

34
27
Аякс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
АЗ Алкмаар
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

41
31

Голы по времени матча

Забито

44
28
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
6
14%
2
7%
1-15
7
16%
6
21%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
8
18%
4
14%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
10
23%
6
21%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Забито

35
28
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
5
14%
3
11%
1-15
7
20%
6
21%
16-30
7
20%
8
29%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
5
14%
3
11%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
32%
3
16%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
5
26%
76-90

Забито

79
56
39 В 1-м тайме 31
40 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 20
3 Не забивали 3
11
14%
5
9%
1-15
14
18%
12
21%
16-30
14
18%
14
25%
31-45
13
16%
8
14%
46-60
12
15%
8
14%
61-75
15
19%
9
16%
76-90

Пропущено

32
35
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
16%
8
23%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
8
25%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2

Результаты матчей

Аякс
АЗ Алкмаар

Точный счет

4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 27%
4
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аякс
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
8
7
8
7
2.5
4
11
6
9
3.5
2
13
3
12
4.5
2
13
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
7
8
7
8
2.5
5
10
5
10
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
29
1
19
11
1.5
15
15
15
15
2.5
9
21
11
19
3.5
4
26
4
26
4.5
2
28
2
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 0:0 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 2:0 31 13 9 9 48 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
НЕК Неймеген
 1:1 31 8 15 8 40 - 35 39
10.
Херенвен
 1:1 31 10 9 12 37 - 46 39
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 30 4 5 21 28 - 60 17
18.
Камбюр
 0:2 31 4 4 23 21 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 0:0 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 2:0 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 1:1 16 3 10 3 27 - 23 19
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 1:1 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 0:2 16 2 0 14 10 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 0:0 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 2:0 16 7 4 5 33 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 1:1 16 5 7 4 18 - 20 22
8.
НЕК Неймеген
 1:1 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 0:2 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Утрехт Дувикас Анастасиос 15 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
  • 10'
    Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 10'
    Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 9'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 9'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
  • 8'
    Кудус Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 4'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 1'
      Тимбер Юрриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      АЗ Алкмаар начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    4.30
    4.90
    5.38
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