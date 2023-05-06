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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 53841 Главный судья: Маккили Дэнни
Аякс
0:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
49' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
84' Желтая карточка
Михайлович Джордже
88' Желтая карточка
Хато Йоррель
90'+5

Ход матча

40'
 
Лахдо Майкель
Одгор Йенс
46'
Вейндал Оуэн
Кудус Мохаммед
 
49'
 
Хацидиакос Пантелис
74'
Консейсау Франсишку
Классен Дэви
 
74'
Коласио Хорхе
Ренсх Девайн
 
78'
 
Михайлович Джордже
Мейнанс Свен
78'
 
Мердинк Мекс
Павлидис Вангелис
84'
 
Михайлович Джордже
88'
Хато Йоррель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 337 Количество передач 174
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
57
Хато
Йоррель
8
Тейлор
Кеннет
6
Классен
Дэви
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Аякс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
АЗ Алкмаар

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
4.3%
8.7%
20 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

37 матчей

54.1%
16.2%
29.7%
20 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.1%
10.8%
35.1%
20 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

2.33
1.74

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
1.06

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

66
52

Голов в среднем за матч

1.78
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 11 0.35
Кудус Мохаммед 11 0.35
Бробби Брайан 11 0.35
Тадич Душан 9 (3) 0.29
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.29
Тейлор Кеннет 8 0.26
Классен Дэви 7 0.23
Альварес Эдсон 3 0.1
Ренсх Девайн 3 0.1
Санчес Хорхе 2 0.06
Лукка Лоренцо 2 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Тимбер Юрриен 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.39
Одгор Йенс 9 0.29
Карлссон Йеспер III 6 0.19
Де Вит Дани 5 0.16
Сугавара Юкинари 3 0.1
Рейндерс Тиджани 3 0.1
Мейнанс Свен 3 0.1
Керкез Милош 3 0.1
Ван Бредероде Мирон 3 0.1
Де Вит Меес 2 0.06
Лахдо Майкель 2 0.06
Класи Йорди 1 0.03
Михайлович Джордже 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Бергёйс Стивен 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0

Результаты матчей

Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
АЗ Алкмаар
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
4
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

34
27
Аякс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
АЗ Алкмаар
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

41
31

Голы по времени матча

Забито

44
28
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
6
14%
2
7%
1-15
7
16%
6
21%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
8
18%
4
14%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
10
23%
6
21%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Забито

35
28
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
5
14%
3
11%
1-15
7
20%
6
21%
16-30
7
20%
8
29%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
5
14%
3
11%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
32%
3
16%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
5
26%
76-90

Забито

79
56
39 В 1-м тайме 31
40 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 20
3 Не забивали 3
11
14%
5
9%
1-15
14
18%
12
21%
16-30
14
18%
14
25%
31-45
13
16%
8
14%
46-60
12
15%
8
14%
61-75
15
19%
9
16%
76-90

Пропущено

32
35
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
16%
8
23%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
8
25%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2

Результаты матчей

Аякс
АЗ Алкмаар

Точный счет

4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 27%
4
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аякс
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
8
7
8
7
2.5
4
11
6
9
3.5
2
13
3
12
4.5
2
13
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
7
8
7
8
2.5
5
10
5
10
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
29
1
19
11
1.5
15
15
15
15
2.5
9
21
11
19
3.5
4
26
4
26
4.5
2
28
2
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 31 8 14 9 41 - 37 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 30 4 5 21 28 - 60 17
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (4)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
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