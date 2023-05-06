Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Михайлович Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Консейсау Франсишку выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Михайлович Джордже получил желтую карточку от судьи

84' Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Лахдо Майкель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Аякс

79' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали

76' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Аякс

75' Близко! Лахдо Майкель нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

75' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Тактическая замена. Девайн Ренш уходит с поля и его заменяет Санчес Хорхе

73' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Классен Дэви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

67' О, нет. Из многообещающей позиции Бробби Брайан из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

67' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Павлидис Вангелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Вейндал Оуэн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Альварес Эдсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Альварес Эдсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

61' Девайн Ренш ослабляет давление, выбив мяч.

61' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

58' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Сугавара Юкинари пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

54' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Альварес Эдсон не смог попасть в створ ударом издали

53' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

50' Тадич Душан пробил со штрафного прямо в стенку

49' Хацидиакос Пантелис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника