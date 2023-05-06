Тур: 4.
0'
17
Рамиро
31
Rafael
Bilu
21
Gilberto
IV
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
28
Joaquim
44
Lucas
Pires
30
Lucas
Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Rafael BiluПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Gilberto IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 НерисЗащитник
-
11 Уэсли ЛопесЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Igor Marques
-
16 _Kaiki
-
18 Jussa
-
23 Machado
-
8 Neto XI
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
5 АлисонЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
37 Ed Carlos
-
-
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Odair Hellmann
История личных встреч
Крузейро
Сантос
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|2
|0.5
|Рамиро
|1
|0.25
|Gilberto IV
|1
|0.25
|Маркес Лукас
|1
|0.25
|Machado
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|1
|0.25
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.25
|Marcos Leonardo
|1 (1)
|0.25
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|2
|1
|Рамиро
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|0
|Gilberto IV
|1
|0
|Нерис
|1
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Rodrigo Fernandez2
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сантос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1
Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0
Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1
Результаты матчей
Крузейро
Сантос
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Пауло Маркос
|2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Сантос
|Дуглас XV
|3
|Америка Минейро
|Eder 2
|3