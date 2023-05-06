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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Крузейро
2:1
Конец матча
Сантос
0'
1:0
21' Гол
Уэсли Лопес
23' Желтая карточка
Jussa
38' Желтая карточка
Лима Лукас
45' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
1:1
58' Гол
Angelo Borges
2:1
63' Гол
Уэсли Лопес
64' Желтая карточка
Gabriel Inocencio
66' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
69' Желтая карточка
Рамиро
80' Желтая карточка
Маркес Лукас
83' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
89' Желтая карточка
Дурадо Энрике
90'+9
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
17
Рамиро
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
31
Rafael
Bilu
7
Витал
Матеус
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
28
Joaquim
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
30
Lucas
Braga
23
Лима
Лукас
III
20
Мендоса
Стивен
9
Marcos
Leonardo
Крузейро
4-2-3-1
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Сантос

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

СA
4:1
СA
2:0
СA
2:1
К
1:2
К
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:0
К
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.5
Насименто Бруно III 2 0.5
Рамиро 1 0.25
Gilberto IV 1 0.25
Маркес Лукас 1 0.25
Machado 0 0
Витал Матеус 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 1 0.25
Marcos Leonardo 1 (1) 0.25
Габриэль Эдуардо 1 0.25
Angelo Borges 1 0.25
Сотельдо Йеферсон 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Gilberto IV 1 0
Нерис 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Jussa 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 3 0
Rodrigo Fernandez2 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Лима Лукас III 1 0
Luan Dias 1 0
Сантос Натан 1 0
Gabriel Inocencio 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сантос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сантос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1
Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0
Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1

Результаты матчей

Крузейро
Сантос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Васко да Гама
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
14.
Байя
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Гойяс
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
18.
Куяба
 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Сантос Дуглас XV 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Лима Лукас III получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Жусса получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Рамиро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Уэсли бьет в цель!
    • 9'
      Rafael Bilu уходит с поля. Уэсли выходит вместо него
    • Первый тайм начался
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