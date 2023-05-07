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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Аргентинос Хуниорс
0:1
Перерыв
Индепендьенте Авельянеда
0'
7' Желтая карточка
Авалос Габриэль
37' Желтая карточка
Matias Gimenez Rojas
39' Желтая карточка
Sergio Barreto
44' Желтая карточка
Кабрера Хавьер
0:1
45' Гол
Sergio Ortiz

Ход матча

7'
Авалос Габриэль
 
37'
 
Matias Gimenez Rojas
39'
 
Sergio Barreto
44'
Кабрера Хавьер
 
45'
0:1
Sergio Ortiz
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.90
3.63
5.16
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
24
Leonel
Gonzalez
14
Вера
Матиас
7
Кабрера
Хавьер
8
Alan
Rodriguez3
16
Rodrigo
Cabral
10
Gaston
Veron
9
Авалос
Габриэль
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
24
Sergio
Barreto
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
29
Braian
Martinez
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
11
Касарес
Хуан
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
Аргентинос Хуниорс
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

9.1%
68.2%
22.7%
2 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.83

Среднее время на гол

81
108

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.3

Среднее время на гол

83
69

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.09
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

82
86

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 7 (2) 0.47
Kevin Mac Allister 3 0.2
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.13
Leonardo Heredia 1 0.07
Rodrigo Cabral 1 0.07
Federico Redondo 1 0.07
Santiago Gabriel Montiel 1 0.07
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 7 (5) 0.47
Mateo Barcia 1 0.07
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.07
Sergio Ortiz 1 0.07

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Veron 4 1
Kevin Mac Allister 3 1
Кабрера Хавьер 3 0
Авалос Габриэль 3 0
Thiago Nuss 3 0
Federico Redondo 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Miguel Angel Torren 2 0
Fabricio Dominguez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Leonardo Heredia 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Franco Moyano 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 6 0
Sergio Barreto 4 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Joaquin Laso 2 1
Matias Gimenez Rojas 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Luciano Gomez 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
1
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

1
7
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Индепендьенте Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

14
1
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
1
7%
1
100%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
6%
3
33%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1
Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
3
3
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
5.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
6.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
7.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
8.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 19 - 19 23
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
12.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 15 5 4 6 17 - 13 19
13.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 18 - 15 18
14.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
16.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
17.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
18.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
19.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
20.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
21.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
22.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 15 3 7 5 12 - 15 16
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
25.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
6.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
7.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 7 4 1 2 15 - 7 13
9.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
10.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
18.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 8 2 4 2 3 - 4 10
8.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
12.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Sergio Ortiz бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Кабрера Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Matias Gimenez Rojas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Авалос Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.90
3.63
5.16
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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