Тур: 15.
0:1
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаАвалос Габриэль
37' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
39' Желтая карточкаSergio Barreto
44' Желтая карточкаКабрера Хавьер
0:1
45' ГолSergio Ortiz
Ход матча
39'
44'
45'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Вера
Матиас
10
Gaston
Veron
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
11
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
11 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
9.1%
68.2%
22.7%
2 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.83
Среднее время на гол
81
108
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.3
Среднее время на гол
83
69
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.09
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
86
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (2)
|0.47
|Kevin Mac Allister
|3
|0.2
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.13
|Leonardo Heredia
|1
|0.07
|Rodrigo Cabral
|1
|0.07
|Federico Redondo
|1
|0.07
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.07
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|7 (5)
|0.47
|Mateo Barcia
|1
|0.07
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.07
|Sergio Ortiz
|1
|0.07
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Veron
|4
|1
|Kevin Mac Allister
|3
|1
|Кабрера Хавьер
|3
|0
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Federico Redondo
|1
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|Fabricio Dominguez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Leonardo Heredia
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|6
|0
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Joaquin Laso
|2
|1
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Результаты матчей
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
1
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
1
7
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Индепендьенте Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
14
1
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
1
7%
1
100%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
6%
3
33%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1
Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Результаты матчей
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
410
311
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 8
|27
|4.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 12
|24
|7.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|19 - 19
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|12.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|17 - 13
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|18 - 15
|18
|14.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|15.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|16.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|17.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|18.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|19.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|20.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|21.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|23.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 15
|16
|24.
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|25.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|26.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|27.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|18.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|19.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|3 - 4
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|21.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|25.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5