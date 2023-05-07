Тур: 15.
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаАвалос Габриэль
37' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
39' Желтая карточкаSergio Barreto
44' Желтая карточкаКабрера Хавьер
0:1
45' ГолSergio Ortiz
49' Желтая карточкаKevin Mac Allister
0:2
65' ПенальтиКаутеруссио Мартин
77' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
1:2
79' ПенальтиАвалос Габриэль
2:2
83' ГолLeonardo Heredia
90' Желтая карточкаSantiago Gabriel Montiel
90'+7
Ход матча
39'
44'
45'
0:1
65'
77'
79'
1:2
83'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Вера
Матиас
10
Gaston
Veron
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
11
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
11 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
9.1%
68.2%
22.7%
2 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.83
Среднее время на гол
81
108
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.3
Среднее время на гол
83
69
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.09
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
86
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|8 (3)
|0.53
|Kevin Mac Allister
|3
|0.2
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.13
|Leonardo Heredia
|2
|0.13
|Rodrigo Cabral
|1
|0.07
|Federico Redondo
|1
|0.07
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.07
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (6)
|0.53
|Mateo Barcia
|1
|0.07
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.07
|Sergio Ortiz
|1
|0.07
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|4
|1
|Gaston Veron
|4
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|2
|1
|Кабрера Хавьер
|3
|0
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Federico Redondo
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|Fabricio Dominguez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Leonardo Heredia
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|6
|0
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Joaquin Laso
|2
|1
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Результаты матчей
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
1
7
Аргентинос Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Индепендьенте Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
16
3
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
6%
1
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
1
6%
3
27%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1
Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Результаты матчей
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
510
411
312
114
114
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5