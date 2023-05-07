Тур: 15.
0'
1:0
2' ГолEric Meza
2:0
45' ГолCristian Vega
76' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
87' Желтая карточкаПерласа Бальдомеро
90' Желтая карточкаJulian Chicco
90'+3
Ход матча
2'
1:0
45'
2:0
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
26
Carlos
Arrua
27
Pedro
Souto
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Carlos ArruaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Leonel Picco
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Pedro SoutoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Juan BisanzНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Колон
Банфилд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
18 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Среднее время на гол
101
101
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1
0.89
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
90
101
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.33
|Бенитес Хорхе
|2
|0.13
|Santiago Pierotti
|2
|0.13
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.07
|Eric Meza
|1
|0.07
|Cristian Vega
|1
|0.07
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.07
|Andrew Teuten
|1
|0.07
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|2 (2)
|0.13
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.07
|Чавес Андрес
|1
|0.07
|Sebastian Sosa II
|1
|0.07
|Milton Gimenez
|1
|0.07
|Aaron Quiroz
|1
|0.07
|Emanuel Olivera
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Cristian Vega
|2
|0
|Гольц Паоло
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Facundo Garces
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Алеман Брайн
|4
|0
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Juan Bisanz
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Результаты матчей
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
4
Колон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
5
2
Колон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Банфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
10
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
14
7
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
4
29%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
6
38%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0
Результаты матчей
Колон
Банфилд
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Колон
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
69
510
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 8
|27
|4.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 12
|24
|7.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|19 - 19
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|12.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|17 - 13
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|18 - 15
|18
|14.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|15.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|16.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|17.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|18.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|19.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|20.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|21.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|23.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 15
|16
|24.
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|25.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|26.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|27.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|18.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|19.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|3 - 4
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|21.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|25.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5