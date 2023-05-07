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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Колон
2:0
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
2' Гол
Eric Meza
2:0
45' Гол
Cristian Vega
76' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
87' Желтая карточка
Перласа Бальдомеро
90' Желтая карточка
Julian Chicco
90'+3
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
2
Lucas
Acevedo
40
Rafael
Delgado
22
Juan
Alvarez2
14
Перласа
Бальдомеро
5
Cristian
Vega
26
Carlos
Arrua
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
21
Facundo
Cambeses
4
Matias
Romero1
22
Emanuel
Olivera
3
Aaron
Quiroz
27
Pedro
Souto
20
Ignacio
Rodriguez
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
10
Алеман
Брайн
45
Milton
Gimenez
17
Juan
Bisanz
Колон
4-4-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Колон
Банфилд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛП
0:3
КДМЭП
1:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
ПА
4:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

90
101

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.33
Бенитес Хорхе 2 0.13
Santiago Pierotti 2 0.13
Перласа Бальдомеро 1 0.07
Eric Meza 1 0.07
Cristian Vega 1 0.07
Joaquin Ibanez III 1 0.07
Andrew Teuten 1 0.07
Rafael Delgado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Carlos Arrua 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 2 (2) 0.13
Алеман Брайн 1 (1) 0.07
Чавес Андрес 1 0.07
Sebastian Sosa II 1 0.07
Milton Gimenez 1 0.07
Aaron Quiroz 1 0.07
Emanuel Olivera 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 5 0
Перласа Бальдомеро 4 0
Santiago Pierotti 4 0
Абила Рамон 3 0
Rafael Delgado 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Andrew Teuten 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Cristian Vega 2 0
Гольц Паоло 2 0
Joaquin Ibanez III 2 0
Facundo Garces 2 0
Carlos Arrua 2 0
Natanael Troncoso 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Алеман Брайн 4 0
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Инсуа Эмануэль 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Juan Bisanz 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
4
Колон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

5
2
Колон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Банфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

10
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

14
7
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
4
29%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
6
38%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0

Результаты матчей

Колон
Банфилд

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Колон
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
6
9
5
10
1.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
5.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
6.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
7.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
8.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 19 - 19 23
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
12.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 15 5 4 6 17 - 13 19
13.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 18 - 15 18
14.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
16.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
17.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
18.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
19.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
20.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
21.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
22.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 15 3 7 5 12 - 15 16
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
25.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
6.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
7.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 7 4 1 2 15 - 7 13
9.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
10.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
18.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 8 2 4 2 3 - 4 10
8.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
12.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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