Тур: 30. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 28512 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
10' Желтая карточкаХиль Оскар II
26' Желтая карточкаКабрера Леандро
30' Желтая карточкаМонтес Сесар
39' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
Ход матча
10'
26'
30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
187 Количество передач 165
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
21
Рибаудо
Нико
15
Грагера
Хосе
10
Дардер
Серхи
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Санчес РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Нападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Кадис
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
126
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (3)
|0.4
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.3
|Дардер Серхи
|5
|0.17
|Пуадо Хавьер
|3
|0.1
|Эспозито Эду
|2
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.1
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.1
|Бонгонда Тео
|2
|0.07
|Собрино Рубен
|2
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.07
|Гвардиола Серхи
|2
|0.07
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|8
|2
|Хиль Оскар II
|11
|0
|Винисиус Соуза
|7
|1
|Видаль Алеш
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|4
|1
|Калеро Фернандо
|5
|0
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Собрино Рубен
|9
|0
|Сан Эметерио Феде
|9
|0
|Карселен Исаак
|2
|3
|Эрнандес Луис
|5
|1
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Мари Хосе
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
16
4
Эспаньол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Кадис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
11
15
Эспаньол
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Кадис
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
27
19
Голы по времени матча
Забито
20
8
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
4
50%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
8
36%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
6
26%
7
32%
76-90
Забито
17
15
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
2
12%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
5
29%
29%
6
40%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
4
17%
5
25%
61-75
5
21%
8
40%
76-90
Забито
37
23
8 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 14
2
5%
5
22%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
12
32%
1
4%
61-75
11
30%
30%
8
35%
76-90
Пропущено
47
42
25 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 19
5
11%
1
2%
1-15
10
21%
2
5%
16-30
10
21%
9
21%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
11
23%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1
Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2
Результаты матчей
Эспаньол
Кадис
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 59%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
87
68
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
86
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
1613
920
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|15.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|35 - 50
|30
|18.
|0:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|19.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|12.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
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|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Кадис
Исход игры
Эспаньол
69.5% (89)
Ничья
22.7% (29)
Кадис
7.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
33.6% (43)
2:1 Эспаньол
22.7% (29)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:0 Эспаньол
8.6% (11)
0:1 Кадис
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Кадис
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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