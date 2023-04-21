Тур: 30. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 28512 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
10' Желтая карточкаХиль Оскар II
26' Желтая карточкаКабрера Леандро
30' Желтая карточкаМонтес Сесар
39' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
67' Желтая карточкаВидаль Алеш
68' Желтая карточкаКарселен Исаак
90'+7
Ход матча
10'
26'
30'
67'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
392 Количество передач 307
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
21
Рибаудо
Нико
15
Грагера
Хосе
10
Дардер
Серхи
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Санчес РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Нападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Кадис
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
126
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (3)
|0.4
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.3
|Дардер Серхи
|5
|0.17
|Пуадо Хавьер
|3
|0.1
|Эспозито Эду
|2
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.1
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.1
|Бонгонда Тео
|2
|0.07
|Собрино Рубен
|2
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.07
|Гвардиола Серхи
|2
|0.07
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|8
|2
|Хиль Оскар II
|11
|0
|Винисиус Соуза
|7
|1
|Видаль Алеш
|6
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|4
|1
|Калеро Фернандо
|5
|0
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Собрино Рубен
|9
|0
|Сан Эметерио Феде
|9
|0
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|5
|1
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Мари Хосе
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
16
4
Эспаньол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Кадис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
11
15
Эспаньол
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Кадис
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
27
19
Голы по времени матча
Забито
20
8
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
4
50%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
8
36%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
6
26%
7
32%
76-90
Забито
17
15
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 22
2
12%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
5
29%
29%
6
40%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
4
17%
5
25%
61-75
5
21%
8
40%
76-90
Забито
37
23
8 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 15
2
5%
5
22%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
12
32%
1
4%
61-75
11
30%
30%
8
35%
76-90
Пропущено
47
42
25 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 19
5
11%
1
2%
1-15
10
21%
2
5%
16-30
10
21%
9
21%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
11
23%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1
Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2
Результаты матчей
Эспаньол
Кадис
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 57%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
69
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
1614
921
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|15.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|19.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|12.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Кадис
Исход игры
Эспаньол
69.5% (89)
Ничья
22.7% (29)
Кадис
7.8% (10)