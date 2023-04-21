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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 28512 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Эспаньол
0:0
Конец матча
Кадис
0'
10' Желтая карточка
Хиль Оскар II
26' Желтая карточка
Кабрера Леандро
30' Желтая карточка
Монтес Сесар
39' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
67' Желтая карточка
Видаль Алеш
68' Желтая карточка
Карселен Исаак
90'+7

Ход матча

10'
Хиль Оскар II
 
19'
 
Чуст Виктор
Хименес Фали
26'
Кабрера Леандро
 
30'
Монтес Сесар
 
39'
 
Сан Эметерио Феде
55'
Видаль Алеш
Педроса Адриа
 
65'
Баре Кейди
Грагера Хосе
 
65'
Пуадо Хавьер
Рибаудо Нико
 
66'
 
Алекс Фернандес
Бонгонда Тео
66'
 
Алехо Иван
Сан Эметерио Феде
67'
Видаль Алеш
 
68'
 
Карселен Исаак
78'
Денис Суарес
Кабрера Леандро
 
89'
 
Рохер Марти
Гвардиола Серхи

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 392 Количество передач 307
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Эспаньол 69.5% (89)
X 22.7% (29)
Кадис 7.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пачеко
Фернандо
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
3
Педроса
Адриа
21
Рибаудо
Нико
15
Грагера
Хосе
10
Дардер
Серхи
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
4
Алькарас
Рубен
24
Сан
Эметерио
Феде
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
16
Рамос
Кристофер
Эспаньол
5-3-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Кадис

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ТМК
2:0
ТМС
1:0
КК
1:0
КК
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
126

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (3) 0.4
Брайтвайт Мартин 9 0.3
Дардер Серхи 5 0.17
Пуадо Хавьер 3 0.1
Эспозито Эду 2 0.07
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.1
Алекс Фернандес 3 (1) 0.1
Алькарас Рубен 3 (2) 0.1
Бонгонда Тео 2 0.07
Собрино Рубен 2 0.07
Эскаланте Гонсало 2 0.07
Гвардиола Серхи 2 0.07
Негредо Альваро 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 8 2
Хиль Оскар II 11 0
Винисиус Соуза 7 1
Видаль Алеш 6 1
Оливан Бриан 6 0
Брайтвайт Мартин 4 1
Калеро Фернандо 5 0
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 3 0
Монтес Сесар 3 0
Эспозито Эду 3 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 1
Алькарас Рубен 8 1
Собрино Рубен 9 0
Сан Эметерио Феде 9 0
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 5 1
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Лосано Энтони 3 0
Мари Хосе 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Эскаланте Гонсало 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Ледесма Херемиас 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

16
4
Эспаньол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Кадис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

11
15
Эспаньол
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Кадис
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

27
19

Голы по времени матча

Забито

20
8
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
4
50%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
2
25%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
8
36%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
6
26%
7
32%
76-90

Забито

17
15
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 22
2
12%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
5
29%
29%
6
40%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
4
17%
5
25%
61-75
5
21%
8
40%
76-90

Забито

37
23
8 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 15
2
5%
5
22%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
12
32%
1
4%
61-75
11
30%
30%
8
35%
76-90

Пропущено

47
42
25 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 19
5
11%
1
2%
1-15
10
21%
2
5%
16-30
10
21%
9
21%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
11
23%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1
Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2

Результаты матчей

Эспаньол
Кадис

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 57%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
16
14
9
21
1.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 15 6 8 37 - 28 51
5.
Бетис
 Заявка 29 14 6 9 37 - 30 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 29 12 7 10 40 - 29 43
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Жирона
 Заявка 29 10 8 11 44 - 42 38
10.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
14.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
15.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Альмерия
 Заявка 29 8 6 15 35 - 50 30
18.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
19.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
9.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
11.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
12.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
13.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
6.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Иван Алехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 94'
      Рохер Марти из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Серхи Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Кадис начинает контратаку
    • 93'
      Рамос Кристофер из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Рохер Марти из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Собрино Рубен из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      93'
      Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Карселен Исаак из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Эспаньол 69.5% (89)
    X 22.7% (29)
    Кадис 7.8% (10)
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    Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Кадис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Кадис

    Исход игры
    Эспаньол
    69.5% (89)
    Ничья
    22.7% (29)
    Кадис
    7.8% (10)