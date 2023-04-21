Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Иван Алехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Денис Суарес из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

92' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Рамос Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Баре Кейди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Кадис

87' Дардер Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Рамос Кристофер нанес удар головой, но Фернандо Пачеко спокойно отбил мяч.

84' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Баре Кейди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Виктор Чуст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

80' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хоселу Санмартин и попал в перекладину!

80' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Кадис

77' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Видаль Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

75' Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Хорошую попытку сделал Брайтвайт Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

75' Собрино Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Удар от ворот произведет Эспаньол

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Алекс Фернандес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Иван Алехо из команды Кадис разыграл угловой с правого угла.

72' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Алекс Фернандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Баре Кейди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

70' Пуадо Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Карселен Исаак получил желтую карточку от судьи

68' Удар от ворот произведет Эспаньол

68' Алекс Фернандес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Видаль Алеш получил желтую карточку от судьи

66' Тактическая замена. Сан Эметерио Феде уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

65' Удар от ворот произведет Кадис

64' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

64' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

62' Гвардиола Серхи нанес удар головой, но Фернандо Пачеко спокойно отбил мяч.

62' Видаль Алеш из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Кадис

60' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Кадис

57' Хорошую попытку сделал Кабрера Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' ШТАНГА! Пробил головой Хоселу Санмартин прямо в каркас ворот!

57' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Гвардиола Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Гвардиола Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Кадис

51' Рибаудо Нико нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

51' Сегодняшная посещаемость составляет 28512 болельщиков

51' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Кабрера Леандро из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Кадис

48' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бонгонда Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника