Тур: 30. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19723 Главный судья: Альберола Хавьер
0'
1:0
6' ГолБудимир Анте
2:0
11' ГолБудимир Анте
2:1
16' ГолМиранда Хуан
3:1
41' ГолМонкайола Хон
43' Желтая карточкаЭрнандес Аридане
3:2
70' ГолГидо Родригес
Ход матча
6'
1:0
11'
2:0
16'
2:1
41'
3:1
43'
70'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
163 Количество передач 225
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
21
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бенито ИкерПолузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Бетис
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
22 матча
27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Среднее время на гол
100
120
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
68
86
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.23
|Будимир Анте
|4
|0.13
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.1
|Эззалзули Абде
|3
|0.1
|Гомес Мойсес
|2
|0.07
|Гарсия Давид III
|2
|0.07
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.07
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.4
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|4
|0.13
|Карвалью Вилльям
|3
|0.1
|Миранда Хуан
|3
|0.1
|Родри Родриго
|2
|0.07
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.07
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Перес Айосе
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|6
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|4
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Эззалзули Абде
|2
|1
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Каналес Серхио
|3
|2
|Гидо Родригес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Перес Айосе
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
2
2
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Бетис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
9
16
Осасуна
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Бетис
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
55% (16)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
11
18
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
5
31%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
3
19%
76-90
Забито
11
20
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
9%
3
15%
1-15
4
36%
4
20%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
1
9%
2
10%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
5
33%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Забито
25
34
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
12 Не забивали 11
4
16%
5
15%
1-15
5
20%
5
15%
16-30
4
16%
7
21%
31-45
4
16%
2
6%
46-60
3
12%
9
26%
61-75
5
20%
6
18%
76-90
Пропущено
30
33
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
2
7%
7
21%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
20%
3
9%
31-45
4
13%
8
24%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
7
23%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0
Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0
Бетис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0
Результаты матчей
Осасуна
Бетис
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
123
59
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
86
213
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
209
722
1118
128
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|2:3 Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|3:2 Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|15.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|19.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|2:3 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|3:2 Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|2:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|3:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 3:2 Бетис
Исход игры
Осасуна
13.8% (17)
Ничья
41.5% (51)
Бетис
44.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
71.19% (84)
Нет
28.81% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (46)
1:2 Бетис
22% (27)
0:1 Бетис
15.4% (19)
1:0 Осасуна
7.3% (9)
2:1 Осасуна
5.7% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:2 Бетис
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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