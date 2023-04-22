Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Родри нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Удар от ворот произведет Бетис

82' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тактическая замена. Абде Эззалзули уходит с поля и его заменяет Санчес Мануэль

79' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

79' Хоакин Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Удар от ворот произведет Осасуна

76' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хоакин Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

72' Забив гол, Бетис сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

70' Родри сделал результативную передачу.

70' Хорошую попытку сделал Перес Айосе . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Родри из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Удар от ворот произведет Осасуна

67' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Бетис

67' Барха Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Осасуна

65' Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали

64' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Осасуна

62' Хорошую попытку сделал Каналес Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Каналес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Удар от ворот произведет Осасуна

59' Родри нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

56' Абде Эззалзули навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Круз Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Сегодняшная посещаемость составляет 19723 болельщиков

54' Родри задерживает мяч рукой

54' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Родри из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Удар от ворот произведет Осасуна

50' Перес Айосе не смог попасть в створ ударом издали

50' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

46' Судья сигнализирует, что Абде Эззалзули из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Родри

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Родри