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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 19723 Главный судья: Альберола Хавьер
Осасуна
3:2
Конец матча
Бетис
0'
1:0
6' Гол
Будимир Анте
2:0
11' Гол
Будимир Анте
2:1
16' Гол
Миранда Хуан
3:1
41' Гол
Монкайола Хон
43' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
3:2
70' Гол
Гидо Родригес
90' Желтая карточка
Кике Гарсия
90'+4

Ход матча

6'
Будимир Анте
(Барха Энрике)
1:0
11'
Будимир Анте
(Барха Энрике)
2:0
16'
2:1
Миранда Хуан
(Энрике Луис)
41'
Монкайола Хон
3:1
43'
Эрнандес Аридане
 
46'
 
Каналес Серхио
Гуардадо Андрес
46'
 
Родри Родриго
Энрике Луис
65'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
65'
 
Хоакин Санчес
Карвалью Вилльям
70'
3:2
Гидо Родригес
(Родри Родриго)
70'
Бенито Икер
Барха Энрике
 
81'
Санчес Мануэль
Эззалзули Абде
 
81'
Кике Гарсия
Будимир Анте
 
81'
Видаль Начо
Пенья Рубен
 
81'
 
Абнер
Миранда Хуан
87'
Муньос Икер
Орос Аймар
 
90'
Кике Гарсия
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 13
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 301 Количество передач 474
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Осасуна 13.8% (17)
X 41.5% (51)
Бетис 44.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
19
Ибаньес
Пабло
7
Монкайола
Хон
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
12
Эззалзули
Абде
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
19
Луис
Фелипе
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
14
Карвалью
Вилльям
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
Осасуна
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Бетис

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

22 матча

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

КК
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Среднее время на гол

100
120

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

68
86

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.23
Будимир Анте 4 0.13
Орос Аймар 3 (1) 0.1
Эззалзули Абде 3 0.1
Гомес Мойсес 2 0.07
Гарсия Давид III 2 0.07
Кике Гарсия 2 (1) 0.07
Барха Энрике 1 0.03
Гарсия Рубен 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.4
Каналес Серхио 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 4 0.13
Карвалью Вилльям 3 0.1
Миранда Хуан 3 0.1
Родри Родриго 2 0.07
Фекир Набиль 2 (1) 0.07
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Виллиан Жозе 1 (1) 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 8 1
Торро Лукас 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Орос Аймар 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Видаль Начо 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эззалзули Абде 2 1
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гонсалес Эдгар 5 1
Каналес Серхио 3 2
Гидо Родригес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0

Результаты матчей

Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

2
4
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Бетис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

9
16
Осасуна
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Бетис
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

12
18

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
5
29%
29%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
7
37%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
6
35%
3
16%
76-90

Забито

11
20
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
9%
3
15%
1-15
4
36%
4
20%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
1
9%
2
10%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
5
33%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Забито

28
36
16 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
12 Не забивали 11
6
21%
5
14%
1-15
5
18%
6
17%
16-30
5
18%
7
19%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
3
11%
10
28%
61-75
5
18%
6
17%
76-90

Пропущено

32
36
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
2
6%
9
25%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
8
25%
6
17%
61-75
7
22%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0
Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0
Бетис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0

Результаты матчей

Осасуна
Бетис

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
21
9
8
22
1.5
12
18
2
28
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 15 6 8 37 - 28 51
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 30 13 7 10 41 - 29 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
10.
Жирона
 Заявка 29 10 8 11 44 - 42 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
14.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
15.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Альмерия
 0:1 Заявка 30 8 6 16 35 - 51 30
18.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
19.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 0:1 Заявка 16 8 2 6 23 - 20 26
8.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
10.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
12.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
13.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Осасуна играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Контроль мяча: Осасуна: 43%, Бетис: 57%.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Осасуна начинает контратаку
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Угловой
      46'
      Гуардадо Андрес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Монкайола Хон из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Осасуна: 40%, Бетис: 60%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Pablo Ibanez наказан за толчок Луис Фелипе
    • Фол, нарушение
      44'
      Гуардадо Андрес из команды Бетис заходит слишком далеко, он валит Pablo Ibanez.
    • Желтая карточка
      43'
      Эрнандес Аридане получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      43'
      Безумный фол. Эрнандес Аридане грубо играет против соперника. Пострадал Карвалью Вилльям
    • 42'
      Осасуна начинает контратаку
    • 42'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Абде Эззалзули сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Монкайола Хон из команды Осасуна правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 41'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      40'
      Перес Айосе из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Орос Аймар пострадал.
    • 40'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Осасуна: 42%, Бетис: 58%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Гарсия Давид III из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Луис Энрике
    • 38'
      Шанс! Будимир Анте из команды Осасуна пробил головой, но мимо
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Барха Энрике из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Гидо Родригес
    • 37'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 37'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • Угловой
      36'
      Абде Эззалзули навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Гонсалес Эдгар из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Бетис начинает контратаку
    • 35'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Осасуна: 43%, Бетис: 57%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 34'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 34'
      Круз Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      34'
      Абде Эззалзули навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Монтойя Мартин из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Гидо Родригес из команды Бетис фолит на Pablo Ibanez, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Абде Эззалзули. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Бетис начинает контратаку
    • 33'
      Абде Эззалзули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Иглесиас Борха из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      32'
      Барха Энрике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Монтойя Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Угловой
      31'
      Миранда Хуан из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
    • 30'
      Монкайола Хон успешно блокирует удар.
    • 30'
      Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Пенья Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Барха Энрике из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
    • 28'
      Бетис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Эрнандес Аридане из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
    • 26'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      26'
      Перес Айосе наказан за толчок Гарсия Давид III
    • 25'
      Монтойя Мартин выиграл воздушное противоборство у Абде Эззалзули.
    • 25'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Осасуна: 46%, Бетис: 54%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 25'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Эррера Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Карвалью Вилльям из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Эррера Серхио ошибается в защите.
    • 22'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 22'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Осасуна контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Гидо Родригес наказан за толчок Орос Аймар
    • 19'
      Эрнандес Аридане ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Круз Хуан из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 17'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Забив гол, Бетис сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 17'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бетис будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      16'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 16'
      Луис Энрике сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Миранда Хуан первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!
    • 15'
      Луис Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Круз Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
    • 14'
      Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Барха Энрике сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      ГОООООЛ - Будимир Анте Осасуна забивает ударом головой
    • 11'
      Осасуна начинает контратаку
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Миранда Хуан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      10'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна заходит слишком далеко, он валит Иглесиас Борха.
    • 10'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Осасуна: 55%, Бетис: 45%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
    • 9'
      Пенья Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Бетис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Карвалью Вилльям из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Pablo Ibanez заработал фол
    • 8'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Миранда Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Барха Энрике сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      ГОООООЛ Осасуна забивает
    • 6'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Осасуна: 50%, Бетис: 50%.
    • 5'
      Силва Руи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Луис Фелипе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Луис Фелипе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      3'
      Гуардадо Андрес наказан за толчок Абде Эззалзули
    • 2'
      Монтойя Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 1'
      Эрнандес Аридане из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      1'
      Гуардадо Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Эрнандес Аридане ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Бетис начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Осасуна 13.8% (17)
    X 41.5% (51)
    Бетис 44.7% (55)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 3:2 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 3:2 Бетис

    Исход игры
    Осасуна
    13.8% (17)
    Ничья
    41.5% (51)
    Бетис
    44.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.05% (39)
    Меньше
    66.95% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    71.19% (84)
    Нет
    28.81% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.4% (46)
    1:2 Бетис
    22% (27)
    0:1 Бетис
    15.4% (19)
    1:0 Осасуна
    7.3% (9)
    2:1 Осасуна
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Бетис
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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