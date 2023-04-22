Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шанс! Samu из команды Альмерия пробил головой, но мимо

46' Arnau Puigmal из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Юри Берчиче выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Нико Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Нико Уильямс задерживает мяч рукой

38' Удар от ворот произведет Альмерия

37' Удар от ворот произведет Альмерия

36' Гурусета Горка не смог попасть в створ ударом издали

36' Arnau Puigmal наказан за толчок Юри Берчиче

35' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

34' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Суарес Луис III нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

33' Arnau Puigmal из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Иньиго Мартинес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

32' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Альмерия

30' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Альмерия

27' Сансет Ойян не смог попасть в створ ударом издали

27' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Альмерия

26' Атлетик Б нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

25' Удар от ворот произведет Альмерия

24' Оооо... вот это был удар! Сансет Ойян должен был забить с этой позиции.

24' Сансет Ойян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сансет Ойян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Нико Уильямс из команды Атлетик Б подал угловой справа.

20' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Брандарис Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Альмерия

14' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Нико Уильямс сделал ключевой пас для гола!

9' Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Нико Уильямс забивает с левой ноги!

9' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Нико Уильямс выиграл воздушное противоборство у Брандарис Хуан

6' Удар от ворот произведет Альмерия

5' Робертоне Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Юри Берчиче выиграл воздушное противоборство у Arnau Puigmal.

3' Сентельес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

1' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Альмерия начинает с центра поля