Тур: 30. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Писарро Валентин
Ход матча
9'
0:1
21'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
239 Количество передач 240
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Гарсия
17
Юри
Берчиче
23
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иру АндерВратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Атлетик Б
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.92
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
67
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.2
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.13
|Баптистао Лео
|3
|0.1
|Бабич Срджан
|3
|0.1
|Рамазани Ларжи
|3
|0.1
|Суарес Луис III
|2
|0.07
|Портильо Франсиско
|2
|0.07
|Умар Садик
|2
|0.07
|Робертоне Лукас
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|1
|0.03
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Лазаро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.27
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.27
|Уильямс Нико
|6
|0.2
|Гурусета Горка
|6
|0.2
|Весга Микель
|3 (2)
|0.1
|Беренгер Алекс
|3
|0.1
|Гарсия Рауль
|2
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|6
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Бабич Срджан
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|6
|1
|Йерай Альварес
|6
|1
|Сансет Ойян
|4
|1
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Гарсия Дани
|5
|0
|Вивиан Даниэль
|5
|0
|Эррера Андер
|3
|1
|Весга Микель
|4
|0
|Саррага Ойер
|4
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Атлетик Б
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
5
5
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
6
Волевые поражения
6
18
Альмерия
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Атлетик Б
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
32
11
Волевые поражения
11
23
Голы по времени матча
Забито
23
19
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
5
26%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
5%
3
16%
1-15
4
21%
5
26%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
7
37%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
25%
7
32%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
31
9
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 7
4
13%
2
22%
1-15
4
13%
2
22%
16-30
7
23%
1
11%
31-45
3
10%
1
11%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
6
19%
3
33%
76-90
Забито
35
41
19 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
5
14%
5
12%
1-15
7
20%
9
22%
16-30
7
20%
9
22%
31-45
8
23%
4
10%
46-60
4
11%
7
17%
61-75
4
11%
7
17%
76-90
Пропущено
50
28
21 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 18
5
10%
5
18%
1-15
8
16%
7
25%
16-30
8
16%
2
7%
31-45
7
14%
2
7%
46-60
11
22%
7
25%
61-75
11
22%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1
Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0
Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1
Результаты матчей
Альмерия
Атлетик Б
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
0
12 раз 41%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
78
69
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1712
1019
1217
425
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|1:0 Заявка
|30
|13
|7
|10
|41 - 29
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|15.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|0:1 Заявка
|30
|8
|6
|16
|35 - 51
|30
|18.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|19.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 20
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|10.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|0:1 Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Атлетик Б
Исход игры
Альмерия
3.3% (4)
Ничья
18% (22)
Атлетик Б
78.7% (96)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
42.6% (52)
0:1 Атлетик Б
22.1% (27)
1:1 Ничья
15.6% (19)
0:2 Атлетик Б
8.2% (10)
1:3 Атлетик Б
3.3% (4)
1:0 Альмерия
1.6% (2)
2:1 Альмерия
1.6% (2)
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