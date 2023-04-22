  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 13271 Главный судья: Писарро Валентин
Альмерия
1:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
9' Гол
Уильямс Нико
21' Желтая карточка
Сансет Ойян
0:2
56' Гол
Де Маркос Оскар
65' Желтая карточка
Саррага Ойер
68' Желтая карточка
Эли Родриго
90' Желтая карточка
Беренгер Алекс
1:2
90' Гол
Сентельес Алехандро
90' Желтая карточка
Весга Микель
90' Желтая карточка
Посо Алехандро
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Уильямс Нико
(Сансет Ойян)
21'
 
Сансет Ойян
46'
 
Беренгер Алекс
Уильямс Иньяки
56'
0:2
Де Маркос Оскар
(Сансет Ойян)
57'
Эмбарба Адриан
Пуигмаль Арнау
 
62'
 
Саррага Ойер
Эррера Андер
64'
Лазаро
Мелеро Гонсало
 
64'
Портильо Франсиско
Баптистао Лео
 
65'
 
Саррага Ойер
68'
Эли Родриго
 
74'
Посо Алехандро
Бабич Срджан
 
74'
Соуза Диего
Суарес Луис
 
81'
 
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
81'
 
Венседор Унай
Уильямс Нико
88'
 
Вивиан Даниэль
Гурусета Горка
90'
 
Беренгер Алекс
90'
Сентельес Алехандро
1:2
90'
 
Весга Микель
90'
Посо Алехандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 458 Количество передач 425
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Альмерия 3.3% (4)
X 18% (22)
Атлетик Б 78.7% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
5
Робертоне
Лукас
23
Саму
Гарсия
18
Пуигмаль
Арнау
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
16
Суарес
Луис
III
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
23
Эррера
Андер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Альмерия
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Атлетик Б

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
П
6:1
П
1:3
П
1:0
П
4:1
П
1:4
П
2:1
П
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.92
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
67

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.2
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.13
Баптистао Лео 3 0.1
Бабич Срджан 3 0.1
Рамазани Ларжи 3 0.1
Суарес Луис III 2 0.07
Портильо Франсиско 2 0.07
Умар Садик 2 0.07
Робертоне Лукас 1 0.03
Эмбарба Адриан 1 0.03
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Лазаро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 8 (1) 0.27
Уильямс Иньяки 8 0.27
Уильямс Нико 6 0.2
Гурусета Горка 6 0.2
Весга Микель 3 (2) 0.1
Беренгер Алекс 3 0.1
Гарсия Рауль 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 7 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Бабич Срджан 4 0
Суарес Луис III 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 6 1
Йерай Альварес 6 1
Сансет Ойян 4 1
Де Маркос Оскар 5 0
Гарсия Дани 5 0
Весга Микель 5 0
Вивиан Даниэль 5 0
Саррага Ойер 5 0
Эррера Андер 3 1
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Альмерия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Атлетик Б
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

6
5
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

6
18
Альмерия
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Атлетик Б
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
13%
3
14%
1-15
6
25%
5
24%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
4
17%
4
19%
76-90

Пропущено

21
20
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
5
25%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
4
19%
7
35%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
25%
7
32%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Пропущено

31
9
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 7
4
13%
2
22%
1-15
4
13%
2
22%
16-30
7
23%
1
11%
31-45
3
10%
1
11%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
6
19%
3
33%
76-90

Забито

36
43
19 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
5
14%
6
14%
1-15
7
19%
9
21%
16-30
7
19%
9
21%
31-45
8
22%
5
12%
46-60
4
11%
7
16%
61-75
5
14%
7
16%
76-90

Пропущено

52
29
22 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 19
6
12%
5
17%
1-15
8
15%
7
24%
16-30
8
15%
2
7%
31-45
8
15%
2
7%
46-60
11
21%
7
24%
61-75
11
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1
Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0
Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Альмерия
Атлетик Б

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
0
12 раз 40%
2
6 раз 20%
1
5 раз 17%
4
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
9
1.5
6
9
4
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
18
12
10
20
1.5
13
17
4
26
2.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 30 15 7 8 37 - 28 52
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 30 10 11 9 35 - 34 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
10.
Жирона
 0:1 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
18.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
19.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 0:1 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 7 5 3 17 - 12 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
13.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 17 18
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Альмерия 3.3% (4)
    X 18% (22)
    Атлетик Б 78.7% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 1:2 Атлетик Б онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Альмерия
    3.3% (4)
    Ничья
    18% (22)
    Атлетик Б
    78.7% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    42.6% (52)
    0:1 Атлетик Б
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    15.6% (19)
    0:2 Атлетик Б
    8.2% (10)
    1:3 Атлетик Б
    3.3% (4)
    1:0 Альмерия
    1.6% (2)
    2:1 Альмерия
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     