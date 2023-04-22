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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Вальядолид
1:0
Перерыв
Жирона
0'
1:0
24' Гол
Мончу Рамон
41' Желтая карточка
Мартин Иван

Ход матча

5'
 
Фернандес Валери
Вилья Тони
12'
 
Рейньер Жезус
Гарсия Алеш
24'
Мончу Рамон
(Плата Гонсало)
1:0
41'
 
Мартин Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 119
Вальядолид 43.7% (52)
X 45.4% (54)
Жирона 10.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Жирона
2.95
4.50
2.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
18
Эскудеро
Серхио
4
Перес
Кике
20
Онгла
Мартин
8
Мончу
Рамон
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
9
Амалла
Селим
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
2
Бернардо
Эспиноса
15
Хуанпе
Хуан
16
Эрнандес
Хави
V
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
12
Вилья
Тони
7
Стуани
Кристиан
Вальядолид
4-3-3
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Вальядолид
Жирона

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
С
2:2
С
1:0
П
1:0
П
0:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
КК
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
180

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 5 0.17
Леон Серхио 5 (1) 0.17
Мончу Рамон 3 0.1
Роке Меса 2 0.07
Амалла Селим 2 0.07
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (1) 0.23
Стуани Кристиан 7 (4) 0.23
Рикельме Родриго 4 0.13
Цыганков Виктор 3 0.1
Мартинес Арнау 3 0.1
Мартин Иван 3 0.1
Эррера Янгель 2 0.07
Давид Лопес 2 0.07
Ромеу Ориоль 2 0.07
Сайс Самуэль 2 (2) 0.07
Гарсия Алеш 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 9 1
Санчес Хавьер 10 0
Мончу Рамон 8 0
Перес Кике 6 0
Онгла Мартин 4 1
Ларин Кайл 4 0
Эскудеро Серхио 3 0
Масип Хорди 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Хоакин Фернандес 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Амалла Селим 1 1
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 10 0
Мартинес Арнау 9 0
Ромеу Ориоль 8 0
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Жирона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

4
12
Вальядолид
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Жирона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

8
23
Вальядолид
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
52% (15)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Жирона
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

30
13

Волевые поражения

12
35

Голы по времени матча

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Пропущено

16
25
2 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
6
24%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
1
6%
7
28%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
8
50%
4
16%
76-90

Забито

10
26
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
2
20%
1
4%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
3
30%
7
27%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
6
23%
61-75
1
10%
6
23%
76-90

Пропущено

32
20
19 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
6%
3
15%
1-15
11
34%
0
0%
16-30
6
19%
3
15%
31-45
1
3%
3
15%
46-60
4
13%
7
35%
61-75
8
25%
4
20%
76-90

Забито

25
41
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 10
14 Не забивали 7
2
8%
3
7%
1-15
4
16%
4
10%
16-30
6
24%
9
22%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
6
24%
8
20%
61-75
5
20%
11
27%
76-90

Пропущено

48
45
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
2
4%
9
20%
1-15
12
25%
4
9%
16-30
7
15%
10
22%
31-45
5
10%
5
11%
46-60
6
13%
9
20%
61-75
16
33%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2
Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0

Результаты матчей

Вальядолид
Жирона

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 38%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
9
6
2
12
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
4
2
13
1.5
6
8
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
22
7
6
23
1.5
15
14
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 30 15 7 8 37 - 28 52
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 30 10 11 9 35 - 34 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
10.
Жирона
 0:1 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
18.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
19.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 0:1 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 7 5 3 17 - 12 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
13.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 17 18
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 48'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • Травма, повреждение
    48'
    Эль-Ямик Джавад возвращается на поле.
  • 47'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Травма, повреждение
    47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Ямик Джавад получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    46'
    Эль-Ямик Джавад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Вальядолид: 52%, Жирона: 48%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Вальядолид 43.7% (52)
    X 45.4% (54)
    Жирона 10.9% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Жирона
    2.95
    4.50
    2.91
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Жирона

    Исход игры
    Вальядолид
    44.2% (53)
    Ничья
    45% (54)
    Жирона
    10.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (33)
    Меньше
    71.79% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    64.96% (76)
    Нет
    35.04% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (43)
    1:0 Вальядолид
    20% (24)
    2:1 Вальядолид
    16.7% (20)
    0:1 Жирона
    5.8% (7)
    2:0 Вальядолид
    5.8% (7)
    1:2 Жирона
    5% (6)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Вальядолид
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