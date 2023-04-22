Тур: 30. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 21033 Главный судья: Мелеро Марио
1:0
Конец матча
Ход матча
24'
1:0
41'
68'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
334 Количество передач 526
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Онгла
Мартин
25
Ларин
Кайл
15
Хуанпе
Хуан
18
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
12
Вилья
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роза ЛукасЗащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alvaro Rubio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вальядолид
Жирона
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
180
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|5
|0.17
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.17
|Мончу Рамон
|3
|0.1
|Роке Меса
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2
|0.07
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|7 (1)
|0.23
|Стуани Кристиан
|7 (4)
|0.23
|Рикельме Родриго
|4
|0.13
|Цыганков Виктор
|3
|0.1
|Мартинес Арнау
|3
|0.1
|Мартин Иван
|3
|0.1
|Эррера Янгель
|2
|0.07
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Ромеу Ориоль
|2
|0.07
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.07
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|9
|1
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Мончу Рамон
|8
|0
|Перес Кике
|6
|0
|Онгла Мартин
|4
|1
|Ларин Кайл
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Масип Хорди
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|10
|0
|Мартинес Арнау
|9
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Жирона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
4
12
Вальядолид
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Жирона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
8
Волевые поражения
8
23
Вальядолид
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Жирона
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
57% (17)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
30
13
Волевые поражения
12
35
Голы по времени матча
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
4
25%
5
33%
76-90
Пропущено
16
26
2 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
6
23%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
7
27%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
8
50%
4
15%
76-90
Забито
10
26
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
20%
1
4%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
3
30%
7
27%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
6
23%
61-75
1
10%
6
23%
76-90
Пропущено
32
20
19 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
6%
3
15%
1-15
11
34%
0
0%
16-30
6
19%
3
15%
31-45
1
3%
3
15%
46-60
4
13%
7
35%
61-75
8
25%
4
20%
76-90
Забито
26
41
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 10
14 Не забивали 8
2
8%
3
7%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
6
23%
9
22%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
6
23%
8
20%
61-75
5
19%
11
27%
76-90
Пропущено
48
46
21 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
2
4%
9
20%
1-15
12
25%
5
11%
16-30
7
15%
10
22%
31-45
5
10%
5
11%
46-60
6
13%
9
20%
61-75
16
33%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2
Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0
Результаты матчей
Вальядолид
Жирона
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
411
96
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
213
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
228
624
1515
327
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|18.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|19.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Жирона
Исход игры
Вальядолид
44.2% (53)
Ничья
45% (54)
Жирона
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
28.21% (33)
Меньше
71.79% (84)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (43)
1:0 Вальядолид
20% (24)
2:1 Вальядолид
16.7% (20)
0:1 Жирона
5.8% (7)
2:0 Вальядолид
5.8% (7)
1:2 Жирона
5% (6)
2:2 Ничья
5% (6)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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