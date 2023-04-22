Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Arnau Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Вальядолид

50' Arnau Martinez не смог попасть в створ ударом издали

48' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

47' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Ямик Джавад получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Эль-Ямик Джавад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Мартин Иван получил желтую карточку от судьи

41' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Вальядолид

38' Фернандес Валери оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Эрнандес Хави V создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Цыганков Виктор из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Вальядолид

36' Фернандес Валери не смог попасть в створ ударом издали

36' Цыганков Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Мартин Иван из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Жирона

31' Удар от ворот произведет Жирона

31' Перес Кике не смог попасть в створ ударом издали

31' Эскудеро Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эскудеро Серхио пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

29' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Цыганков Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Эрнандес Хави V пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Вальядолид

27' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Жирона

17' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Алеш получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Гарсия Алеш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Вальядолид

8' Мартин Иван не смог попасть в створ ударом издали

7' Цыганков Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Удар от ворот произведет Жирона

6' Фреснеда Иван из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Жирона

4' Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Перес Кике из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ох, нехорошо это выглядит. Вилья Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Вилья Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Жирона начинает с центра поля