Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

40' Барренечеа Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Оярсабаль Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лежён Флорьян пробил со штрафного прямо в стенку

35' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оярсабаль Микель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

30' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Мартин Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сильва Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Мартин Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

16' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Реал Сосьедад , будет отменен из-за фола.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оярсабаль Микель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

2' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

1' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола