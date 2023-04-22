Тур: 30. Стадион: Аноэта. Главный судья: Муньис Алехандро
0:0
Перерыв
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
227 Количество передач 155
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|9
|0.3
|Браис Мендес
|7
|0.23
|Кубо Такефуса
|6
|0.2
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.1
|Барренечеа Андер
|2
|0.07
|Мерино Микель
|1
|0.03
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|7 (1)
|0.23
|Камелло Серхио
|5
|0.17
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.13
|Лежён Флорьян
|4
|0.13
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.1
|Комесанья Санти
|2
|0.07
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.07
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|10
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|11
|1
|Лежён Флорьян
|5
|2
|Трехо Оскар
|8
|0
|Валентин Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
9
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
18
17
Реал Сосьедад
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Райо Вальекано
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
22
26
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
18%
3
21%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
5
36%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
15%
3
15%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
4
20%
6
30%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
1
5%
5
25%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
4
25%
6
33%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
1
6%
76-90
Забито
37
34
22 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
6
16%
6
18%
1-15
9
24%
2
6%
16-30
7
19%
7
21%
31-45
8
22%
2
6%
46-60
4
11%
9
26%
61-75
3
8%
8
24%
76-90
Пропущено
28
35
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
3
11%
4
11%
1-15
5
18%
7
20%
16-30
5
18%
10
29%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
6
21%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
59
78
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
69
311
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
218
1118
1019
326
227
128
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|0:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|37 - 28
|52
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|35 - 34
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|10.
|0:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|1:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|18.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|19.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 12
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|11.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|12.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|1:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Реал Сосьедад
92.6% (112)
Ничья
7.4% (9)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
52.14% (61)
Нет
47.86% (56)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
43% (52)
1:0 Реал Сосьедад
30.6% (37)
2:0 Реал Сосьедад
14.9% (18)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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