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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Реал Сосьедад
0:0
Перерыв
Райо Вальекано
0'
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Оярсабаль Микель

Ход матча

12'
Оярсабаль Микель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 227 Количество передач 155
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Реал Сосьедад 92.5% (111)
X 7.5% (9)
Райо Вальекано 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Райо Вальекано
2.10
3.86
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
19
Сорлот
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
12
Мартин
Андрес
25
Рауль
де
Томас
Реал Сосьедад
4-1-3-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
ТМК
1:0
П
2:4
П
0:1
П
2:3
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
4:0
С
1:0
С
3:3
КК
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 9 0.3
Браис Мендес 7 0.23
Кубо Такефуса 6 0.2
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.1
Барренечеа Андер 2 0.07
Мерино Микель 1 0.03
Сильва Давид 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 7 (1) 0.23
Камелло Серхио 5 0.17
Гарсия Альваро Ривера 4 0.13
Лежён Флорьян 4 0.13
Трехо Оскар 3 (1) 0.1
Комесанья Санти 2 0.07
Фалькао Радамель 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 10 0
Мерино Микель 5 1
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Горосабел Андони 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 11 1
Лежён Флорьян 5 2
Трехо Оскар 8 0
Валентин Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Комесанья Санти 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
9
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

18
17
Реал Сосьедад
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Райо Вальекано
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

22
26

Голы по времени матча

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
18%
3
21%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
5
36%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
15%
3
15%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
4
20%
6
30%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
1
5%
5
25%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
4
25%
6
33%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Забито

37
34
22 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
6
16%
6
18%
1-15
9
24%
2
6%
16-30
7
19%
7
21%
31-45
8
22%
2
6%
46-60
4
11%
9
26%
61-75
3
8%
8
24%
76-90

Пропущено

28
35
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
3
11%
4
11%
1-15
5
18%
7
20%
16-30
5
18%
10
29%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
6
21%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
9
1.5
7
8
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
3
11
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
21
8
11
18
1.5
10
19
3
26
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 30 15 7 8 37 - 28 52
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 30 10 11 9 35 - 34 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
10.
Жирона
 0:1 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
18.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
19.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 0:1 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 7 5 3 17 - 12 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
13.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 17 18
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
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    Прогнозы 120
    Реал Сосьедад 92.5% (111)
    X 7.5% (9)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.10
    3.86
    7.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    92.6% (112)
    Ничья
    7.4% (9)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    52.14% (61)
    Нет
    47.86% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    43% (52)
    1:0 Реал Сосьедад
    30.6% (37)
    2:0 Реал Сосьедад
    14.9% (18)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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    Реал Сосьедад
    Райо Вальекано
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