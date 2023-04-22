Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

90' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Оооо... вот это был удар! Фернандес Карлос должен был забить с этой позиции.

89' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

85' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Г О О О О Л - Лежён Флорьян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

80' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

80' Чо Мохамед-Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

78' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

77' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Балью Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

72' Хон Пачеко успешно блокирует удар.

71' Матч возобновлен

70' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

68' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Комесанья Санти наказан за толчок Хон Пачеко

61' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Команда Райо Вальекано забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

51' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошую попытку сделал Трехо Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Комесанья Санти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 32054 болельщиков

48' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.