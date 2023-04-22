Тур: 30. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
14
Тапия
Ренато
17
Галан
Хави
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
14 Тапия РенатоЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Сельта
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
95%
5%
19 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
25 матчей
76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
76%
8%
16%
19 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
3.25
2.62
Среднее время на гол
27
34
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
58
42
Голов в среднем за матч
2.32
1.68
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
38
53
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|14 (5)
|0.48
|Винисиус Жуниор
|9
|0.31
|Асенсио Марко
|7
|0.24
|Вальверде Федерико
|7
|0.24
|Родриго
|5 (1)
|0.17
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.14
|Милитао Эдер
|4
|0.14
|Васкес Лукас
|3
|0.1
|Кроос Тони
|2
|0.07
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.41
|Вейга Габриэль
|9
|0.31
|Перес Карлес
|2
|0.07
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|Сеферович Харис
|2
|0.07
|Оскар Родригес
|2
|0.07
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.07
|Айду Джозеф
|2
|0.07
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|8
|0
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Себальос Дани
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|5
|1
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сельта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
6
Реал Мадрид
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сельта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
23
17
Реал Мадрид
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сельта
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
27
23
Голы по времени матча
Забито
33
15
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
12%
2
13%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
9
27%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
9
27%
4
27%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
8
35%
76-90
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
5
19%
2
10%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
5
19%
6
30%
61-75
9
33%
2
10%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
25%
4
22%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
2
11%
76-90
Забито
60
35
27 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
9
15%
4
11%
1-15
5
8%
5
14%
16-30
13
22%
8
23%
31-45
5
8%
4
11%
46-60
10
17%
8
23%
61-75
18
30%
6
17%
76-90
Пропущено
25
41
12 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
4
16%
7
17%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
5
20%
6
15%
31-45
3
12%
8
20%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
7
28%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0
Сельта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6
Результаты матчей
Реал Мадрид
Сельта
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
104
510
68
312
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
95
105
311
312
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
227
209
821
920
524
425
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|18.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|19.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Сельта
Исход игры
Реал Мадрид
95% (132)
Ничья
2.9% (4)
Сельта
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
42.74% (50)
Нет
57.26% (67)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
37.4% (52)
2:1 Реал Мадрид
20.9% (29)
3:1 Реал Мадрид
10.8% (15)
3:0 Реал Мадрид
6.5% (9)
1:0 Реал Мадрид
2.9% (4)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
5:1 Реал Мадрид
1.4% (2)
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