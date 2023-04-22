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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 8'
Сельта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 134
Реал Мадрид 94.8% (127)
X 3% (4)
Сельта 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Сельта
1.36
6.90
8.45
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
6
Начо
Фернандес
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
18
Тчуамени
Орельен
19
Себальос
Дани
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
14
Тапия
Ренато
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
21
Солари
Аугусто
24
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
23
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
22
Сеферович
Харис
Реал Мадрид
4-3-3
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Сельта

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

95%
5%
19 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

25 матчей

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

76%
8%
16%
19 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
2:4
П
6:0
П
2:2
П
1:4
КК
2:2
КК
1:2
П
2:1
П
7:1
П
1:3
П
2:4
П
3:0
П
2:0
П
3:0
П
1:2
КК
4:0
КК
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

3.25
2.62

Среднее время на гол

27
34

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

58
42

Голов в среднем за матч

2.32
1.68

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

38
53

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 14 (5) 0.48
Винисиус Жуниор 9 0.31
Асенсио Марко 7 0.24
Вальверде Федерико 7 0.24
Родриго 5 (1) 0.17
Модрич Лука 4 (1) 0.14
Милитао Эдер 4 0.14
Васкес Лукас 3 0.1
Кроос Тони 2 0.07
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.41
Вейга Габриэль 9 0.31
Перес Карлес 2 0.07
Ларсен Йорген 2 0.07
Сеферович Харис 2 0.07
Оскар Родригес 2 0.07
Пасьенса Гонсало 2 0.07
Айду Джозеф 2 0.07
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 8 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Себальос Дани 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 5 1
Нуньес Унай 6 0
Тапия Ренато 4 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Аспас Яго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сеферович Харис 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сельта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
6
Реал Мадрид
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сельта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

23
17
Реал Мадрид
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сельта
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

27
23

Голы по времени матча

Забито

33
15
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
12%
2
13%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
9
27%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
9
27%
4
27%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
8
35%
76-90

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
5
19%
2
10%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
5
19%
6
30%
61-75
9
33%
2
10%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
25%
4
22%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
2
11%
76-90

Забито

60
35
27 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
9
15%
4
11%
1-15
5
8%
5
14%
16-30
13
22%
8
23%
31-45
5
8%
4
11%
46-60
10
17%
8
23%
61-75
18
30%
6
17%
76-90

Пропущено

25
41
12 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
4
16%
7
17%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
5
20%
6
15%
31-45
3
12%
8
20%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
7
28%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0
Сельта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6

Результаты матчей

Реал Мадрид
Сельта

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
10
4
1.5
5
10
6
8
2.5
3
12
3
11
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
5
10
5
1.5
3
11
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
22
7
20
9
1.5
8
21
9
20
2.5
5
24
4
25
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
18.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
19.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
13.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
10.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Камавинга получил сейчас мяч на левом фланге, попытался мяч разогнать по центру, но до прострела дело не довел футболист мадридского коллектива.
  • Фол, нарушение
    7'
    Асенсио получил мяч в чужой штрафной, после чего сфолил в чужой штрафной против Тапии. По ноге он огрел соперника. Тут же фол судьи зафиксировали.
  • 6'
    Аспас сейчас получил мяч, но не смог его удобно для себя подработать. Игрок упустил сферу за пределы футбольного газона.
  • 5'
    В центре поля увязла игра у нас тем временем. "Реал" с правого края снова подавал мяч в штрафную "Сельты" - на выходе сыграл голкипер.
  • Офсайд
    3'
    В офсайде оказывается сейчас Асенсио. Анчелотти уже чем-то недоволен. То ли действиями арбитров, то ли решением игрока так неудачно открываться. 
  • 2'
    Футболисты "Реала" вышли на футбольный газон в сливочных цветах, а игрок "Сельты" вышли в черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 37.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Сельта

Исход игры
Реал Мадрид
95% (132)
Ничья
2.9% (4)
Сельта
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
42.74% (50)
Нет
57.26% (67)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
37.4% (52)
2:1 Реал Мадрид
20.9% (29)
3:1 Реал Мадрид
10.8% (15)
3:0 Реал Мадрид
6.5% (9)
1:0 Реал Мадрид
2.9% (4)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
5:1 Реал Мадрид
1.4% (2)
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