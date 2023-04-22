Первый тайм

9' Камавинга получил сейчас мяч на левом фланге, попытался мяч разогнать по центру, но до прострела дело не довел футболист мадридского коллектива.

7' Асенсио получил мяч в чужой штрафной, после чего сфолил в чужой штрафной против Тапии. По ноге он огрел соперника. Тут же фол судьи зафиксировали.

6' Аспас сейчас получил мяч, но не смог его удобно для себя подработать. Игрок упустил сферу за пределы футбольного газона.

5' В центре поля увязла игра у нас тем временем. "Реал" с правого края снова подавал мяч в штрафную "Сельты" - на выходе сыграл голкипер.

3' В офсайде оказывается сейчас Асенсио. Анчелотти уже чем-то недоволен. То ли действиями арбитров, то ли решением игрока так неудачно открываться.

2' Футболисты "Реала" вышли на футбольный газон в сливочных цветах, а игрок "Сельты" вышли в черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.