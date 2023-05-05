Тур: 31. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Рачковски Павел
0'
20' Желтая карточкаВердаска Диогу
39' Желтая карточкаЖуховски Михал
0:1
42' ГолЗамора Джон
59' Желтая карточкаНене III
64' Желтая карточкаГарсия Виктор
1:1
65' ПенальтиГуаль Марк
67' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
73' Желтая карточкаПаздан Михал
81' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
83' Вторая желтая карточкаПаздан Михал
90' Желтая карточкаЗамора Джон
90'+7
Ход матча
20'
39'
42'
0:1
59'
64'
65'
1:1
67'
73'
83'
90'
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Camilo Mena
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Karol Borys
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Ягеллония
Шлёнск
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.24
1.29
Среднее время на гол
72
69
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.53
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
47
48
Голов в среднем за матч
1.38
1.41
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
65
63
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|15 (3)
|0.48
|Имас Хесус
|13
|0.42
|Нене III
|5
|0.16
|Mateusz Kowalski
|2
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|Jakub Lewicki
|1
|0.03
|Паздан Михал
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.03
|Бортничук Мачей
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Замора Джон
|7 (1)
|0.23
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.19
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.1
|Шварц Петр
|2
|0.06
|Бейгер Лукаш
|2
|0.06
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|10
|1
|Пуэрто Исраэль
|9
|0
|Романчук Тарас
|9
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Паздан Михал
|4
|1
|Скшипчак Матеуш
|4
|1
|Гуаль Марк
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Нгиамба Орельен
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|11
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Гарсия Виктор III
|4
|1
|Замора Джон
|5
|0
|Шварц Петр
|4
|0
|Кончковски Мартин
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|1
|Гретарссон Даниэль
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Науэль Матиас
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Лыщаш Адриан
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Шлёнск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
6
Ягеллония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Шлёнск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
16
14
Ягеллония
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Шлёнск
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
28
11
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 22
3
11%
1
9%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
7
25%
1
9%
31-45
3
11%
2
18%
46-60
6
21%
3
27%
61-75
6
21%
2
18%
76-90
Пропущено
22
22
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
7
32%
5
23%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
23%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
20%
6
29%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
7
35%
7
33%
76-90
Забито
45
26
21 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
6
13%
3
12%
1-15
5
11%
4
15%
16-30
10
22%
4
15%
31-45
6
13%
6
23%
46-60
10
22%
5
19%
61-75
8
18%
4
15%
76-90
Пропущено
42
43
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
12%
9
21%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
8
19%
6
14%
61-75
11
26%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1
Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0
Результаты матчей
Ягеллония
Шлёнск
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ягеллония
Шлёнск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
96
97
510
313
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
411
214
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
1813
1318
724
427
130
328
130
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9