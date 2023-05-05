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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Ягеллония
1:1
Конец матча
Шлёнск
0'
20' Желтая карточка
Вердаска Диогу
39' Желтая карточка
Жуховски Михал
0:1
42' Гол
Замора Джон
59' Желтая карточка
Нене III
64' Желтая карточка
Гарсия Виктор
1:1
65' Пенальти
Гуаль Марк
67' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
73' Желтая карточка
Паздан Михал
81' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
83' Вторая желтая карточка
Паздан Михал
90' Желтая карточка
Замора Джон
90'+7
1
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
27
Вдовик
Бартломей
16
Сачек
Михал
39
Нгиамба
Орельен
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
1
Шромник
Михал
2
Вердаска
Диогу
6
Гретарссон
Даниэль
4
Бейгер
Лукаш
21
Patryk
Szwedzik
23
Гарсия
Виктор
III
28
Жуховски
Михал
33
Лыщаш
Адриан
17
Шварц
Петр
9
Экспозито
Эрик
7
Замора
Джон
Ягеллония
5-3-2
Шлёнск
5-3-2

История личных встреч

Ягеллония
Шлёнск

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:4
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
3:1
EFR
1:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
3:1
КП
0:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
OE
2:0
OE
2:2

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.24
1.29

Среднее время на гол

72
69

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.53

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

47
48

Голов в среднем за матч

1.38
1.41

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

65
63

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 15 (3) 0.48
Имас Хесус 13 0.42
Нене III 5 0.16
Mateusz Kowalski 2 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.03
Черных Фёдор 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 1 0.03
Jakub Lewicki 1 0.03
Паздан Михал 1 0.03
Романчук Тарас 1 0.03
Скшипчак Матеуш 1 0.03
Бортничук Мачей 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Вдовик Бартломей 0 0
Сачек Михал 0 0
Настич Боян 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Замора Джон 7 (1) 0.23
Экспозито Эрик 6 (1) 0.19
Ольсен Патрик 3 (1) 0.1
Шварц Петр 2 0.06
Бейгер Лукаш 2 0.06
Гретарссон Даниэль 1 0.03
Самец-Талар Пётр 1 0.03
Лыщаш Адриан 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 10 1
Пуэрто Исраэль 9 0
Романчук Тарас 9 0
Цэру Богдан 8 0
Паздан Михал 4 1
Скшипчак Матеуш 4 1
Гуаль Марк 5 0
Имас Хесус 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Настич Боян 3 0
Нгиамба Орельен 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 11 1
Ольсен Патрик 11 0
Поправа Конрад 5 1
Гарсия Виктор III 4 1
Замора Джон 5 0
Шварц Петр 4 0
Кончковски Мартин 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Бейгер Лукаш 2 1
Гретарссон Даниэль 3 0
Янасик Патрик 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Науэль Матиас 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Самец-Талар Пётр 2 0
Жуховски Михал 1 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Лыщаш Адриан 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0

Результаты матчей

Ягеллония
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Шлёнск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

9
6
Ягеллония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Шлёнск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

16
14
Ягеллония
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Шлёнск
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

28
11
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 22
3
11%
1
9%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
7
25%
1
9%
31-45
3
11%
2
18%
46-60
6
21%
3
27%
61-75
6
21%
2
18%
76-90

Пропущено

22
22
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
7
32%
5
23%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
23%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
20%
6
29%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
7
35%
7
33%
76-90

Забито

45
26
21 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
6
13%
3
12%
1-15
5
11%
4
15%
16-30
10
22%
4
15%
31-45
6
13%
6
23%
46-60
10
22%
5
19%
61-75
8
18%
4
15%
76-90

Пропущено

42
43
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
12%
9
21%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
8
19%
6
14%
61-75
11
26%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1
Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0

Результаты матчей

Ягеллония
Шлёнск

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 40%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ягеллония
Шлёнск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
6
9
7
1.5
5
10
3
13
2.5
1
14
2
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
2
14
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
18
13
13
18
1.5
7
24
4
27
2.5
1
30
3
28
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 30 13 10 7 41 - 29 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 30 11 9 10 37 - 30 42
8.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
9.
Гурник Забже
 30 10 8 12 38 - 40 38
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 30 10 8 12 29 - 34 38
13.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
14.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
5.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 15 7 2 6 20 - 15 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
12.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
13.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Весь список
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    • Желтая карточка
      59'
      Нене III получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Замора Джон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Жуховски Михал получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Вердаска Диогу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ягеллония 1:1 Шлёнск онлайн

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