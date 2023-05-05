Тур: 31. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Якубик Кржыштоф
2:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолРасак Дамиан
58' Желтая карточкаГжесик Ян
2:0
74' ГолДадок Роберт
90' Желтая карточкаШимонович Давид
90' Желтая карточкаГробельны Енджей
90'+5
Ход матча
36'
1:0
58'
74'
2:0
90'
90'
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
16
Луиш
Мигел
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Гурник Забже
Варта Познань
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.26
|Подольски Лукас
|5
|0.16
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.13
|Дадок Роберт
|4
|0.13
|Kanji Okunuki
|4
|0.13
|Палюшек Александр
|3
|0.1
|Янжа Эрик
|2
|0.06
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Daisuke Yokota
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Новак Бартош
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.26
|Щепаньски Милош
|4
|0.13
|Журавски Мачей
|4
|0.13
|Гжесик Ян
|4
|0.13
|Шмыт Каетан
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|8
|0
|Пачеко Даниэль
|7
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Kanji Okunuki
|4
|0
|Щесняк Криспин
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Белица Даниэль
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|5
|1
|Гжесик Ян
|5
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Кьельб Якуб
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Варта Познань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
11
3
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
16
18
Гурник Забже
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Варта Познань
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
27
21
Голы по времени матча
Забито
22
16
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
4
18%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
6
27%
4
25%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
5
31%
76-90
Пропущено
21
16
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
9
43%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
3
15%
6
30%
61-75
2
10%
3
15%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
41%
2
14%
76-90
Забито
42
36
23 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
6
14%
4
11%
1-15
7
17%
7
19%
16-30
10
24%
6
17%
31-45
8
19%
3
8%
46-60
6
14%
8
22%
61-75
5
12%
8
22%
76-90
Пропущено
38
30
24 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 18
5
13%
4
13%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
12
32%
5
17%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
7
18%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1
Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0
Варта Познань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Варта Познань
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
610
510
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
510
610
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1912
1120
1120
526
328
130
130
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9