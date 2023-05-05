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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Гурник Забже
2:0
Конец матча
Варта Познань
0'
1:0
36' Гол
Расак Дамиан
58' Желтая карточка
Гжесик Ян
2:0
74' Гол
Дадок Роберт
90' Желтая карточка
Шимонович Давид
90' Желтая карточка
Гробельны Енджей
90'+5
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
16
Ольковски
Павел
10
Подольски
Лукас
7
Пачеко
Даниэль
41
Daisuke
Yokota
21
Кравчик
Пётр
1
Лис
Адриан
14
Косцельны
Камиль
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
3
Кьельб
Якуб
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
2
Гжесик
Ян
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
77
Савич
Стефан
V
Гурник Забже
4-1-4-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Гурник Забже
Варта Познань

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:0
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 8 (3) 0.26
Подольски Лукас 5 0.16
Кравчик Пётр 4 (1) 0.13
Дадок Роберт 4 0.13
Kanji Okunuki 4 0.13
Палюшек Александр 3 0.1
Янжа Эрик 2 0.06
Бергстрём Эмиль 2 0.06
Расак Дамиан 2 0.06
Пачеко Даниэль 1 0.03
Йенсен Ричард 1 0.03
Daisuke Yokota 1 0.03
Ван ден Хурк Антони 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Новак Бартош 1 0.03
Яницки Рафал 0 0
Секулич Борис 0 0
Войтушек Норберт 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.26
Щепаньски Милош 4 0.13
Журавски Мачей 4 0.13
Гжесик Ян 4 0.13
Шмыт Каетан 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Луиш Мигел 2 0.06
Ставропулос Димитрис 2 0.06
Шимонович Давид 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Коррин Милан 1 0.03
Дестан Энис 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 10 0
Мвондо Жан 8 0
Пачеко Даниэль 7 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Подольски Лукас 4 0
Врховец Блаж 4 0
Дадок Роберт 4 0
Kanji Okunuki 4 0
Щесняк Криспин 4 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Расак Дамиан 3 0
Белица Даниэль 3 0
Влодарчик Шимон 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Мяйнпя Нило 5 1
Гжесик Ян 5 0
Дестан Энис 5 0
Зреляк Адам 4 0
Шимонович Давид 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Копчински Михал 3 0
Журавски Мачей 2 0
Лис Адриан 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Кьельб Якуб 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Гробельны Енджей 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Варта Познань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

11
3
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

16
18
Гурник Забже
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Варта Познань
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

27
21

Голы по времени матча

Забито

22
16
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
4
18%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
6
27%
4
25%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
5
31%
76-90

Пропущено

21
16
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
9
43%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
3
15%
6
30%
61-75
2
10%
3
15%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
41%
2
14%
76-90

Забито

42
36
23 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
6
14%
4
11%
1-15
7
17%
7
19%
16-30
10
24%
6
17%
31-45
8
19%
3
8%
46-60
6
14%
8
22%
61-75
5
12%
8
22%
76-90

Пропущено

38
30
24 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 18
5
13%
4
13%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
12
32%
5
17%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
7
18%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1
Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0
Варта Познань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Варта Познань

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
7
5
10
1.5
6
10
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
19
12
11
20
1.5
11
20
5
26
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 30 13 10 7 41 - 29 49
5.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
6.
Пяст
 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 30 11 9 10 37 - 30 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 30 10 8 12 29 - 34 38
13.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
14.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
5.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 15 7 2 6 20 - 15 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Весь список
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    • Желтая карточка
      58'
      Гжесик Ян получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Гурник Забже 2:0 Варта Познань онлайн

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