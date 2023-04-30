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Нидерланды: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Аякс
0:0
Первый тайм: 33'
ПСВ
0'
31' Желтая карточка
Коласио Хорхе

Ход матча

31'
Коласио Хорхе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПСВ
2.60
3.91
2.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
57
Хато
Йоррель
6
Классен
Дэви
21
Гриллич
Флориан
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
7
Симонс
Хави
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
20
Тиль
Гус
Аякс
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Аякс
ПСВ

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

38 матчей

39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.22

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2.11
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

77
48

Голов в среднем за матч

2.03
1.26

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

44
71

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 2 (1) 0.4
Кудус Мохаммед 1 0.2
Бробби Брайан 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Бергвейн Стевен 1 0.2
Санчес Хорхе 1 0.2
Тейлор Кеннет 1 0.2
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэнтуэйт Джерред 2 0.4
Де Йонг Люк 1 0.2
Ван Анхольт Патрик 1 0.2
Симонс Хави 1 0.2
Гутьеррес Эрик 1 0.2
Сангаре Ибрахим 1 0.2
Тиль Гус 1 0.2
Мадуэке Нони 1 0.2
Бакайоко Жоан 1 0.2
Веерман Йоэй 0 0
Азар Торган 0 0
Рамальо Андре 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 2 1
Альварес Эдсон 2 0
Тадич Душан 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Аякс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
6
Аякс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
25%
3
50%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
25%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2

Результаты матчей

Аякс
ПСВ

Точный счет

3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аякс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1/8 финала
1 НАК Бреда
2 Херенвен
9 Фейеноорд
7 НЕК Неймеген
3 Де Графсхап
0 Де Трефферс
0 Твенте
1 Аякс
1 АЗ Алкмаар
2 Утрехт
5 Спакенбург
2 Катвийк
3 ПСВ
1 Эммен
1 АДО Ден Хааг
0 Гоу Эхед Иглс
1/4 финала
0 Херенвен
1 Фейеноорд
0 Де Графсхап
3 Аякс
1 Утрехт
4 Спакенбург
3 ПСВ
1 АДО Ден Хааг
1/2 финала
1 Фейеноорд
2 Аякс
1 Спакенбург
2 ПСВ
Финал
0 Аякс
0 ПСВ

Топ бомбардиров
Спакенбург Floris van der Linden 4 (1)
Утрехт Ван де Стрек Сандер 3 (1)
НЕК Неймеген Маркеш Педру 3
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
Весь список

Топ нарушителей
Аякс Тейлор Кеннет 1 2
Аякс Альварес Эдсон 2
Фейеноорд Кекчю Оркун 2
НЕК Неймеген Сандлер Филипп 1
Херенвен Халилович Тибор 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 33'
    Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
  • 33'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 33'
    Аякс контролирует мяч.
  • 32'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 32'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • Фол, нарушение
    32'
    Де Йонг Люк наказан за толчок Тимбер Юрриен
  • 31'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    31'
    Санчес Хорхе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 30'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    30'
    Безумный фол. Санчес Хорхе грубо играет против соперника. Пострадал Симонс Хави
  • 30'
    Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 30'
    Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 70%, ПСВ: 30%.
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    • 25'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, ПСВ: 32%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • Офсайд
      24'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ в офсайде
    • 24'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Тадич Душан.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 23'
      Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Сангаре Ибрахим выиграл воздушное противоборство у Тадич Душан.
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      21'
      Безумный фол. Симонс Хави грубо играет против соперника. Пострадал Классен Дэви
    • 21'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      21'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Тезе Джордан успешно блокирует удар.
    • 20'
      Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
    • 20'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, ПСВ: 30%.
    • 19'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 19'
      Дроммел Йоэл из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Брэнтуэйт Джерред успешно блокирует удар.
    • 18'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 18'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Аякс контролирует мяч.
    • 17'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 16'
      Аякс контролирует мяч.
    • 15'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, ПСВ: 32%.
    • 14'
      Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Санчес Хорхе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 12'
      Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      11'
      Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 73%, ПСВ: 27%.
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      8'
      Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья свистит. Тимбер Юрриен атаковал сзади соперника. Это Сангаре Ибрахим заработал своей команде штрафной
    • 7'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 6'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 6'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Аякс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Тадич Душан.
    • 2'
      Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    ПСВ
    2.60
    3.91
    2.76
    Все Коэффициенты
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