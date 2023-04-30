Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

25' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Аякс

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

23' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

17' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Аякс

12' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновлен

8' Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

5' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ПСВ начинает с центра поля