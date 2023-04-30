Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Хиглер Деннис
0'
30' Желтая карточкаКоласио Хорхе
37' Желтая карточкаАльварес Эдсон
1:0
42' Гол в свои воротаБрэнтуэйт Джерред
43' Желтая карточкаДе Йонг Люк
45' Желтая карточкаБергвейн Стевен
45' Желтая карточкаТезе Джордан
60' Желтая карточкаРенсх Девайн
1:1
67' ГолАзар Торган
79' Желтая карточкаРамальо Андре
90' Желтая карточкаСимонс Хави
92' Желтая карточкаЭль-Гази Анвар
95' Желтая карточкаВейндал Оуэн
120' Желтая карточкаВан Анхольт Патрик
2 3
2:1
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
3:2
3:3
3:3
3:4
Ход матча
30'
37'
42'
43'
45'
45'
60'
67'
1:1
79'
90'
92'
95'
106'
115'
115'
120'
121'
2:1
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
Пен
2:3
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
8 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.65 Триумф «ПСВ»
19
Санчес
Хорхе
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаПолузащитник
-
41 Вос СилваноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
ПСВ
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
38 матчей
39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.22
Среднее время на гол
46
73
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
2.11
1.3
Среднее время на гол
42
69
Всего голов
77
48
Голов в среднем за матч
2.03
1.26
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
44
71
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.4
|Кудус Мохаммед
|1
|0.2
|Бробби Брайан
|1
|0.2
|Классен Дэви
|1
|0.2
|Бергвейн Стевен
|1
|0.2
|Санчес Хорхе
|1
|0.2
|Тейлор Кеннет
|1
|0.2
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.4
|Симонс Хави
|1
|0.2
|Де Йонг Люк
|1
|0.2
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.2
|Азар Торган
|1
|0.2
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.2
|Тиль Гус
|1
|0.2
|Мадуэке Нони
|1
|0.2
|Бакайоко Жоан
|1
|0.2
|Веерман Йоэй
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тейлор Кеннет
|2
|1
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Санчес Хорхе
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Аякс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
6
Аякс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
ПСВ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
3
50%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2
Результаты матчей
Аякс
ПСВ
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аякс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
1/8 финала
1/4 финала
Финал
3 Аякс
4 ПСВ
- 1:1 АЯК-ПСВ
|Спакенбург
|Floris van der Linden
|4 (1)
|Утрехт
|Ван де Стрек Сандер
|3 (1)
|НЕК Неймеген
|Маркеш Педру
|3
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|3
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|1 2
|Аякс
|Альварес Эдсон
|3
|Фейеноорд
|Кекчю Оркун
|2
|НЕК Неймеген
|Сандлер Филипп
|1
|Херенвен
|Халилович Тибор
|1