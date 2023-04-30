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  4. Кубок 2022-2023

Нидерланды: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Аякс
1:1
Итог после пенальти
2
3
ПСВ
0'
30' Желтая карточка
Коласио Хорхе
37' Желтая карточка
Альварес Эдсон
1:0
42' Гол в свои ворота
Брэнтуэйт Джерред
43' Желтая карточка
Де Йонг Люк
45' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
45' Желтая карточка
Тезе Джордан
60' Желтая карточка
Ренсх Девайн
1:1
67' Гол
Азар Торган
79' Желтая карточка
Рамальо Андре
90' Желтая карточка
Симонс Хави
92' Желтая карточка
Эль-Гази Анвар
95' Желтая карточка
Вейндал Оуэн
120' Желтая карточка
Ван Анхольт Патрик
2 3
Тадич Душан
2:1
2:2
Азар Торган
Бробби Брайан
2:2
2:2
Рамальо Андре
Тимбер Юрриен
2:2
2:2
Сангаре Ибрахим
Годс Мика
3:2
3:3
Эль-Гази Анвар
Альварес Эдсон
3:3
3:4
Силва Фабио

Ход матча

30'
Коласио Хорхе
 
37'
Альварес Эдсон
 
42'
Брэнтуэйт Джерред
1:0
43'
 
Де Йонг Люк
45'
Бергвейн Стевен
 
45'
 
Тезе Джордан
46'
Ренсх Девайн
Коласио Хорхе
 
59'
 
Эль-Гази Анвар
Тиль Гус
59'
 
Азар Торган
Бакайоко Жоан
60'
Ренсх Девайн
 
67'
1:1
Азар Торган
(Симонс Хави)
68'
Угелумба Кэлвин
Гриллич Флориан
 
75'
Консейсау Франсишку
Бергёйс Стивен
 
75'
Вейндал Оуэн
Хато Йоррель
 
76'
 
Мвене Филлипп
Тезе Джордан
79'
 
Рамальо Андре
90'
 
Симонс Хави
92'
 
Эль-Гази Анвар
95'
Вейндал Оуэн
 
98'
 
Гутьеррес Эрик
Симонс Хави
106'
 
Силва Фабио
Де Йонг Люк
115'
Годс Мика
Бергвейн Стевен
 
115'
Вос Силвано
Классен Дэви
 
120'
 
Ван Анхольт Патрик
121'
Тадич Душан
2:1
121'
2:2
Азар Торган
121'
Бробби Брайан
2:2
121'
2:2
Рамальо Андре
121'
Тимбер Юрриен
2:2
121'
2:2
Сангаре Ибрахим
121'
Годс Мика
3:2
121'
3:3
Эль-Гази Анвар
121'
Альварес Эдсон
3:3
121'
3:4
Силва Фабио
Пен
2:3

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
57
Хато
Йоррель
6
Классен
Дэви
21
Гриллич
Флориан
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
27
Бакайоко
Жоан
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
7
Симонс
Хави
20
Тиль
Гус
9
Де
Йонг
Люк
Аякс
4-2-3-1
ПСВ
4-4-2

История личных встреч

Аякс
ПСВ

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

38 матчей

39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.22

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2.11
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

77
48

Голов в среднем за матч

2.03
1.26

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

44
71

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 2 (1) 0.4
Кудус Мохаммед 1 0.2
Бробби Брайан 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Бергвейн Стевен 1 0.2
Санчес Хорхе 1 0.2
Тейлор Кеннет 1 0.2
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэнтуэйт Джерред 2 0.4
Симонс Хави 1 0.2
Де Йонг Люк 1 0.2
Ван Анхольт Патрик 1 0.2
Азар Торган 1 0.2
Гутьеррес Эрик 1 0.2
Сангаре Ибрахим 1 0.2
Тиль Гус 1 0.2
Мадуэке Нони 1 0.2
Бакайоко Жоан 1 0.2
Веерман Йоэй 0 0
Рамальо Андре 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 2 1
Альварес Эдсон 3 0
Тадич Душан 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Рамальо Андре 1 0
Эль-Гази Анвар 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Тезе Джордан 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Аякс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
6
Аякс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
ПСВ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
3
50%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2

Результаты матчей

Аякс
ПСВ

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аякс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
1/8 финала
1 НАК Бреда
2 Херенвен
9 Фейеноорд
7 НЕК Неймеген
3 Де Графсхап
0 Де Трефферс
0 Твенте
1 Аякс
1 АЗ Алкмаар
2 Утрехт
5 Спакенбург
2 Катвийк
3 ПСВ
1 Эммен
1 АДО Ден Хааг
0 Гоу Эхед Иглс
1/4 финала
0 Херенвен
1 Фейеноорд
0 Де Графсхап
3 Аякс
1 Утрехт
4 Спакенбург
3 ПСВ
1 АДО Ден Хааг
1/2 финала
1 Фейеноорд
2 Аякс
1 Спакенбург
2 ПСВ
Финал
3 Аякс
4 ПСВ

Топ бомбардиров
Спакенбург Floris van der Linden 4 (1)
Утрехт Ван де Стрек Сандер 3 (1)
НЕК Неймеген Маркеш Педру 3
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
Весь список

Топ нарушителей
Аякс Тейлор Кеннет 1 2
Аякс Альварес Эдсон 3
Фейеноорд Кекчю Оркун 2
НЕК Неймеген Сандлер Филипп 1
Херенвен Халилович Тибор 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 122'
    Матч возобновлен
  • 122'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Эль-Гази Анвар забивает пенальти, он пробил правой ногой! Херонимо Рульи был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Mika Godts забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Джоэл Дроммел неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ! - Сангаре Ибрахим из команды ПСВ пробил пенальти, но мяч попадает в каркас ворот.
  • Описание гола
    121'
    ОН БЬЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! - Тимбер Юрриен из команды Аякс пробил пенальти, но мяч попадает в перекладину.
  • Желтая карточка
    121'
    Ван Анхольт Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Рамальо Андре из команды ПСВ пробил пенальти, но Херонимо Рульи сыграл удачно!
  • Фол, нарушение
    121'
    Безумный фол. Ван Анхольт Патрик грубо играет против соперника. Пострадал Консейсау Франсишку
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Бробби Брайан из команды Аякс пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Азар Торган забивает пенальти, он пробил правой ногой! Херонимо Рульи был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Тадич Душан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Тадич Душан забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Джоэл Дроммел неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
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    • Описание гола
      121'
      Г О О О О О Л - Силва Фабио забивает пенальти, он пробил правой ногой! Херонимо Рульи был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • Описание гола
      121'
      НЕ ЗАБИТ! - Альварес Эдсон из команды Аякс пробил пенальти, но Джоэл Дроммел сыграл удачно!
    • Серия пенальти
      121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • Фол, нарушение
      120'
      Судья сигнализирует, что Девайн Ренш из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эль-Гази Анвар
    • 120'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, ПСВ: 39%.
    • 119'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 119'
      Аякс контролирует мяч.
    • 118'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 118'
      Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Аякс: 72%, ПСВ: 28%.
    • 48'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 48'
      Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 47'
      Аякс начинает контратаку
    • 47'
      Альварес Эдсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
    • Фол, нарушение
      46'
      Де Йонг Люк наказан за толчок Гриллич Флориан
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Бробби Брайан выиграл воздушное противоборство у Рамальо Андре.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 72%, ПСВ: 28%.
    • Желтая карточка
      45'
      Тезе Джордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      45'
      Бергвейн Стевен получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 44'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 43'
      Тадич Душан сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      43'
      Рефери не любит споров - именно за это Де Йонг Люк сейчас получил желтую
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Брэнтуэйт Джерред уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 42'
      Брэнтуэйт Джерред успешно блокирует удар.
    • 42'
      Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 42'
      Шанс! Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 42'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      41'
      Альварес Эдсон наказан за толчок Де Йонг Люк
    • 40'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 72%, ПСВ: 28%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Тадич Душан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Тимбер Юрриен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      37'
      Альварес Эдсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      37'
      Альварес Эдсон из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Симонс Хави.
    • 37'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
    • 36'
      Тиль Гус нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.
    • 36'
      Хато Йоррель из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Бробби Брайан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      36'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 35'
      Рульи Херонимо делает важнейший сейв!
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      ПСВ начинает контратаку
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 73%, ПСВ: 27%.
    • 34'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 33'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 33'
      Аякс контролирует мяч.
    • 32'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • Фол, нарушение
      32'
      Де Йонг Люк наказан за толчок Тимбер Юрриен
    • 31'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      30'
      Санчес Хорхе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 30'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      30'
      Безумный фол. Санчес Хорхе грубо играет против соперника. Пострадал Симонс Хави
    • 30'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, ПСВ: 30%.
    • 29'
      Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Бробби Брайан.
    • 28'
      Аякс контролирует мяч.
    • 27'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 27'
      Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Классен Дэви из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 25'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, ПСВ: 32%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • Офсайд
      24'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ в офсайде
    • 24'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Тадич Душан.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 23'
      Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Сангаре Ибрахим выиграл воздушное противоборство у Тадич Душан.
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      21'
      Безумный фол. Симонс Хави грубо играет против соперника. Пострадал Классен Дэви
    • 21'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      21'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Тезе Джордан успешно блокирует удар.
    • 20'
      Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
    • 20'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, ПСВ: 30%.
    • 19'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 19'
      Дроммел Йоэл из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Брэнтуэйт Джерред успешно блокирует удар.
    • 18'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 18'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Аякс контролирует мяч.
    • 17'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 16'
      Аякс контролирует мяч.
    • 15'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, ПСВ: 32%.
    • 14'
      Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Санчес Хорхе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 12'
      Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      11'
      Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 73%, ПСВ: 27%.
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      8'
      Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья свистит. Тимбер Юрриен атаковал сзади соперника. Это Сангаре Ибрахим заработал своей команде штрафной
    • 7'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 6'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 6'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Аякс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Тадич Душан.
    • 2'
      Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 1:1 ПСВ онлайн

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