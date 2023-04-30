Г О О О О О Л - Mika Godts забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Джоэл Дроммел неудачно прыгнул в другую сторону!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Девайн Ренш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Аякс

45' Тезе Джордан получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Бергвейн Стевен получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Рефери не любит споров - именно за это Де Йонг Люк сейчас получил желтую

42' Г О О О О Л - Брэнтуэйт Джерред уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

42' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Удар от ворот произведет Аякс

42' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

40' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Аякс

39' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Альварес Эдсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Тиль Гус нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

35' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет ПСВ

32' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

31' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

30' Санчес Хорхе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

30' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

30' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Аякс

25' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Аякс

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

23' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

17' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Аякс

12' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновлен

8' Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

5' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ПСВ начинает с центра поля