Милитао в центре поля нарушил правила против Аймара Ороса. В колено ударил противнику игрок "Реала", после чего увидел перед собой желтый свет. Третий "горчичник" в матче, и первый для "сливочных".

Давид Гарсия сейчас немного страсти в игру внес. Начал он руки распускать, пытаясь поправить и без того идеальную прическу Винисиуса. Повезло капитану гостей, что рефери его не удалил.

Кстати говоря, в предыдущем эпизоде и сам Винисиус был хорош. Явно он симулировал, врываясь в штрафную соперника. Судья поступил рассудительно, хотя мог по "горчичнику" показать провокаторам, оставив в меньшинстве памплонцев.

Ну, договорился Винисиус, спровоцировал рефери на карточку. Опять что-то рефери он сказал. Анчелотти крайне возмущен тем фактом, что бразилец потерял контроль над собой.

Небольшая пауза у нас в игре. Васкес подошел к Винисиусу и что-то ему сказал. Думаю, что попытался он бразильца успокоить и сказал, что в нынешней ситуации эмоции ни к чему.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Реал" впереди после гола Родриго в дебюте матча.

Родриго получил сейчас толчок в спину, после чего и наступ от соперника. В итоге штрафной удар в 33-х метрах от ворот заработали "сливочные". Алаба у мяча, ждем подачи.

МОМЕНТИЩЕ! Вот это удар от Алабы! Не стал подавать австриец, а пробил сам. Причем крайне мощный выстрел он нанес по рамке противника, но угодил в перекладину!

Подходит постепенно первый тайм к концу у нас. Винисиус снова с левого края ворвался в штрафную, после чего с носка нанес удар в дальнюю "девятку", но немного мяч перекрутил.

Чуть ли не в шесть защитников сейчас выстроилась "Осасуна" перед своими воротами. "Реал" же владеет мячом, но не сближается с штрафной соперника.

Дальний удар по воротам соперника Камавинга нанес, но слишком неточно полетел мяч в сторону ворот памплонцев. Просто за пределы поля сфера улетела.

Давид Гарсия, падая на газон, зацепил за ногу Карима Бензема. В итоге французский форвард "Реала" упал на газон, а игрок гостей получил карточку желтого цвета.

Не лучшим образом сыграл Камавинга с позиции Винисиуса сейчас. Слева в штрафную соперника ворвался игрок "Реала", после чего нанес выстрел по воротам - рядом с левой стойкой!

Показывают нам статистику режиссеры. Чаще по воротам "Реала" бьет "Осасуна". 7:9 по ударам в сторону ворот у нас, и 3:4 - по выстрелам в створ. Но счет на табло в пользу мадридцев.

Камавинга сейчас поставил спину сопернику, который толкнул его на газон. Впрочем, мяч у "Реала" остался, там что рефери реагировать на падение не стал.

Аймар Орос подставился сейчас под Крооса. В итоге немец сфолил против соперника, завалив его на газон. Не было у рефери оснований показывать нарушителю карточку желтого цвета.

Вальверде продавил соперника по центру сейчас, после чего с линии штрафной наносил удар по рамке соперника, но сфера полетела намного выше цели.

Монкайола фолит против Винисиуса, и бразилец подсказывает рефери, что пора бы и карточку желтого цвета показать. И "горчичник" следует.

Милитао на ровном месте сейчас оступился на газоне, упустив мяч на правом фланге. Не было толчка со стороны соперника, так что сам игрок "Реала" виноват в том, что мяч потерял.

МОМЕНТИЩЕ! Снова разорвал левый фланг Винисиус, где вновь убежал от Монкайолы, как от стоячего. Прострел на Родриго, который оставил сферу на партнера, и Бензема мощно пробил по центру, прямо во вратаря!

МОМЕНТИЩЕ! Эззалзули! Ворвался Абде в штрафную "Реала" с правого края. В итоге наносил он удар в дальний от себя левый угол. Мяч влетал в сетку, но сумел уже практически с "ленточки" сферу выбить за боковую линию Карвахаль!

Скорее всего, мяч не попадал в ворота после удара Абде, но решил Карвахаль перестраховаться и выбить сферу подальше от собственной рамки.

Два угловых у ворот "Осасуны" подали мадридцы сейчас. Оба навеса с левого фланга на дальнюю штангу пошли - коллективными усилиями отбиваются памплонцы.

Более получаса отыграли на поле соперники. Перестали активно атаковать ворота соперника мадридцы сейчас. Отдали они мяч сопернику, который пытается наладить контроль над снарядом.

18' Хочется "Реалу" забить еще гол в ворота соперника. Тони Кроос перевел мяч на правый край. В итоге Карвахаль пытался выполнить навес на противоположный фланг - Винисиус не добегает.

17' Лукас Торро после навеса с правого края сумел в район 11-метровой отметки сложиться и в падении "рыбкой" нанес удар в сторону правого угла. Мяч пролетел рядом со стойкой. Но было не так опасно, да и Куртуа контролировал.

16' Еще один фол. Камавинга сейчас сбивает соперника на правом фланге. Аймару Оросу досталось по ноге. Будут памплонцы выполнять подачу с правой бровки в штрафную.

15' Винисиус снова от Монкайолы уверенно убежал, но затем почему-то притормозил и отдал невзрачную передачу в центр штрафной, которую уверенно перехватили защитники.

13' Бензема сейчас нанес удар по воротам соперника, но попал в защитника. Мяч отскочил к французу, который попытался обработать мяч, но коснулся его рукой. Остановка в игре. Фол в атаке.

12' Винисиус сейчас оказался на газоне, но мяч остался под контролем "Осасуны". Даже не собираются памплонцы останавливаться. Какой там Fair-Play.

11' Анчелотти пытается сейчас успокоить от бровки Винисиуса. Явно бразилец завелся и ведет себя недисциплинированно по отношению к арбитру. Слишком много спорит и огрызается.

10' Сместился вектор атак мадридцев на правый край, где Родриго пытается проявлять себя активно. Однако пока все его навесы и подачи получаются предсказуемыми для голкипера противника.

9' Много сегодня фанатов на трибунах. Фактически аншлаг у нас. На красную и сливочную часть разделился стадион. Есть и болельщики "Севильи", и нейтральные фанаты, которые просто пришли провести время в шумной компании.

8' Будимир! Хорошо после навеса с правого края Анте головой пробивал по воротам Куртуа, но снова вратарь "Реала" занял верную позицию в рамке, сумев в высоченном прыжке забрать сферу в свои перчатки!

7' А тут уже в атаку лезет "Осасуна". В итоге на правом фланге удается номинальным гостям заработать угловой удар. Следует заброс на дальнюю штангу, откуда Давид Гарсия головой пробивает аккурат в руки Куртуа!

6' В офсайде сейчас оказывается на левом фланге Винисиус. Четко и слаженно бригада арбитров сейчас сработала, определив у игрока атаки "Реала" "вне игры" .

5' Продолжает "Реал" владеть инициативой перед воротами соперника. Активно мяч перекатывают номинальные хозяева. Все, чем остается довольствовать "памплонцам" - просто владением мячом.

4' Быстрый гол смогли игроки мадридского коллектива забить. "Осасуна" даже опомниться не успела, как мяч в сетке ее ворот оказался. Посмотрим, чем теперь ответят сами памплонцы.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИГО! 1:0!

Открывает счет "Реал" тут же! Винисиус продрался слева к лицевой, после чего отдал пас на Родриго, и то в касание нанес удар по воротам, отправив сферу в сетку!

2' Футболисты "Реала" вышли сегодня на поле в сливочных цветах, а игроки "Осасуны" предстали в красно-синем обмундировании. Ворота номинальных хозяев справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.