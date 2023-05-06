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Испания: Кубок Короля
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Мадрид
1:0
Перерыв
Осасуна
0'
1:0
2' Гол
Родриго
21' Желтая карточка
Монкайола Хон
37' Желтая карточка
Гарсия Давид
41' Желтая карточка
Милитао Эдер
45' Желтая карточка
Винисиус Жуниор
Стычка Винисиуса и Гарсия (видео...
Винисиуса пробил обводящим ударо...
Алаба бьет в перекладину (видео)...
Карвахаль выбил мяч из пустых во...
Эррера тащит опаснейший удар Бен...
Будимир создает опасный момент (...
1:0. Гол Родриго (видео). Кубок ...

Ход матча

2'
Родриго
(Винисиус Жуниор)
1:0
21'
 
Монкайола Хон
37'
 
Гарсия Давид
41'
Милитао Эдер
 
45'
Винисиус Жуниор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 205
Реал Мадрид 93.7% (192)
X 2.9% (6)
Осасуна 3.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Осасуна
6.60
7.80
9.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Эррера
Серхио
7
Монкайола
Хон
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
15
Пенья
Рубен
22
Орос
Аймар
12
Эззалзули
Абде
17
Будимир
Анте
Реал Мадрид
4-3-3
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Осасуна

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

26 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

2.77
1.85

Среднее время на гол

32
48

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.77
0.69

Среднее время на гол

117
130

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 4 (1) 0.67
Винисиус Жуниор 3 0.5
Родриго 3 0.5
Себальос Дани 1 0.17
Милитао Эдер 1 0.17
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 0.63
Эззалзули Абде 2 0.25
Гарсия Рубен 1 0.13
Ибаньес Пабло 1 0.13
Брашанац Дарко 1 0.13
Барха Энрике 1 0.13
Гарсия Давид III 1 0.13
Видаль Начо 1 0.13
Авила Эсекьель 1 0.13
Монкайола Хон 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 5 0
Вальверде Федерико 2 0
Милитао Эдер 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Мойсес 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Монкайола Хон 2 0
Ибаньес Пабло 0 1
Брашанац Дарко 1 0
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Барха Энрике 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

1
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
3
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
2
50%
2
18%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
2
17%
3
21%
91-120

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3
Осасуна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Осасуна

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
1
2.5
2
3
1
2
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
2
3
2
2.5
2
5
1
4
3.5
1
6
1/8 финала
2 Вильярреал
3 Реал Мадрид
0 Леванте
2 Атлетико М
0 Сеута
5 Барселона
1 Реал Сосьедад
0 Мальорка
4 Бетис
6 Осасуна
0 Алавес
1 Севилья
0 Спортинг Хихон
4 Валенсия
1 Атлетик Б
0 Эспаньол
1/4 финала
3 Реал Мадрид
1 Атлетико М
1 Барселона
0 Реал Сосьедад
2 Осасуна
1 Севилья
1 Валенсия
3 Атлетик Б
1/2 финала
4 Реал Мадрид
1 Барселона
2 Осасуна
1 Атлетик Б
Финал
0 Реал Мадрид
0 Осасуна

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 5
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Севилья Эн-Несири Юссеф 4
Вильярреал Чуквезе Саму 4
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5
Атлетико М Савич Стефан 1 1
Реал Сосьедад Браис Мендес 1 1
Барселона Хави Эрнандес 2
Осасуна Гомес Мойсес 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Реал" впереди после гола Родриго в дебюте матча.
  • 45'
    Небольшая пауза у нас в игре. Васкес подошел к Винисиусу и что-то ему сказал. Думаю, что попытался он бразильца успокоить и сказал, что в нынешней ситуации эмоции ни к чему. 
  • Желтая карточка
    45'
    Ну, договорился Винисиус, спровоцировал рефери на карточку. Опять что-то рефери он сказал. Анчелотти крайне возмущен тем фактом, что бразилец потерял контроль над собой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Минуту рефери добавил.
  • 44'
    Кстати говоря, в предыдущем эпизоде и сам Винисиус был хорош. Явно он симулировал, врываясь в штрафную соперника. Судья поступил рассудительно, хотя мог по "горчичнику" показать провокаторам, оставив в меньшинстве памплонцев. 
  • 43'
    Давид Гарсия сейчас немного страсти в игру внес. Начал он руки распускать, пытаясь поправить и без того идеальную прическу Винисиуса. Повезло капитану гостей, что рефери его не удалил.
  • Желтая карточка
    42'
    Милитао в центре поля нарушил правила против Аймара Ороса. В колено ударил противнику игрок "Реала", после чего увидел перед собой желтый свет. Третий "горчичник" в матче, и первый для "сливочных". 
  • 41'
    Показывают нам статистику режиссеры. Чаще по воротам "Реала" бьет "Осасуна". 7:9 по ударам в сторону ворот у нас, и 3:4 - по выстрелам в створ. Но счет на табло в пользу мадридцев. 
  • 40'
    Не лучшим образом сыграл Камавинга с позиции Винисиуса сейчас. Слева в штрафную соперника ворвался игрок "Реала", после чего нанес выстрел по воротам - рядом с левой стойкой!
  • Желтая карточка
    39'
    Давид Гарсия, падая на газон, зацепил за ногу Карима Бензема. В итоге французский форвард "Реала" упал на газон, а игрок гостей получил карточку желтого цвета.
  • 37'
    Дальний удар по воротам соперника Камавинга нанес, но слишком неточно полетел мяч в сторону ворот памплонцев. Просто за пределы поля сфера улетела.
  • 36'
    Чуть ли не в шесть защитников сейчас выстроилась "Осасуна" перед своими воротами. "Реал" же владеет мячом, но не сближается с штрафной соперника. 
  • 35'
    Подходит постепенно первый тайм к концу у нас. Винисиус снова с левого края ворвался в штрафную, после чего с носка нанес удар в дальнюю "девятку", но немного мяч перекрутил.
  • Штанга
    33'
    МОМЕНТИЩЕ! Вот это удар от Алабы! Не стал подавать австриец, а пробил сам. Причем крайне мощный выстрел он нанес по рамке противника, но угодил в перекладину!
  • Фол, нарушение
    32'
    Родриго получил сейчас толчок в спину, после чего и наступ от соперника. В итоге штрафной удар в 33-х метрах от ворот заработали "сливочные". Алаба у мяча, ждем подачи. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Более получаса отыграли на поле соперники. Перестали активно атаковать ворота соперника мадридцы сейчас. Отдали они мяч сопернику, который пытается наладить контроль над снарядом.
    • Угловой
      29'
      Два угловых у ворот "Осасуны" подали мадридцы сейчас. Оба навеса с левого фланга на дальнюю штангу пошли - коллективными усилиями отбиваются памплонцы. 
    • 28'
      Скорее всего, мяч не попадал в ворота после удара Абде, но решил Карвахаль перестраховаться и выбить сферу подальше от собственной рамки. 
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТИЩЕ! Эззалзули! Ворвался Абде в штрафную "Реала" с правого края. В итоге наносил он удар в дальний от себя левый угол. Мяч влетал в сетку, но сумел уже практически с "ленточки" сферу выбить за боковую линию Карвахаль!
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТИЩЕ! Снова разорвал левый фланг Винисиус, где вновь убежал от Монкайолы, как от стоячего. Прострел на Родриго, который оставил сферу на партнера, и Бензема мощно пробил по центру, прямо во вратаря!
    • 25'
      Милитао на ровном месте сейчас оступился на газоне, упустив мяч на правом фланге. Не было толчка со стороны соперника, так что сам игрок "Реала" виноват в том, что мяч потерял.
    • Желтая карточка
      23'
      Монкайола фолит против Винисиуса, и бразилец подсказывает рефери, что пора бы и карточку желтого цвета показать. И "горчичник" следует.
    • 22'
      Вальверде продавил соперника по центру сейчас, после чего с линии штрафной наносил удар по рамке соперника, но сфера полетела намного выше цели. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Аймар Орос подставился сейчас под Крооса. В итоге немец сфолил против соперника, завалив его на газон. Не было у рефери оснований показывать нарушителю карточку желтого цвета.
    • 19'
      Камавинга сейчас поставил спину сопернику, который толкнул его на газон. Впрочем, мяч у "Реала" остался, там что рефери реагировать на падение не стал.
    • 18'
      Хочется "Реалу" забить еще гол в ворота соперника. Тони Кроос перевел мяч на правый край. В итоге Карвахаль пытался выполнить навес на противоположный фланг - Винисиус не добегает.
    • 17'
      Лукас Торро после навеса с правого края сумел в район 11-метровой отметки сложиться и в падении "рыбкой" нанес удар в сторону правого угла. Мяч пролетел рядом со стойкой. Но было не так опасно, да и Куртуа контролировал.
    • Фол, нарушение
      16'
      Еще один фол. Камавинга сейчас сбивает соперника на правом фланге. Аймару Оросу досталось по ноге. Будут памплонцы выполнять подачу с правой бровки в штрафную.
    • 15'
      Винисиус снова от Монкайолы уверенно убежал, но затем почему-то притормозил и отдал невзрачную передачу в центр штрафной, которую уверенно перехватили защитники.
    • Фол, нарушение
      13'
      Бензема сейчас нанес удар по воротам соперника, но попал в защитника. Мяч отскочил к французу, который попытался обработать мяч, но коснулся его рукой. Остановка в игре. Фол в атаке. 
    • 12'
      Винисиус сейчас оказался на газоне, но мяч остался под контролем "Осасуны". Даже не собираются памплонцы останавливаться. Какой там Fair-Play.
    • 11'
      Анчелотти пытается сейчас успокоить от бровки Винисиуса. Явно бразилец завелся и ведет себя недисциплинированно по отношению к арбитру. Слишком много спорит и огрызается. 
    • 10'
      Сместился вектор атак мадридцев на правый край, где Родриго пытается проявлять себя активно. Однако пока все его навесы и подачи получаются предсказуемыми для голкипера противника. 
    • 9'
      Много сегодня фанатов на трибунах. Фактически аншлаг у нас. На красную и сливочную часть разделился стадион. Есть и болельщики "Севильи", и нейтральные фанаты, которые просто пришли провести время в шумной компании. 
    • 8'
      Будимир! Хорошо после навеса с правого края Анте головой пробивал по воротам Куртуа, но снова вратарь "Реала" занял верную позицию в рамке, сумев в высоченном прыжке забрать сферу в свои перчатки!
    • Угловой
      7'
      А тут уже в атаку лезет "Осасуна". В итоге на правом фланге удается номинальным гостям заработать угловой удар. Следует заброс на дальнюю штангу, откуда Давид Гарсия головой пробивает аккурат в руки Куртуа!
    • Офсайд
      6'
      В офсайде сейчас оказывается на левом фланге Винисиус. Четко и слаженно бригада арбитров сейчас сработала, определив у игрока атаки "Реала" "вне игры" .
    • 5'
      Продолжает "Реал" владеть инициативой перед воротами соперника. Активно мяч перекатывают номинальные хозяева. Все, чем остается довольствовать "памплонцам" - просто владением мячом. 
    • 4'
      Быстрый гол смогли игроки мадридского коллектива забить. "Осасуна" даже опомниться не успела, как мяч в сетке ее ворот оказался. Посмотрим, чем теперь ответят сами памплонцы. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИГО! 1:0!
      Открывает счет "Реал" тут же! Винисиус продрался слева к лицевой, после чего отдал пас на Родриго, и то в касание нанес удар по воротам, отправив сферу в сетку!
    • 2'
      Футболисты "Реала" вышли сегодня на поле в сливочных цветах, а игроки "Осасуны" предстали в красно-синем обмундировании. Ворота номинальных хозяев справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча финала Кубка Испании! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Осасуна

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.7% (192)
    Ничья
    2.9% (6)
    Осасуна
    3.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    39.17% (47)
    Нет
    60.83% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    26.3% (54)
    2:1 Реал Мадрид
    11.7% (24)
    3:1 Реал Мадрид
    6.8% (14)
    3:0 Реал Мадрид
    4.4% (9)
    1:0 Реал Мадрид
    2.9% (6)
    4:1 Реал Мадрид
    1.5% (3)
    4:0 Реал Мадрид
    1.5% (3)
    2:2 Ничья
    1% (2)
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