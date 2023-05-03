Стадион: Олимпийский стадион (Севилья).
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История личных встреч
Реал Мадрид
Осасуна
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
26 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
2.77
1.85
Среднее время на гол
32
48
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.77
0.69
Среднее время на гол
117
130
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.77
1.27
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|4 (1)
|0.8
|Винисиус Жуниор
|3
|0.6
|Родриго
|2
|0.4
|Себальос Дани
|1
|0.2
|Милитао Эдер
|1
|0.2
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|5
|0.71
|Эззалзули Абде
|2
|0.29
|Гарсия Рубен
|1
|0.14
|Ибаньес Пабло
|1
|0.14
|Брашанац Дарко
|1
|0.14
|Барха Энрике
|1
|0.14
|Гарсия Давид III
|1
|0.14
|Видаль Начо
|1
|0.14
|Авила Эсекьель
|1
|0.14
|Монкайола Хон
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|1
|Брашанац Дарко
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
1
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
3
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
9
4
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
2
50%
2
18%
91-120
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
2
17%
3
21%
91-120
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3
Осасуна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Осасуна
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
52
32
25
14
16
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Реал Мадрид
0 Осасуна
|Осасуна
|Кике Гарсия
|5
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4 (1)
|Хетафе
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|4
|Вильярреал
|Чуквезе Саму
|4
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Атлетико М
|Савич Стефан
|1 1
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|1 1
|Барселона
|Хави Эрнандес
|2
|Осасуна
|Гомес Мойсес
|2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна
Исход игры
Реал Мадрид
92.5% (62)
Ничья
4.5% (3)
Осасуна
3% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (16)
Меньше
50% (16)
Обе команды забьют
Да
37.5% (12)
Нет
62.5% (20)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
22.4% (15)
2:1 Реал Мадрид
9% (6)
3:1 Реал Мадрид
4.5% (3)
2:2 Ничья
3% (2)
4:0 Реал Мадрид
3% (2)
3:0 Реал Мадрид
3% (2)
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