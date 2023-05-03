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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 67
Реал Мадрид 92.5% (62)
X 4.5% (3)
Осасуна 3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Осасуна
8.70
5.55
9.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Осасуна

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

26 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

2.77
1.85

Среднее время на гол

32
48

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.77
0.69

Среднее время на гол

117
130

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 4 (1) 0.8
Винисиус Жуниор 3 0.6
Родриго 2 0.4
Себальос Дани 1 0.2
Милитао Эдер 1 0.2
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 0.71
Эззалзули Абде 2 0.29
Гарсия Рубен 1 0.14
Ибаньес Пабло 1 0.14
Брашанац Дарко 1 0.14
Барха Энрике 1 0.14
Гарсия Давид III 1 0.14
Видаль Начо 1 0.14
Авила Эсекьель 1 0.14
Монкайола Хон 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Вальверде Федерико 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Милитао Эдер 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Мойсес 2 0
Ибаньес Пабло 0 1
Брашанац Дарко 1 0
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

1
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
3
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
2
50%
2
18%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
2
17%
3
21%
91-120

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3
Осасуна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Осасуна

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
1
2.5
2
3
1
2
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
2
3
2
2.5
2
5
1
4
3.5
1
6
1/8 финала
2 Вильярреал
3 Реал Мадрид
0 Леванте
2 Атлетико М
0 Сеута
5 Барселона
1 Реал Сосьедад
0 Мальорка
4 Бетис
6 Осасуна
0 Алавес
1 Севилья
0 Спортинг Хихон
4 Валенсия
1 Атлетик Б
0 Эспаньол
1/4 финала
3 Реал Мадрид
1 Атлетико М
1 Барселона
0 Реал Сосьедад
2 Осасуна
1 Севилья
1 Валенсия
3 Атлетик Б
1/2 финала
4 Реал Мадрид
1 Барселона
2 Осасуна
1 Атлетик Б
Финал
0 Реал Мадрид
0 Осасуна

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 5
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Севилья Эн-Несири Юссеф 4
Вильярреал Чуквезе Саму 4
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Атлетико М Савич Стефан 1 1
Реал Сосьедад Браис Мендес 1 1
Барселона Хави Эрнандес 2
Осасуна Гомес Мойсес 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 67
    Реал Мадрид 92.5% (62)
    X 4.5% (3)
    Осасуна 3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Осасуна
    8.70
    5.55
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна

    Исход игры
    Реал Мадрид
    92.5% (62)
    Ничья
    4.5% (3)
    Осасуна
    3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (16)
    Меньше
    50% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (12)
    Нет
    62.5% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    22.4% (15)
    2:1 Реал Мадрид
    9% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    4:0 Реал Мадрид
    3% (2)
    3:0 Реал Мадрид
    3% (2)
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    Реал Мадрид
    Осасуна
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