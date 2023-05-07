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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:0
Перерыв
Ди Си Юнайтед
0'
21' Желтая карточка
Грин Джейкоб
39' Желтая карточка
Акоста Лусиано

Ход матча

21'
 
Грин Джейкоб
39'
Акоста Лусиано
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.15
4.08
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
17
Сантос
Сержио
II
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
33
Грин
Джейкоб
20
Бентеке
Кристиан
11
Фунтас
Таксиархис
Цинциннати
3-4-1-2
Ди Си Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:5
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
1:2
М
0:0
М
0:0
М
1:4

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
2.33

Среднее время на гол

225
38

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Сержио II 4 0.36
Морено Хуниор 2 0.18
Васкес Брэндон 2 0.18
Москера Йерсон 2 0.18
Акоста Лусиано 1 (1) 0.09
Brenner da Silva 1 0.09
Нвободо Обинна 1 0.09
Барреаль Альваро 0 0
Баджи Доминик 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 5 0.45
Фунтас Таксиархис 2 (1) 0.18
Клих Матеуш 1 0.09
О'Брайен Льюис 1 0.09
Theodore Ku-DiPietro 1 0.09
Бирнбом Стив 1 0.09
Дуркин Кристофер 1 0.09
Пинс Донован 1 0.09
Грин Джейкоб 1 0.09
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барреаль Альваро 4 0
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Сантос Сержио II 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Москера Йерсон 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Васкес Брэндон 1 0
Brenner da Silva 1 0
Malik Pinto 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0
О'Брайен Льюис 1 0
Пинс Донован 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
7
Цинциннати
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
5
36%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
60%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 60%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 11 7 3 1 17 - 9 24
2.
Цинциннати
 0:0 11 6 4 1 13 - 11 22
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Лос-Анджелес
 1:1 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 11 5 4 2 19 - 16 19
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Орландо Сити
 0:0 10 4 3 3 10 - 10 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 11 4 3 4 14 - 13 15
12.
Нью-Йорк Сити
 1:2 11 4 3 4 13 - 13 15
13.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 10 4 2 4 15 - 13 14
15.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Шарлотт
 2:1 11 3 3 5 12 - 20 12
18.
Торонто
 0:1 11 2 6 3 13 - 14 12
19.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
20.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
21.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
22.
Реал Солт-Лейк
 9 3 1 5 10 - 17 10
23.
Интер Майами
 0:0 10 3 1 6 8 - 10 10
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 10 3 1 6 7 - 17 10
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 6 5 1 0 7 - 2 16
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 6 4 2 0 9 - 3 14
4.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
6.
Нью-Йорк Сити
 1:2 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 0:1 6 2 3 1 8 - 6 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Шарлотт
 2:1 6 2 2 2 6 - 8 8
17.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
18.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
19.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
20.
Интер Майами
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
21.
Ди Си Юнайтед
 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 0:0 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 3 1 1 5 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Лос-Анджелес
 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Цинциннати
 0:0 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 6 1 3 2 8 - 12 6
11.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 2:1 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
18.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 0:0 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 0:1 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 1:2 6 0 2 4 3 - 8 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 7 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Акоста Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Джейкоб Грин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.15
4.08
5.40
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