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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
2:1
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
21' Желтая карточка
Грин Джейкоб
39' Желтая карточка
Акоста Лусиано
1:0
59' Гол
Акоста Лусиано
60' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
70' Желтая карточка
Москера Йерсон
2:0
73' Гол
Барреаль Альваро
2:1
90' Гол
Фунтас Таксиархис
90' Желтая карточка
Кубо Юя
90' Желтая карточка
Brenner da Silva
90' Желтая карточка
Roman Celentano
90' Желтая карточка
О'Брайен Льюис
90'+11
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
17
Сантос
Сержио
II
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
2
Тейшейра
Руан
43
Клих
Матеуш
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
33
Грин
Джейкоб
20
Бентеке
Кристиан
11
Фунтас
Таксиархис
Цинциннати
3-4-1-2
Ди Си Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:5
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
1:2
М
0:0
М
0:0
М
1:4

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
2.33

Среднее время на гол

225
38

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Сержио II 4 0.36
Акоста Лусиано 2 (1) 0.18
Морено Хуниор 2 0.18
Васкес Брэндон 2 0.18
Москера Йерсон 2 0.18
Барреаль Альваро 1 0.09
Brenner da Silva 1 0.09
Нвободо Обинна 1 0.09
Баджи Доминик 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 5 0.45
Фунтас Таксиархис 3 (1) 0.27
Клих Матеуш 1 0.09
О'Брайен Льюис 1 0.09
Theodore Ku-DiPietro 1 0.09
Бирнбом Стив 1 0.09
Дуркин Кристофер 1 0.09
Пинс Донован 1 0.09
Грин Джейкоб 1 0.09
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барреаль Альваро 4 0
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Сантос Сержио II 3 0
Москера Йерсон 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 4 0
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0
Пинс Донован 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
7
Цинциннати
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ди Си Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
3
20%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
6
40%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
55%
3
20%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 50%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 2:0 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
20.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
21.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
22.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
23.
Реал Солт-Лейк
 0:0 10 3 2 5 10 - 17 11
24.
Чикаго Файр
 0:2 10 2 5 3 13 - 15 11
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 2:0 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 5 4 1 0 7 - 0 13
7.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
14.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
15.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
16.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
17.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
18.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
19.
Чикаго Файр
 0:2 6 1 5 0 9 - 8 8
20.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
7.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
18.
Чикаго Файр
 0:2 4 1 0 3 4 - 7 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Нэшвилл Мукхтар Хани 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    99'
    О'Брайен Льюис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    97'
    Roman Celentano получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    95'
    Бреннер Да Силва получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    95'
    Кубо Юя получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Theodore Ku-DiPietro сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Акоста Лусиано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Джейкоб Грин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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