Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаГрин Джейкоб
39' Желтая карточкаАкоста Лусиано
1:0
59' ГолАкоста Лусиано
60' Желтая карточкаБентеке Кристиан
70' Желтая карточкаМоскера Йерсон
2:0
73' ГолБарреаль Альваро
2:1
90' ГолФунтас Таксиархис
90' Желтая карточкаКубо Юя
90' Желтая карточкаBrenner da Silva
90' Желтая карточкаRoman Celentano
90' Желтая карточкаО'Брайен Льюис
90'+11
Ход матча
21'
39'
59'
1:0
60'
70'
73'
88'
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
23
Пинс
Донован
43
Клих
Матеуш
33
Грин
Джейкоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
-
26 Malik Pinto
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Грин ДжейкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
2.33
Среднее время на гол
225
38
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Сержио II
|4
|0.36
|Акоста Лусиано
|2 (1)
|0.18
|Морено Хуниор
|2
|0.18
|Васкес Брэндон
|2
|0.18
|Москера Йерсон
|2
|0.18
|Барреаль Альваро
|1
|0.09
|Brenner da Silva
|1
|0.09
|Нвободо Обинна
|1
|0.09
|Баджи Доминик
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|5
|0.45
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.27
|Клих Матеуш
|1
|0.09
|О'Брайен Льюис
|1
|0.09
|Theodore Ku-DiPietro
|1
|0.09
|Бирнбом Стив
|1
|0.09
|Дуркин Кристофер
|1
|0.09
|Пинс Донован
|1
|0.09
|Грин Джейкоб
|1
|0.09
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
7
Цинциннати
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ди Си Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
3
20%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
6
40%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
55%
3
20%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 50%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
47
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|18.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|19.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|20.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|21.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|22.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|23.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|24.
|0:2
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|15.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|19.
|0:2
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|20.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|5 (4)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5