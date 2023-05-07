Тур: 1. Стадион: Ливайс.
1:1
Перерыв
Ход матча
8'
29'
30'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Daniel Munie
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
3
2.17
Среднее время на гол
30
41
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
2.54
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
35
58
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|7 (2)
|0.64
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.45
|Акапо Карлос
|1
|0.09
|Юилл Джексон
|1
|0.09
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|8 (1)
|0.89
|Вела Карлос
|3 (2)
|0.33
|Тильман Тимоти
|2
|0.22
|Бюк Стипе
|1
|0.11
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.11
|Холлингсхед Райан
|1
|0.11
|Опоку Квадво
|1
|0.11
|Паленсия Серги
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Юилл Джексон
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
12
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
3
13
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
5
45%
1
33%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
5
38%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
62
46
53
19
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|13 - 11
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|7.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|12.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|14.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|15.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|2:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|18.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|19.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|20.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|21.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|22.
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|23.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 10
|10
|24.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|7 - 17
|10
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|0:1
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|5.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|6.
|1:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|19.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|21.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|7 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5