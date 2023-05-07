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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
2:1
Перерыв
Нью-Йорк Сити
0'
2' Желтая карточка
Джонс Деррик
1:0
8' Гол
Enzo Copetti
14' Желтая карточка
Ледесма Ричард
14' Желтая карточка
Мерам Джастин
1:1
37' Гол
Перейра Габриэл
2:1
39' Гол
Enzo Copetti

Ход матча

2'
Джонс Деррик
 
8'
Enzo Copetti
(Orrin McKinze Gaines)
1:0
14'
 
Ледесма Ричард
14'
Мерам Джастин
 
16'
 
Иленчич Митя
Грей Тэйвон
37'
1:1
Перейра Габриэл
(Ледесма Ричард)
39'
Enzo Copetti
(Мерам Джастин)
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.63
4.50
7.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
2
Собоциньский
Ян
24
Линдси
Джейлин
8
Вествуд
Эшли
11
Свидерски
Кароль
20
Джонс
Деррик
17
Orrin
McKinze
Gaines
9
Enzo
Copetti
22
Мерам
Джастин
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
6
Сэндс
Джеймс
3
Куфре
Бриан
20
Ледесма
Ричард
21
Жассон
Андрес
55
Паркс
Китон
11
Перейра
Габриэл
10
Родригес
Сантьяго
7
Моралес
Альфредо
Шарлотт
4-3-3
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:0
М
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 0.36
Свидерски Кароль 2 0.18
Юзвяк Камиль 2 0.18
Kerwin Vargas 2 0.18
Ben Bender 1 0.09
Аффул Харрисон 0 0
Мерам Джастин 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 3 0.27
Родригес Сантьяго 3 0.27
Talles Magno 3 0.27
Хавьер Тиаго 1 0.09
Шано Максим 1 0.09
Паркс Китон 1 0.09
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 5 0
Enzo Copetti 4 0
Аффул Харрисон 2 0
Бёрн Натан 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Вествуд Эшли 1 0
Мерам Джастин 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Бронико Брандт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Родригес Сантьяго 3 0
Шано Максим 2 0
Куфре Бриан 2 0
Паркс Китон 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Шарлотт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
9
Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут-Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2
Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2

Результаты матчей

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 11 7 3 1 17 - 9 24
2.
Цинциннати
 0:0 11 6 4 1 13 - 11 22
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Лос-Анджелес
 1:1 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 11 5 4 2 19 - 16 19
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Орландо Сити
 0:0 10 4 3 3 10 - 10 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 11 4 3 4 14 - 13 15
12.
Нью-Йорк Сити
 1:2 11 4 3 4 13 - 13 15
13.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 10 4 2 4 15 - 13 14
15.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Шарлотт
 2:1 11 3 3 5 12 - 20 12
18.
Торонто
 0:1 11 2 6 3 13 - 14 12
19.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
20.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
21.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
22.
Реал Солт-Лейк
 9 3 1 5 10 - 17 10
23.
Интер Майами
 0:0 10 3 1 6 8 - 10 10
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 10 3 1 6 7 - 17 10
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 6 5 1 0 7 - 2 16
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 6 4 2 0 9 - 3 14
4.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
6.
Нью-Йорк Сити
 1:2 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 0:1 6 2 3 1 8 - 6 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Шарлотт
 2:1 6 2 2 2 6 - 8 8
17.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
18.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
19.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
20.
Интер Майами
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
21.
Ди Си Юнайтед
 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 0:0 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 3 1 1 5 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Лос-Анджелес
 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Цинциннати
 0:0 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 6 1 3 2 8 - 12 6
11.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 2:1 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
18.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 0:0 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 0:1 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 1:2 6 0 2 4 3 - 8 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 7 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Мерам Джастин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Энцо Копетти бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!
  • 37'
    Ледесма Ричард сделал результативную передачу.
  • 16'
    Тейвон Грэй уходит с поля. Mitja Ilenic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    14'
    Мерам Джастин получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.63
4.50
7.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити онлайн

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