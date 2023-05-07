Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
3:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаДжонс Деррик
1:0
8' ГолEnzo Copetti
14' Желтая карточкаЛедесма Ричард
14' Желтая карточкаМерам Джастин
1:1
37' ГолПерейра Габриэл
2:1
39' ГолEnzo Copetti
2:2
57' ПенальтиРодригес Сантьяго
63' Желтая карточкаМоралес Альфредо
66' Желтая карточкаEnzo Copetti
3:2
74' Гол в свои воротаЛедесма Ричард
90'+6
Ход матча
2'
8'
14'
14'
37'
39'
2:1
57'
63'
66'
74'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Hamady Diop
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
25 Мизелл КодиВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4
|0.36
|Свидерски Кароль
|2
|0.18
|Юзвяк Камиль
|2
|0.18
|Kerwin Vargas
|2
|0.18
|Ben Bender
|1
|0.09
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.36
|Перейра Габриэл
|3
|0.27
|Talles Magno
|3
|0.27
|Хавьер Тиаго
|1
|0.09
|Шано Максим
|1
|0.09
|Паркс Китон
|1
|0.09
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Куфре Бриан
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|5
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Бёрн Натан
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Бронико Брандт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Шарлотт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
9
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
27%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут-Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2
Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2
Результаты матчей
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
47
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|18.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|19.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|20.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|21.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|22.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|23.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|24.
|0:2
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|15.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|19.
|0:2
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|20.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|5 (4)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5