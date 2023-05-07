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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Первый тайм: 45+'
Филадельфия Юнион
0'
25' Желтая карточка
Рейес Андрес
0:1
31' Пенальти
Газдаг Даниэль
36' Желтая карточка
Флэк Леон
45' Желтая карточка
Салливан Куинн

Ход матча

25'
Рейес Андрес
 
31'
0:1
Газдаг Даниэль
36'
 
Флэк Леон
45'
 
Салливан Куинн
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Филадельфия Юнион
5.30
3.65
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
17
Харпер
Кэмерон
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
7
Бёрк
Кори
11
Elias
Manoel
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
17
Лоу
Дэмион
5
Глеснес
Якоб
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
33
Салливан
Куинн
9
Карранса
Хулиан
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
57.1%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

41 матч

39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.7%
51.2%
17.1%
13 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

34.1%
24.4%
41.5%
14 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

М
0:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:0
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
ОК
2:1
М
0:0
М
0:0
ОК
1:1
М
0:2
М
3:0
М
0:2
М
3:2
М
2:2
ОК
2:1
М
4:1
М
1:3
ОК
1:1
М
0:2
ТМС
1:3
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
2:1
М
0:3
М
2:0
М
2:3
М
1:0
М
1:0
М
2:1
ОК
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.44
1.2

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 1 0.09
Лима Лукас II 1 0.09
Ванзейр Данте 1 0.09
Бёрк Кори 1 0.09
Барлоу Том 1 0.09
Фернандес Омир 1 0.09
Elias Manoel 1 0.09
Толкин Джон 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 5 0.5
Газдаг Даниэль 4 (4) 0.4
Карранса Хулиан 3 0.3
Торрес Хоакин 1 0.1
Перея Андрес 1 0.1
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 5 0
Рейес Андрес 4 0
Кассерес Кристиан 4 0
Нилис Шон 3 0
Бёрк Кори 2 0
Фернандес Омир 2 0
Толкин Джон 2 0
Барлоу Том 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Elias Manoel 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 2 1
Бедойя Алехандро 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Флэк Леон 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Вагнер Кай 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
9
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
4
44%
2
13%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2
Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
5 раз 50%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 11 7 3 1 17 - 9 24
2.
Цинциннати
 0:0 11 6 4 1 13 - 11 22
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Лос-Анджелес
 1:1 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 11 5 4 2 19 - 16 19
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Орландо Сити
 0:0 10 4 3 3 10 - 10 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 11 4 3 4 14 - 13 15
12.
Нью-Йорк Сити
 1:2 11 4 3 4 13 - 13 15
13.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 10 4 2 4 15 - 13 14
15.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Шарлотт
 2:1 11 3 3 5 12 - 20 12
18.
Торонто
 0:1 11 2 6 3 13 - 14 12
19.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
20.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
21.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
22.
Реал Солт-Лейк
 9 3 1 5 10 - 17 10
23.
Интер Майами
 0:0 10 3 1 6 8 - 10 10
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 10 3 1 6 7 - 17 10
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 6 5 1 0 7 - 2 16
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 6 4 2 0 9 - 3 14
4.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
6.
Нью-Йорк Сити
 1:2 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 0:1 6 2 3 1 8 - 6 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Шарлотт
 2:1 6 2 2 2 6 - 8 8
17.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
18.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
19.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
20.
Интер Майами
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
21.
Ди Си Юнайтед
 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 0:0 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 3 1 1 5 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Лос-Анджелес
 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Цинциннати
 0:0 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 6 1 3 2 8 - 12 6
11.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 2:1 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
18.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 0:0 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 0:1 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 1:2 6 0 2 4 3 - 8 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 7 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    52'
    Квинн Салливан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Флэк Леон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
  • Желтая карточка
    25'
    Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Филадельфия Юнион
5.30
3.65
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Филадельфия Юнион онлайн

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