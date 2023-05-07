Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаРейес Андрес
0:1
31' ПенальтиГаздаг Даниэль
36' Желтая карточкаФлэк Леон
45' Желтая карточкаСалливан Куинн
68' Желтая карточкаБёрк Кори
90'+8
Ход матча
25'
31'
0:1
36'
45'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
11
Elias
Manoel
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
57.1%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
41 матч
39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.7%
51.2%
17.1%
13 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
34.1%
24.4%
41.5%
14 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.62
1.05
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.44
1.2
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|1
|0.09
|Лима Лукас II
|1
|0.09
|Ванзейр Данте
|1
|0.09
|Бёрк Кори
|1
|0.09
|Барлоу Том
|1
|0.09
|Фернандес Омир
|1
|0.09
|Elias Manoel
|1
|0.09
|Толкин Джон
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|5
|0.5
|Газдаг Даниэль
|4 (4)
|0.4
|Карранса Хулиан
|3
|0.3
|Торрес Хоакин
|1
|0.1
|Перея Андрес
|1
|0.1
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|5
|0
|Рейес Андрес
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Elias Manoel
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|2
|1
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Флэк Леон
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
9
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Филадельфия Юнион
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
2
22%
5
31%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2
Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
5 раз 45%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
110
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|18.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|19.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|20.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|21.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|22.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|23.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|24.
|0:2
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|15.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|19.
|0:2
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|20.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|5 (4)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5