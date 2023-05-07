Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:0
Перерыв
Ход матча
23'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
27
Ри
Шон
24
Смит
Кайл
11
Martin
Ojeda
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсНападающий
- Нападающий
-
27 Ри ШонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
-
-
28 _Abdi Salim
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|2
|0.2
|Киото Ромель
|2 (1)
|0.2
|Оффор Чинонсо
|1
|0.1
|Дюк Брайс
|1
|0.1
|Эррера Аарон
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|3
|0.3
|Martin Ojeda
|2
|0.2
|Ангуло Иван
|2
|0.2
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.2
|Кара Эркан
|1
|0.1
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Камашо Руди
|1
|1
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Эррера Аарон
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Кайл
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Cesar Araujo
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
1
Клёб де Фут Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
2
3
Клёб де Фут Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Орландо Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
6
33%
1
10%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
22%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
42
21
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
36
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|13 - 11
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|7.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|12.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|14.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|15.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|2:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|18.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|19.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|20.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|21.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|22.
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|23.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 10
|10
|24.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|7 - 17
|10
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|0:1
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|5.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|6.
|1:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|19.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|21.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|7 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5