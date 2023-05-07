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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Перерыв
Орландо Сити
0'
23' Желтая карточка
Смит Кайл
41' Желтая карточка
Холлидей Майкл

Ход матча

23'
 
Смит Кайл
41'
 
Холлидей Майкл
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Орландо Сити
3.00
3.15
3.05
Все Коэффициенты
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
22
Эррера
Аарон
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
11
Ласситер
Ариэль
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
27
Ри
Шон
1
Гальесе
Педро
26
Холлидей
Майкл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
11
Martin
Ojeda
17
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:0
М
4:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 2 0.2
Киото Ромель 2 (1) 0.2
Оффор Чинонсо 1 0.1
Дюк Брайс 1 0.1
Эррера Аарон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 3 0.3
Martin Ojeda 2 0.2
Ангуло Иван 2 0.2
Торрес Факундо 2 (1) 0.2
Кара Эркан 1 0.1
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Камашо Руди 1 1
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Кайл 3 0
Ангуло Иван 3 0
Cesar Araujo 2 0
Карлос Антонио 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Фелипе 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
1
Клёб де Фут Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

2
3
Клёб де Фут Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Орландо Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
6
33%
1
10%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
1
1.5
1
5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 11 7 3 1 17 - 9 24
2.
Цинциннати
 0:0 11 6 4 1 13 - 11 22
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Лос-Анджелес
 1:1 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 11 5 4 2 19 - 16 19
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Орландо Сити
 0:0 10 4 3 3 10 - 10 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 11 4 3 4 14 - 13 15
12.
Нью-Йорк Сити
 1:2 11 4 3 4 13 - 13 15
13.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 10 4 2 4 15 - 13 14
15.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Шарлотт
 2:1 11 3 3 5 12 - 20 12
18.
Торонто
 0:1 11 2 6 3 13 - 14 12
19.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
20.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
21.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
22.
Реал Солт-Лейк
 9 3 1 5 10 - 17 10
23.
Интер Майами
 0:0 10 3 1 6 8 - 10 10
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 10 3 1 6 7 - 17 10
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 6 5 1 0 7 - 2 16
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 6 4 2 0 9 - 3 14
4.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
6.
Нью-Йорк Сити
 1:2 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 0:1 6 2 3 1 8 - 6 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Шарлотт
 2:1 6 2 2 2 6 - 8 8
17.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
18.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
19.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
20.
Интер Майами
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
21.
Ди Си Юнайтед
 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 0:0 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 3 1 1 5 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Лос-Анджелес
 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Цинциннати
 0:0 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 6 1 3 2 8 - 12 6
11.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 2:1 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
18.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 0:0 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 0:1 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 1:2 6 0 2 4 3 - 8 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 7 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Майкл Халлидэй получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Смит Кайл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Орландо Сити
3.00
3.15
3.05
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