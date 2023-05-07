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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
2:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
23' Желтая карточка
Смит Кайл
41' Желтая карточка
Холлидей Майкл
1:0
62' Гол в свои ворота
Янссон Робин
2:0
66' Гол
Киото Ромель
74' Желтая карточка
Cesar Araujo
76' Желтая карточка
Ramiro Enrique
80' Желтая карточка
Камашо Руди
83' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
89' Желтая карточка
Фелипе
90'+7
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
22
Эррера
Аарон
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
11
Ласситер
Ариэль
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
27
Ри
Шон
1
Гальесе
Педро
26
Холлидей
Майкл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
11
Martin
Ojeda
17
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:0
М
4:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 3 (1) 0.3
Шуэньер Матьё 2 0.2
Оффор Чинонсо 1 0.1
Дюк Брайс 1 0.1
Эррера Аарон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 3 0.3
Martin Ojeda 2 0.2
Ангуло Иван 2 0.2
Торрес Факундо 2 (1) 0.2
Кара Эркан 1 0.1
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 5 0
Ваньяма Виктор 4 0
Камашо Руди 2 1
Ilias Iliadis 2 1
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Кайл 3 0
Ангуло Иван 3 0
Cesar Araujo 3 0
Фелипе 2 0
Карлос Антонио 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Ramiro Enrique 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
2
Клёб де Фут Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

2
3
Клёб де Фут Монреаль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
6
32%
1
9%
31-45
6
32%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
21%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
1
1.5
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 2:0 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
20.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
21.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
22.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
23.
Реал Солт-Лейк
 0:0 10 3 2 5 10 - 17 11
24.
Чикаго Файр
 0:2 10 2 5 3 13 - 15 11
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 2:0 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 5 4 1 0 7 - 0 13
7.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
14.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
15.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
16.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
17.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
18.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
19.
Чикаго Файр
 0:2 6 1 5 0 9 - 8 8
20.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
7.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
18.
Чикаго Файр
 0:2 4 1 0 3 4 - 7 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Нэшвилл Мукхтар Хани 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Ваньяма Виктор уходит с поля. Бро-Гийяр Закари выходит вместо него
  • 91'
    Ласситер Ариэль уходит с поля. Роберт Торкельссон выходит вместо него
  • 91'
    Оффор Чинонсо уходит с поля. Джордж Кэмпбелл выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Брюс Дьюк уходит с поля. Лаппалайнен Ласси выходит вместо него
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    • 66'
      Эррера Аарон сделал результативную передачу.
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      66'
      Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
    • Описание гола
      62'
      Г О О О О Л - Янссон Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 60'
      Ри Шон уходит с поля. Киото Ромель выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Майкл Халлидэй получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Смит Кайл получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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