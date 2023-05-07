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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
0:0
Перерыв
Атланта Юнайтед
0'
24' Желтая карточка
Benjamin Cremaschi

Ход матча

24'
Benjamin Cremaschi
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Атланта Юнайтед
3.20
3.70
2.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
3
Арройо
Диксон
41
David
Ruiz
14
Жан
Корентен
30
Benjamin
Cremaschi
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
31
Вестберг
Квентин
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
5
Соса
Сантьяго
18
Этьенн
Дерик
23
Альмада
Тьяго
26
Caleb
Wiley
30
Чол
Мачоп
Интер Майами
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

67
115

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 2 0.2
Franco Negri 1 0.1
Кривцов Сергей 1 0.1
Жан Корентен 1 0.1
Стефанелли Николас 1 0.1
Тейлор Роберт 1 0.1
Shanyder Borgelin 1 0.1
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 5 (1) 0.45
Якумакис Георгиос 5 0.45
Caleb Wiley 3 0.27
Араужо Луис 2 0.18
Леннон Брукс 1 0.09
Россетто Матеус 1 0.09
Чол Мачоп 1 0.09
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Franco Negri 2 0
Benjamin Cremaschi 2 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 1
Якумакис Георгиос 3 0
Соса Сантьяго 2 0
Пурата Хуан Хосе 2 0
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Леннон Брукс 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Caleb Wiley 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
10
Интер Майами
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Атланта Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
15

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
11%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
56%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
33%
4
22%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
1
11%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
4 раза 44%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 11 7 3 1 17 - 9 24
2.
Цинциннати
 0:0 11 6 4 1 13 - 11 22
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Лос-Анджелес
 1:1 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 11 5 4 2 19 - 16 19
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Орландо Сити
 0:0 10 4 3 3 10 - 10 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 11 4 3 4 14 - 13 15
12.
Нью-Йорк Сити
 1:2 11 4 3 4 13 - 13 15
13.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 10 4 2 4 15 - 13 14
15.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Шарлотт
 2:1 11 3 3 5 12 - 20 12
18.
Торонто
 0:1 11 2 6 3 13 - 14 12
19.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
20.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
21.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
22.
Реал Солт-Лейк
 9 3 1 5 10 - 17 10
23.
Интер Майами
 0:0 10 3 1 6 8 - 10 10
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 10 3 1 6 7 - 17 10
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 6 5 1 0 7 - 2 16
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 6 4 2 0 9 - 3 14
4.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
6.
Нью-Йорк Сити
 1:2 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 0:1 6 2 3 1 8 - 6 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Шарлотт
 2:1 6 2 2 2 6 - 8 8
17.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
18.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
19.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
20.
Интер Майами
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
21.
Ди Си Юнайтед
 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 0:0 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 3 1 1 5 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Лос-Анджелес
 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Цинциннати
 0:0 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 6 1 3 2 8 - 12 6
11.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 2:1 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
18.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 0:0 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 0:1 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 1:2 6 0 2 4 3 - 8 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 7 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Benjamin Cremaschi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Атланта Юнайтед
3.20
3.70
2.92
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