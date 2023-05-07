Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
33
Franco
Negri
41
David
Ruiz
14
Жан
Корентен
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
18
Этьенн
Дерик
26
Caleb
Wiley
30
Чол
Мачоп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
41 David RuizПолузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Jake LaCava
-
15 Ryan Sailor
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Caleb WileyПолузащитник
-
30 Чол МачопНападающий
- Запасные игроки
-
25 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Интер Майами
Атланта Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
67
115
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|2
|0.2
|Franco Negri
|1
|0.1
|Кривцов Сергей
|1
|0.1
|Жан Корентен
|1
|0.1
|Стефанелли Николас
|1
|0.1
|Тейлор Роберт
|1
|0.1
|Shanyder Borgelin
|1
|0.1
|Jean Mota
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|5 (1)
|0.45
|Якумакис Георгиос
|5
|0.45
|Caleb Wiley
|3
|0.27
|Араужо Луис
|2
|0.18
|Леннон Брукс
|1
|0.09
|Россетто Матеус
|1
|0.09
|Чол Мачоп
|1
|0.09
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Franco Negri
|2
|0
|Benjamin Cremaschi
|2
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Пурата Хуан Хосе
|2
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
10
Интер Майами
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Атланта Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
15
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
11%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
56%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
33%
4
22%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
1
11%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
4 раза 44%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|13 - 11
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|7.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|12.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|14.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|15.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|2:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|18.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|19.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|20.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|21.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|22.
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|23.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 10
|10
|24.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|7 - 17
|10
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|0:1
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|5.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|6.
|1:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|19.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|21.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|7 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5